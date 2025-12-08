ภาคี "กสศ."อัพสกิลอาชีพเสริมหารายได้ค้ำจุนครอบครัว

ภาคีแรงงาน"กสศ."แนะกระทรวงแรงงานเหลียวแล "แรงงานเยาวชนนอกระบบการศึกษา"หลุด "กับดักแรงงานไร้ทักษะ" ด้วยการพัฒนาทักษะอาชีพเสริมระหว่างทำงานประจำ จุดประกายเป็นนายตัวเองมีอาชีพอิสระจะได้มีรายได้เพิ่มมาดูแลครอบครัว เผื่อไว้เป็นอาชีพสำรองหากต้องตกงานกลางคันท่ามเศรษฐกิจเปราะบาง
โครงการส่งเสริมโอกาสการเรียนรู้ตลอดชีวิตเยาวชนนอกระบบการศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ร่วมกับนายมนัส โกศล ประธานสภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย ในฐานะหัวหน้าพรรคแรงงานสร้างชาติ และสหภาพแรงงานซันโยแห่งประเทศไทย ร่วมกันจัดกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ทักษะแรงงาน (ทักษะบริการ) "ช่างแต่งหน้า" แก่แรงงานเยาวชนนอกระบบการศึกษา เพื่อให้มีอาชีพเสริมระหว่างทำงานประจำในโรงงานหรือต่อยอดเป็นอาชีพอิสระสำหรับน้องๆที่ไม่มีงานทำจะได้มีช่องทางมีรายได้มาดูแลครอบครัว เนื่องจากอาชีพลูกจ้างไม่มีความแน่นอนท่ามกลางสถานเศรษฐกิจอันเปราะบาง ดังนั้นกระทรวงแรงงานควรให้ความสำคัญกลุ่มแรงงานเยาวชนนอกระบบการศึกษาให้ได้รับการพัฒนาทักษะใหม่
เนื่องจากปัญหาเยาวชนนอกระบบการศึกษา คือ ถูกผลักออกจากวัยเรียนก่อนวัยอันควรเข้าสู่วัยทำงานตั้งแต่อายุยังน้อย เพราะขาดโอกาสทางการศึกษาจึง "ติดกับดักแรงงานไร้ทักษะ"อยู่ได้ด้วยค่าแรงขั้นต่ำ ซึ่งไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพ ภาคีแรงงาน "กสศ."จึงเห็นว่าการมีอาชีพเสริมจะช่วยบรรเทาปัญหาเศรษฐกิจครอบครัว ด้วยการช่วยเหลือและส่งต่อ น้องๆเหล่านี้ให้ได้ค้นพบตัวเอง จึงจับกลุ่มความสนใจร่วมกัน "ทักษะบริการแต่งหน้า" ได้สนับสนุนอุปกรณ์แต่งหน้าเบื้องต้นให้ได้เรียนรู้ทักษะใหม่ เพราะการทำงานประจำในโรงงานแม้จะมีรายได้ที่แน่นอนแต่ระยะยาวไม่ได้มีความมั่นคงในชีวิตเพราะพึ่งพารายได้จากทางเดียว
ขณะเดียวกันประโยชน์ของการมีอาชีพเสริมระหว่างทำงานประจำ คือ การมีรายได้เพิ่มขึ้นมาช่วยจุนเจือครอบครัว มาเป็นค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน , ชำระหนี้สิน,หรือเก็บออมไว้เพื่ออนาคต เพราะการมีรายได้มากกว่าหนึ่งทางจะช่วยลดการพึ่งพารายได้หลักเพียงแหล่งเดียว เช่น น้อง ๆบางส่วนที่ทำงานประจำในโรงงาน เพราะอาจเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน เช่น การถูกเลิกจ้างกระทันหัน ที่สำคัญอาชีพเสริมจะช่วยเปิดโอกาสให้ได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะใหม่ๆ ที่อาจแตกต่างจากงานประจำ แต่หากได้ลองทำอาชีพเสริมควบคู่กับทำงานประจำไปด้วย จะเป็นเวทีเรียนรู้และสะสมประสบการณ์ เตรียมความพร้อม และในกรณีหากอาชีพเสริมไปไม่รอด ก็ยังมีงานประจำรองรับ
สำหรับข้อดีของอาชีพนี้ คือ มีเวลาดูแลครอบครัวมากขึ้น รายได้อาจไม่แน่นอน เพราะเป็นอาชีพอิสระ จะรุ่งหรือร่วงขึ้นอยู่กับตัวเอง จะขยัน(พัฒนาตัวเอง)แค่ไหน เช่น ขยันหาลูกค้าหลังเลิกงาน ช่วงแรกเริ่มที่คนรอบตัวก่อนพี่ๆน้องๆเพื่อนในโรงงาน,ขยันทำคอนเทนต์ลงโซเซียลให้คนได้รู้จักฝีมือ ,ขยันพัฒนาทักษะสะสมอุปกรณ์การแต่งหน้า เช่น ทักษะเสริมจุดเด่นพรางจุดด้อยบนใบหน้า ทฤษฏีแสงและเงาและที่สำคัญ คือ สั่งสมประสบการณ์หมั่นฝึกฝนเพื่อให้เกิดความชำนาญ,ขยันเก็บออมอาจวันหนึ่งได้มีหน้าร้านเป็นของตัวเอง ที่สำคัญ ต้องมีความฝันและมีเป้าหมายที่ชัดเจนไม่ใช่เป็นปุ๊บจะประสบความสำเร็จปั๊บ ทุกอย่างต้องใช้เวลาและการฝึกฝน สุดท้ายขอให้ทุกคนโชคดี ในอาชีพเสริมหรือจุดประกายไฟฝันเป็นอาชีพหลักในอนาคต
ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการประกอบอาชีพเสริม อาทิ ต้องรู้จุดแข็งของอาชีพเสริม , เข้าใจและสามารถค้นหาลูกค้าและเข้าใจตลาดอย่างท่องแท้ เริ่มต้นจากสิ่งเล็ก ๆ ทำในสิ่งที่ตัวเองมั่นใจว่ามีศักยภาพและทักษะฝีมือ รักษาคุณภาพและความเชื่อมั่นให้ลูกค้า รวมถึงต้องใส่ใจรายละเอียดและปรับปรุงตัวเองอยู่เสมอ โดยเฉพาะคนที่มีงานประจำต้องจัดสรรทั้งเวลาเพื่อไม่ให้อาชีพเสริมกระทบงานประจำ รวมถึงต้องรู้จักการนำเสนอ หาวิธีหรือช่องทางในการนำเสนอตัวเองผ่านโซเซียลมิเดีย เป็นต้น