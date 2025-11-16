ครั้งแรก! สวนสนุกของคนรักสุขภาพ ในงาน Life Expo 2025 มหกรรมสุขภาพที่ล้ำสมัยที่สุดแห่งปี ชวนปลดล็อกศักยภาพด้านสุขภาพของตัวเองในทุกมิติ ยกระดับคนไทยให้มีสุขภาพดีที่สุดในอาเซียน มุ่งสู่เดสติเนชันท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับโลก
• มิติใหม่แห่งการดูแลสุขภาพ Life Expo 2025 มหกรรมสุขภาพสุดยิ่งใหญ่แห่งปี เนรมิตพื้นที่กว่า 7,000 ตารางเมตร ให้กลายเป็น “สวนสนุกของคนรักสุขภาพ”
• ฟรี! ตรวจเช็กสุขภาพเชิงลึกด้วยนวัตกรรมระดับโลก พร้อมการตรวจวิเคราะห์องค์ประกอบของร่างกายแบบครบวงจร
• Speakers of The Year ที่รวมตัวท็อป Influencer และดารานักแสดงสาย Wellness และ Longevity แถวหน้าของเมืองไทยกว่า 100 ชีวิต ตบเท้าขึ้นเวทีทอล์คเจาะลึกศาสตร์แห่งการดูแลชีวิตอย่างยั่งยืน ที่จะช่วยเปลี่ยนมุมมองให้เข้าใจตัวเอง และคนรอบข้างมากยิ่งขึ้น
• ครั้งแรกของการทำ ICE Bath บนเวทีที่มีจำนวนคนเยอะที่สุดในประเทศไทย
• ลุ้นรับรางวัลรวมมูลค่าถึง 2 ล้านบาทภายในงาน
ครั้งแรกของไทยกับปรากฏการณ์ “สวนสนุกของคนรักสุขภาพ” ในงาน Life Expo 2025 มหกรรมสุขภาพแบบองค์รวมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย จัดขึ้นโดย บริษัท วู้ดดี้ เวิลด์ จำกัด ผู้นำด้านการสร้างสรรค์คอนเทนต์ และอีเวนต์ระดับโลก ทุ่มงบกว่า 20 ล้านบาท พร้อมผนึกกำลังภาครัฐ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) รวมไปถึงพันธมิตรชั้นนำด้าน Wellness & Longevity ทั้งในและต่างประเทศ ที่จะชวนคนไทยมาปลดล็อกศักยภาพด้านสุขภาพของตัวเองในทุกมิติ ภายใต้คอนเซปต์
Come Explore The Better You ค้นพบตัวเองในเวอร์ชันที่ดีกว่า ชูไฮไลต์การตรวจเช็กสุขภาพฟรี! ด้วยนวัตกรรมระดับโลก, การใช้เทคโนโลยี AI สแกนร่างกายเพื่อฉายภาพเวอร์ชันที่ดีที่สุดของคุณทั้งทางด้านกายภาพและจิตใจ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตอย่างสมดุล และพบกับสุดยอดไอคอนนิกด้านสุขภาพของเมืองไทยกว่า 100 ชีวิตที่จะมาเจาะลึกศาสตร์ของการดูแลชีวิตอย่างยั่งยืน เพื่อยกระดับคนไทยให้มีสุขภาพดีที่สุดในอาเซียน พร้อมขับเคลื่อนประเทศให้ก้าวสู่การเป็น World Class Destination ด้านสุขภาพ และสุขภาวะระดับโลกอย่างแท้จริง และเป็นครั้งแรกของการทำ ICE Bath บนเวทีที่มีจำนวนคนเยอะที่สุดในประเทศไทย พร้อมทั้งยังได้ลุ้นรับรางวัลรวมมูลค่าถึง 2 ล้านบาทภายในงาน ทั้งนี้ งาน Life Expo 2025 จะจัดขึ้น 2 วันเต็ม ในวันที่ 15-16 พฤศจิกายนนี้ ณ UOB LIVE เอ็มสเฟียร์ ซึ่งคาดการณ์ผู้เข้าร่วมงานหมุนเวียนกว่า 20,000 คน โดยงานนี้เปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าร่วมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
วู้ดดี้-วุฒิธร มิลินทจินดา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท วู้ดดี้ เวิลด์ จำกัด กล่าวว่า “จากความสำเร็จของ
"Life Dot" ที่เป็นรายการทอล์คและแพลตฟอร์มสร้างแรงบันดาลใจด้านสุขภาพในเครือ วู้ดดี้ เวิลด์ ซึ่งมีฐานแฟนคลับเติบโตจนเป็นคอมมูนิตี้สุขภาพที่แข็งแกร่ง จึงได้ต่อยอดความสำเร็จจากแพลตฟอร์มออนไลน์สู่ออฟไลน์ ด้วยการจัดงาน Life Expo 2025 เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกคนได้มาสัมผัสประสบการณ์สุขภาพแบบองค์รวมอย่างเป็นรูปธรรม
ซึ่งงานนี้จะเป็นครั้งแรกที่คุณจะได้ดูแลร่างกายอย่างลึกซึ้งด้วยนวัตกรรมระดับโลก ผ่านการตรวจเช็กสุขภาพเชิงลึกฟรี พร้อมการตรวจวิเคราะห์องค์ประกอบของร่างกายแบบครบวงจร และพบกับเวทีทอล์คแห่งปีจาก Speakers of The Year สายสุขภาพแถวหน้าของเมืองไทย ที่จะมาจุดประกายไอเดียครอบคลุมตั้งแต่เรื่องสุขภาพกาย, สุขภาพใจ,จิตวิญญาณ, โภชนาการ, การนอนหลับ, การจัดการกับความเครียด ตลอดจนการเยียวยาและการดูแลสุขภาพจิต เพื่อให้ผู้คนได้รับความรู้และแนวทางการดูแลจิตใจอย่างถูกวิธี โดยเชื่อมั่นว่า Life Expo 2025 จะสามารถส่งต่อพลังงานเชิงบวกให้ผู้เข้าร่วมงานได้รับแนวทางที่ช่วยให้สุขภาพดีขึ้นอย่างน้อย 10% ถึง 50% พร้อมตั้งเป้าสู่การสร้างการเปลี่ยนแปลงระดับประเทศ ด้วยการผลักดันให้คนไทยเป็นสังคมผู้สูงวัยที่มีอายุยืนและมีสุขภาพดีที่สุดในภูมิภาค ซึ่งความแข็งแกร่งด้าน Wellness นี้เอง จะเป็นแม่เหล็กสำคัญที่ช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวคุณภาพสูงจากทั่วโลก และสร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้กับประเทศไทยต่อไป โดยคาดการณ์เม็ดเงินสะพัดภายในงาน 50 ล้านบาท”
ภายในงาน Life Expo 2025 จะได้พบกับ 6 โซนหลัก ประกอบด้วย Life Code: การเข้าใจตัวเองอย่างลึกซึ้งด้วยเทคโนโลยีสุขภาพ, Life Wellness: ค้นพบชีวิตที่ดีผ่านไลฟ์สไตล์ที่สนุก, Life Skills: เรียนรู้ทักษะชีวิตจากเวิร์กชอปและกิจกรรม, Life Market อัพเกรดชีวิตด้วยสินค้าสุขภาพจากแบรนด์ดัง, Life Stage: อัพเดทมุมมองชีวิตจากผู้นำความคิดหลากหลายวงการ และ Life Partners: เปิดโลกนวัตกรรมสุขภาพจากพันธมิตรชั้นนำ
“สำหรับ Speakers of The Year ที่รวมตัวท็อปของอินฟลูเอนเซอร์ ครีเอเตอร์จากหลากหลายวงการ รวมไปถึงดารานักแสดงสายสุขภาพแถวหน้าของเมืองไทย ที่จะมาขึ้นเวทีปลุกพลัง และแชร์ไอเดียใหม่ ๆ เพื่อเติมเต็มแรงบันดาลใจในการสร้างสังคมสุขภาพดีอย่างใกล้ชิด นำทัพโดย คุณชมพู่ อารยา อัลเบอร์ต้า ฮาร์เก็ต, คุณตั๊ก มยุรา เศวตศิลา, คุณเกรซ กาญจน์เกล้า ด้วยเศียรเกล้า, คุณปันปัน สุทัตตา อุดมศิลป์, คุณแอน ทองประสม, คุณซีเค เจิง ผู้ก่อตั้งและซีอีโอ ฟาสต์เวิร์ก, ดร.ธนีย์ ธนียวัน อาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคปอด วิกฤตบำบัด และการปลูกถ่ายปอด, หมอฟรัง-นรีกุล เกตุประภากร, หมอฟ้า-พ.ญ.วรรณวิพุธ สรรพสิทธิ์วงศ์, คุณเอ๋-สราวุธ เฮ้งสวัสดิ์ หรือที่รู้จักในนามปากกา ‘นิ้วกลม’,หนุ่ย-พงศ์สุข หิรัญพฤกษ์ และคุณท๊อป-จิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา เป็นต้น” วู้ดดี้ กล่าวเสริม
ศาสตราจารย์ (วิจัย) ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ประธานกรรมการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) กล่าวว่า “การขับเคลื่อนสุขภาวะของชาติในยุคปัจจุบัน ได้ให้ความสำคัญกับนวัตกรรมเป็นแกนหลัก เพื่อรับมือกับความท้าทายเชิงโครงสร้างของสังคมและเทคโนโลยี รวมไปถึง
เมกะเทรนด์ด้าน Wellness & Longevity ที่กำลังเติบโต บพข. เล็งเห็นถึงความสำคัญของการใช้เทคโนโลยีแห่งอนาคต
ในการดูแลสุขภาพมาใช้ในการดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยให้ดีขึ้น ทั้งนี้ บพข. พร้อมสนับสนุนองค์ความรู้ของนักวิจัยในการสร้างสรรค์นวัตกรรมสุขภาพที่มีศักยภาพ เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยกลายเป็นผู้นำด้าน Health Innovation ในภูมิภาคเอเชีย”
สุดเอ็กซ์คลูซีฟ ภายในงาน Life Expo 2025 ยังมีแพคเกจตรวจสุขภาพแบบพรีเมียมที่เป็นทางเลือกให้กับคนที่ต้องการตรวจเช็กร่างกายอย่างล้ำลึก ด้วยสุดยอดเทคโนโลยีสุขภาพจากทั่วโลกทั้งร่างกาย จิตใจ ความงาม และสมอง อาทิ การสแกนคลื่นสมอง, วิเคราะห์ท่าทางและโครงสร้างร่างกายแบบ 3 มิติ ประเมินผลด้วยระบบ AI, การทดสอบวัดระดับความเครียดและสุขภาพหลอดเลือด, ฟื้นฟูกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกราน, การบำบัดกล้ามเนื้อขาด้วยแรงดันอากาศขั้นสูง, ยกกระชับกล้ามเนื้อใบหน้า, การตรวจวิเคราะห์อายุผิวและริ้วรอยบนใบหน้า และการตรวจม่านตาด้วย AI Doc เทคโนโลยีอัจฉริยะ เป็นต้น จำนวนจำกัด! พิเศษเพียง 3,500 บาท จากราคาปกติ 65,590 บาท
ทั้งนี้ Life Expo 2025 เกิดขึ้นภายใต้การสนับสนุนของพันธมิตรทั้งภาครัฐ และเอกชน ได้แก่ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) , การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, STAYGOLD, Allergan Aestheics, an AbbVie Company, Novo Nordisk, Health link international clinic, Interpharma, EBH โรงพยาบาลตากรุงเทพ, GENESENN, AP, Oh! Juice , BioActive+, LANCÔME , World , TEMPsoft สำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ติดตามรายละเอียด Life Expo เพิ่มเติมได้ที่ Facebook : LIFE EXPO , Instagram : @lifeexpothailand , TikTok : Lifeexpothailand , X : LifeExpoTH และLine@ : @lifeexpo