Woody World ผนึกภาครัฐ-พันธมิตร จัด “Life Expo 2025” รับเทรนด์สุขภาพ

• Life Expo 2025 ครั้งแรกของ Wellness Expo ที่ใหญ่ที่สุดในไทย! รวมทุกศาสตร์แห่งสุขภาพ ร่างกาย จิตใจ และความงาม ตลอดจนนวัตกรรมใหม่ และบริการด้านสุขภาพเชิงลึกแบบครบวงจร
• พบกับกูรูด้านสุขภาพกว่า 100 ชีวิต พร้อมด้วยแบรนด์สุขภาพชั้นนำมากกว่า 100 แบรนด์ ที่จะมาร่วมนำเสนอแนวทางการดูแลสุขภาพในทุกมิติ
• แบ่งออกเป็น 6 โซนหลัก Life Code: (การเข้าใจตัวเองอย่างลึกซึ้งด้วยเทคโนโลยีสุขภาพ), Life Wellness: (ค้นพบชีวิตที่ดีผ่านไลฟ์สไตล์ที่สนุก), Life Skills: (เรียนรู้ทักษะชีวิตจากเวิร์กชอปและกิจกรรม), Life Market: (อัพเกรดชีวิตด้วยสินค้าสุขภาพจากแบรนด์ดัง), Life Stage: (อัพเดทมุมมองชีวิตจากผู้นำความคิดหลากหลายวงการ) และ Life Partners: (เปิดโลกนวัตกรรมสุขภาพจากพันธมิตรชั้นนำ)
ผู้จัดการรายวัน 360 – วู้ดดี้ เวิลด์ ลุยจัดงานมหกรรมสุขภาพแบบครบวงจรครั้งแรกของไทย
"Life Expo 2025" ภายใต้คอนเซปต์ Come Explore The Better You ค้นพบตัวเองในเวอร์ชันที่ดีกว่า โดยได้ผนึกกำลังภาครัฐ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.), กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รวมไปถึงพันธมิตรชั้นนำด้าน Wellness & Longevity ชูไฮไลต์งานเดียวที่รวมครบทุกศาสตร์ของการดูแลตัวเองทั้งทางร่างกาย จิตใจ จิตวิญญาณ ความงาม ตลอดจนนวัตกรรมสุขภาพที่ล้ำสมัย ที่จะช่วยไขความลับการมีอายุยืนยาว สุขภาพดี และการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพ ตั้งเป้ายกระดับอุตสาหกรรม Wellness ของประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับโลกอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ Life Expo 2025 จะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2568 ณ UOB LIVE เอ็มสเฟียร์
วู้ดดี้-วุฒิธร มิลินทจินดา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท Woody World กล่าวว่า “ปัจจุบันเทรนด์การดูแลสุขภาพแบบองค์รวมกำลังเติบโตอย่างก้าวกระโดด โดยเฉพาะในกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่หันมาใส่ใจสุขภาพมากขึ้น ซึ่งเป็นแรงขับเคลื่อนที่ทำให้ตลาดอุตสาหกรรม Wellness มีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว โดยมีมูลค่าตลาดรวมอยู่ที่ 1.4 ล้านล้านบาท ปัจจัยหลักที่ขับเคลื่อนการเติบโตนี้ เช่น ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ที่ทำให้ผู้คนหันมาให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันมากขึ้น แทนที่จะรอให้เจ็บป่วยก่อน
ทั้งนี้ ประเทศไทยมีศักยภาพในฐานะผู้นำด้าน Wellness ระดับโลก ประกอบกับความสำเร็จของ "Life Dot" ที่เป็นรายการทอล์คเกี่ยวกับสุขภาพในเครือ Woody World ซึ่งมีฐานแฟนคลับเป็นคอมมูนิตี้สุขภาพที่แข็งแกร่ง จึงได้ต่อยอดความสำเร็จจากแพลตฟอร์มออนไลน์สู่ออฟไลน์ ด้วยการจัดงาน Life Expo 2025 ที่ไม่ได้เป็นเพียงงานเอ็กซ์โปทั่วไป แต่เป็นเส้นทางการเปลี่ยนแปลงเพื่อค้นพบรูปแบบการดำเนินชีวิตที่มีความสมดุลอย่างแท้จริง
นอกจากนี้งาน Life Expo 2025 ยังเป็นโอกาสทางธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการไทยในการเจรจาธุรกิจ และสร้างเครือข่ายพันธมิตรทั้งไทยและต่างประเทศ ที่จะช่วยต่อยอดและยกระดับ Wellness ไทยอย่างยั่งยืน โดยคาดการณ์ตลอดการจัดงานทั้ง 2 วัน คือ วันที่ 15-16 พฤศจิกายนนี้ จะมีผู้เข้าร่วมงานมากกว่า 20,000 คน และเม็ดเงินสะพัดภายในงานคาดการณ์ 50 ล้านบาท
“อีกไฮไลต์ภายในงาน คือ การเปิดตัวผู้นำเทรนด์ด้านสุขภาพ และไลฟ์สไตล์ นำโดย คุณตั๊ก มยุรา เศวตศิลา, คุณชมพู่ อารยา อัลเบอร์ต้า ฮาร์เก็ต, คุณเกรซ กาญจน์เกล้า ด้วยเศียรเกล้า, คุณปันปัน สุทัตตา อุดมศิลป์ และคุณ Ck Cheong ที่จะมาร่วมเปิดมุมมอง และแชร์ไอเดียใหม่ ๆ เพื่อเติมเต็มแรงบันดาลใจในการสร้างสังคมสุขภาพดี สู่สุขภาวะที่ยั่งยืน” วู้ดดี้ กล่าวเสริม
ศาสตราจารย์ (วิจัย) ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ประธานกรรมการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) กล่าวว่า “นวัตกรรม คือหัวใจสำคัญในการรับมือกับความท้าทายของโลกยุคใหม่ โดยเฉพาะนวัตกรรมด้านสุขภาพ ที่มีการใช้เทคโนโลยี AI ในการวินิจฉัยโรค, การพัฒนาอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย และการใช้ Big Data เพื่อวิเคราะห์แนวโน้มสุขภาพ ถือเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย ทั้งนี้ บพข. พร้อมที่จะสนับสนุนและส่งเสริมนักวิจัย นักพัฒนา และผู้ประกอบการในการสร้างสรรค์นวัตกรรมสุขภาพที่มีศักยภาพ เพื่อหนุนประเทศไทยสู่การเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมสุขภาพในภูมิภาคเอเชีย”
ผศ.ดร.วีรชัย อาจหาญ ผู้ว่าการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กล่าวว่า “วว. มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการจัดงาน Life Expo 2025 ในครั้งนี้ งานนี้เป็นมากกว่ามหกรรมแสดงสินค้า แต่เป็นแพลตฟอร์มสำคัญที่ช่วยเชื่อมโยงองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เข้ากับอุตสาหกรรมสุขภาพได้อย่างเป็นรูปธรรม เราเชื่อมั่นว่านวัตกรรมและงานวิจัยของคนไทย จะเป็นฟันเฟืองสำคัญในการยกระดับการบริการด้านสุขภาพให้ก้าวทันโลก"
สำหรับภายในงาน Life Expo 2025 แบ่งออก 6 โซนหลัก ประกอบด้วย
โซนที่ 1 : Life Code การใช้เทคโนโลยี AI เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลสุขภาพเชิงลึกแบบตัวต่อตัว
โซนที่ 2 : Life Wellness ค้นพบชีวิตที่ดีผ่านไลฟ์สไตล์ที่สนุก เช่น Eat Well การกินดื่มที่เหมาะกับตัวเรา, Glow well การดูแลร่างกายให้มีรูปลักษณ์ที่มั่นใจ และ Move Well การออกกำลังกายเพื่อชีวิตที่ยืนยาว
โซนที่ 3 : Life Skills เรียนรู้ทักษะชีวิตจากเวิร์กชอปและกิจกรรม กับผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ, ความงาม, และสมาธิ
โซนที่ 4 : Life Market แหล่งรวมสินค้าและบริการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตจากแบรนด์ดังทั้งอาหาร, ของใช้, อาหารเสริม, เทคโนโลยีสุขภาพ, และแพคเกจการดูแลสุขภาพร่างกาย และจิตใจ
โซนที่ 5 : Life Partners โซนนวัตกรรม และเทคโนโลยีสุขภาพจากพันธมิตรชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ
โซนที่ 6 : Life Stage ผู้นำความคิดจากหลากหลายวงการ ที่จะมาแบ่งปันไอเดีย และสร้างแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิต
ทั้งนี้ Life Expo 2025 เกิดขึ้นภายใต้การสนับสนุนของพันธมิตร ได้แก่ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.), กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม, Gentix Company, Allergan Company, Novo Nordisk, Health Link และ Interpharma