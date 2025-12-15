อย. สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล และ 6 ห้างค้าปลีก ผนึกกำลังส่งเสริมการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ “ทางเลือกสุขภาพ” ลดโรค NCDs

อย. - สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล - 6 ห้างค้าปลีกชั้นนำของประเทศ ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมประชาสัมพันธ์และส่งเสริมให้คนไทยเข้าถึงผลิตภัณฑ์อาหารที่มีสัญลักษณ์ "ทางเลือกสุขภาพ" ลดความเสี่ยงจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) และยกระดับสุขภาพที่ดีให้แก่ประชาชนอย่างยั่งยืน
วันนี้ (15 ธันวาคม 2568) เภสัชกรหญิงสุภัทรา บุญเสริม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาเปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ร่วมกับสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล และห้างค้าปลีก 6 บริษัท ได้แก่ บริษัทซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) บริษัทบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัทเซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด บริษัทเดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด บริษัทอิออน (ไทยแลนด์) จำกัด และบริษัท สห ลอว์สัน จำกัด ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการเข้าถึงผลิตภัณฑ์อาหารที่ได้รับการรับรองสัญลักษณ์โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ”
พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจฯ จัดขึ้นเพื่อประกาศความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่ายหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้อง ในการขับเคลื่อนนโยบายสนับสนุนส่งเสริมผลิตภัณฑ์อาหารที่มีสัญลักษณ์โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ" ให้ผู้บริโภคเข้าถึงผลิตภัณฑ์อาหารที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และดีต่อสุขภาพ เพื่อช่วยลดความเสี่ยงจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง และโรคหัวใจ ผ่านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมต่าง ๆ ทั้งในรูปแบบ Onsite และ Online รวมถึงสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารให้ผ่านเกณฑ์โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ” เพื่อเพิ่มผลิตภัณฑ์อาหารที่ดีต่อสุขภาพในท้องตลาดให้มากขึ้น
เลขาธิการฯ กล่าวในตอนท้ายว่า ความร่วมมือในครั้งนี้สะท้อนถึงพลังของภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา ในการผลักดันสังคมไทยสู่การบริโภคอาหารที่ดีต่อสุขภาพอย่างยั่งยืน เพื่อให้ประชาชนมีทางเลือกอาหารที่เหมาะสม ปลอดภัย และเข้าถึงได้มากขึ้นทั่วประเทศ