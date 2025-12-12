อย. ปลุกกระแส "กินดี ชีวิตเปลี่ยน" พลิกโฉมสุขภาพคนไทยสู้ภัย NCDs เปิดตัวบิ๊กอีเวนต์ส่งท้ายปี “งานมหกรรมผลิตภัณฑ์ทางเลือกสุขภาพ”

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ประกาศความพร้อมจัดงานใหญ่แห่งปี “งานมหกรรมผลิตภัณฑ์ทางเลือกสุขภาพ” (Healthier Choice Expo) ระหว่างวันที่ 19-21 ธันวาคม 2568 ณ อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น ฮอลล์ 8 เมืองทองธานี ผนึกกำลังภาคีเครือข่ายสุขภาพและผู้ประกอบการส่งเสริมการบริโภคอาหาร “ลดหวาน ลดมัน ลดเค็ม” มุ่งเป้าลดสถิติผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ที่ยังเป็นปัญหาสำคัญในประเทศไทย
เภสัชกรหญิงสุภัทรา บุญเสริม เลขาธิการ อย. เปิดเผยว่า คนไทยเจ็บป่วยจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (Non-Communicable Diseases; NCDs) เช่น โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสาเหตุหลักเกิดจากการใช้ชีวิตและพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ไม่เหมาะสม สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) จึงได้ขับเคลื่อนมาตรการเชิงรุก ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดลพัฒนาสัญลักษณ์โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ (Healthier Choice)” ให้เป็นเครื่องมือช่วยให้ผู้บริโภคเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีปริมาณน้ำตาล ไขมัน และโซเดียมที่เหมาะสม ควบคู่กับการสื่อสารให้ประชาชนสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการที่ดีกว่าสำหรับตนเองและคนในครอบครัว
งานมหกรรมผลิตภัณฑ์ทางเลือกสุขภาพ (Healthier Choice Expo) ที่ อย. ตั้งใจจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 19-21 ธันวาคม 2568 ณ อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น ฮอลล์ 8 เมืองทองธานี เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลสุขภาพที่ถูกต้อง และเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารที่ดีต่อสุขภาพได้ง่ายขึ้น ผ่านสัญลักษณ์โภชนาการ ‘ทางเลือกสุขภาพ’ ซึ่งเป็นตัวช่วยสำคัญในการตัดสินใจเลือกผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการตรวจสอบแล้วว่า มีปริมาณน้ำตาล ไขมัน และโซเดียม อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม งานนี้จึงเป็นอีกก้าวหนึ่งในการร่วมกันสร้างสังคมไทยที่แข็งแรง ลดความเสี่ยงการเกิดโรค NCDs และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ภายในงานตลอด 3 วัน จะมีกิจกรรมเด่นมากมายให้ประชาชนได้เรียนรู้และเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ทางเลือกสุขภาพ ได้แก่
•Healthier Market: ช้อปสินค้าที่ติดสัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพที่ยกขบวนมาจำหน่ายในราคาพิเศษ พร้อมลุ้นรับของรางวัลมากมาย
•Healthier Choice Pavilion: นิทรรศการให้ความรู้ด้านโภชนาการและสุขภาพในรูปแบบเสมือนจริง
•Healthier Cooking Menu: โชว์สุดพิเศษจากเชฟชื่อดัง เช่น เชฟพฤกษ์ Iron Chef ที่จะมาสาธิตการทำเมนูอาหารใหม่ ๆ ด้วยผลิตภัณฑ์ทางเลือกสุขภาพที่ทำตามได้ง่าย อร่อย และห่างไกลโรค
•Health Check-Up: บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นและให้คำปรึกษาด้านโภชนาการ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
เราเชื่อมั่นว่า งานนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคนไทยให้หันมาใส่ใจสุขภาพด้วยการเลือกรับประทานที่มีคุณค่าทางโภชนาการที่เหมาะสม และใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพมากขึ้น จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนและผู้ที่รักสุขภาพทุกท่านมาร่วมสร้างสังคมสุขภาพดีไปด้วยกันในงาน “มหกรรมผลิตภัณฑ์ทางเลือกสุขภาพ (Healthier Choice Expo)” ระหว่างวันที่ 19-21 ธันวาคม 2568 เวลา 10.00–20.00 น. ณ อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น ฮอลล์ 8 เมืองทองธานี เลขาธิการ อย. กล่าวในตอนท้าย
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.fda.moph.go.th และ Facebook: FDAThai