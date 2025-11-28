สนค.ถกสมาคมผู้ค้าปลีกไทย ห้าง วางแผนทำดัชนีเงินเฟ้อ ราคาวัสดุก่อสร้าง

สนค.ประชุมร่วมสมาคมผู้ค้าปลีกไทย ห้างค้าปลีกค้าส่ง และผู้ประกอบการวัสดุก่อสร้าง เชื่อมโยงข้อมูลราคาสินค้า เพื่อจัดทำดัชนีราคาผู้บริโภค และดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง ให้มีความถูกต้อง แม่นยำ สะท้อนความเป็นจริง โดยใช้เทคโนโลยี AI และ Big Data Analytics มาจัดการ คาดจะทำให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง สามารถนำไปใช้กำหนดนโยบายภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นายนันทพงษ์ จิระเลิศพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้เป็นประธานการประชุมเพื่อหารือแนวทางการพัฒนาและยกระดับความร่วมมือด้านข้อมูลกับผู้แทนจากสมาคมผู้ค้าปลีกไทย และผู้ประกอบการค้าปลีกค้าส่ง 5 ราย ได้แก่ 1.เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล 2.ซีพี ออลล์ 3.ฟู้ดแลนด์ ซุปเปอร์มาร์เก็ต 4.ซีพี แอ็กซ์ตร้า และ 5.ซี.เจ. เอ็กซ์เพรส และผู้ประกอบการวัสดุก่อสร้าง 4 ราย ได้แก่ 1.โฮม โปรดักส์ 2.ซีอาร์ซี ไทวัสดุ 3.เมกาโฮม เซ็นเตอร์ และ 4.เอสซีจี ดิสทริบิวชั่น เพื่อปรับรูปแบบการจัดทำดัชนีราคาผู้บริโภค และดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างให้มีความแม่นยำ ครอบคลุม และสะท้อนความเป็นจริงมากขึ้น
โดยในการสำรวจราคาสินค้าอุปโภคบริโภค และวัสดุก่อสร้าง สนค. จะนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาเป็นเครื่องมือหลักในการตรวจสอบ วิเคราะห์ และประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ตลอดจนประสานงานกับทุกหน่วยงานอย่างใกล้ชิด เพื่อให้การยกระดับระบบข้อมูลเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด โดยจะมีการร่วมมือกันทางด้านเทคนิค เช่น วิธีการเชื่อมต่อข้อมูล มาตรฐานข้อมูล และขอบเขตการส่งข้อมูล ให้แล้วเสร็จภายใน 2 เดือน
“การบูรณาการข้อมูลในครั้งนี้ ถือเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับมาตรฐานข้อมูลเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะตัวเลขเงินเฟ้อ และดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง เพราะจะเป็นกลไกหลักในการกำหนดนโยบายระดับมหภาค ไม่ว่าจะเป็นการพิจารณาอัตราดอกเบี้ยนโยบาย มาตรการดูแลค่าครองชีพ สวัสดิการภาครัฐ การปรับค่าจ้างขั้นต่ำ ตลอดจนการสร้างความโปร่งใสในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการลงทุนก่อสร้างของภาครัฐ”นายนันทพงษ์กล่าว
สำหรับการเปิดกว้างให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในระบบข้อมูลครั้งนี้ สะท้อนบทบาทใหม่ของ สนค. ที่กำลังก้าวสู่การเป็น Data & Intelligence Hub ของประเทศ เพื่อสร้างรากฐานข้อมูลที่มีคุณภาพ รองรับการตัดสินใจเชิงนโยบาย และขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้แข่งขันได้อย่างยั่งยืนในยุคดิจิทัล