อย.ร่วม 13 ภาคีเครือข่าย เผาทำลายยาเสพติดของกลาง ครั้งที่ 60 กว่า 44 ตัน

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย 13 องค์กร เดินหน้าปฏิบัติการครั้งสำคัญ เผาทำลายยาเสพติดของกลาง ครั้งที่ 60 กว่า 44 ตัน จาก 55,876 คดี ภายใต้สโลแกน “Never Stop to Burn มั่นใจ ไม่เวียนขาย ไปทำลายสังคม” เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน และขจัดยาเสพติดให้หมดสิ้นจากสังคมไทยอย่างโปร่งใส
เภสัชกรหญิงสุภัทรา บุญเสริม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา และ นายศิริสุข ยืนหาญ รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และกองทัพบก จัดพิธีเผาทำลายยาเสพติดให้โทษของกลาง ครั้งที่ 60 น้ำหนักกว่า 44 ตัน จาก 55,876 คดี ประเภทยาเสพติดที่มีปริมาณมากที่สุด คือ เมทแอมเฟตามีน (ยาบ้า) กว่า 24,095 กิโลกรัม รองลงมา ได้แก่ เมทแอมเฟตามีน (ไอซ์) คีตามีน เฮโรอีน และยาเสพติดอื่น ๆ ซึ่งพิธีเผาทำลายของกลาง ประกอบด้วยกิจกรรม 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 17-19 พฤศจิกายน 2568
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2568 เป็นการตรวจรับของกลางยาเสพติดที่เก็บรักษาไว้ที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ซึ่งคณะทำงานตรวจรับของกลางยาเสพติดได้ตรวจสอบยืนยันยาเสพติดของกลางอย่างละเอียดและเข้มงวด ตั้งแต่เลขคดี ชนิด และน้ำหนัก รวมถึงการสุ่มตรวจโดยกรมวิทยาศาสตร์-การแพทย์ เพื่อยืนยันว่าของกลางดังกล่าวเป็นยาเสพติดจริง
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2568 เวลา 8.00 น. ณ หน้าอาคาร OSSC สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา จะเป็นพิธีปล่อยขบวนรถขนย้ายยาเสพติดของกลางจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ไปยังบริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน) จ. สมุทรปราการ โดยมี นายพัฒนา พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2568 เวลา 9.30 น. เป็นต้นไป จะเป็นพิธีทำลายยาเสพติดของกลาง ณ บริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน) จ. สมุทรปราการ โดย อย. ได้เชิญหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง สถานทูต และสื่อมวลชนร่วมเป็นสักขีพยาน และขอเชิญชวนประชาชนร่วมติดตามชมความโปร่งใสของปฏิบัติการดังกล่าวได้ทาง NBT connext และFacebook Live Fanpage FDAThai