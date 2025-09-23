ครั้งแรก! “วู้ดดี้” เตรียมจัดบิ๊กอีเวนต์แห่งปี “Life Expo 2025” มหกรรมสุขภาพครบวงจรที่รวมทุกศาสตร์ กาย-ใจ-จิตวิญญาณ

“วู้ดดี้ วุฒิธร มิลินทจินดา” เจ้าพ่อวงการทอล์คและผู้สร้างแรงบันดาลใจแห่งยุค เดินหน้าสร้างปรากฏการณ์ครั้งยิ่งใหญ่ ด้วยการเปิดตัว "Life Expo 2025"มหกรรมสุขภาพที่ฉีกกรอบแบบเดิม ๆ โดยมุ่งเน้นการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมเป็นงานเดียวที่รวมทุกศาสตร์ด้านสุขภาพกาย จิตใจ ความงาม นวัตกรรมสุขภาพ และสุขภาวะแบบครบวงจร ภายใต้แนวคิด “Come Explore The Better You” ค้นพบตัวเองในเวอร์ชันที่ดีกว่า โดยพึ่งจัดงานแถลงข่าวใหญ่อย่างเป็นทางการ ณ H.O.W bangkok โรงแรม โซ แบงคอกภายในงานวู้ดดี้ชวนสองไอดอลสายเฮลตี้ที่ดูแลตัวเองอย่างจริงจัง ได้แก่ “ตั๊ก มยุรา เศวตศิลา” และ “เกรซ กาญจน์เกล้า ด้วยเศียรเกล้า” ที่ได้มาแชร์ทริคการดูแลสุขภาพแบบ Work-Life Balance ทั้งนี้ งาน Life Expo 2025ซึ่งจะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2568 ณ UOB LIVE เอ็มสเฟียร์
วู้ดดี้ วุฒิธร มิลินทจินดา กล่าวว่า “ประเทศไทยมีศักยภาพในฐานะผู้นำด้าน Wellness ระดับโลก ประกอบกับความสำเร็จของ "Life Dot" แพลตฟอร์มทอล์ก จาก Woody World ที่ถ่ายทอดเรื่องสุขภาพกาย-ใจ ผ่านทอล์กโชว์ในรูปแบบพอดแคสต์ และบทสัมภาษณ์เจาะลึก ซึ่งมีฐานแฟนคลับเป็นคอมมูนิตี้สุขภาพที่แข็งแกร่ง จึงได้ต่อยอดความสำเร็จจากแพลตฟอร์มออนไลน์สู่ออฟไลน์ ด้วยการจัดงาน Life Expo 2025 ที่ไม่ได้เป็นเพียงงานเอ็กซ์โปทั่วไป แต่เป็นเส้นทางการเปลี่ยนแปลงเพื่อค้นพบรูปแบบการดำเนินชีวิตที่มีความสมดุลอย่างแท้จริงทั้งทางร่ายกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ ”
ตั๊ก มยุรา เศวตศิลา กล่าวว่า “พี่ตั๊กได้ทำงานกับคนรุ่นใหม่ในรายการ Tuck Talk เป็นรายการที่เข้าเทรนด์เรื่องสุขภาพ และได้สัมภาษณ์หมอเยอะมาก ตอนนี้กลายเป็นกูรูด้านสุขภาพไปแล้ว จนได้ฐานแฟนจากคอมมูนิตี้สุขภาพเยอะมาก ความรู้ที่ได้เราสามารถต่อยอดและไปบอกต่อคนอื่นอันนี้เป็นสิ่งสำคัญ สำหรับงาน Life Expo 2025 เป็นอีกหนึ่งงานที่จะทำให้คนทุกเพศทุกวัยหันมาใส่ใจเรื่องสุขภาพเชิงป้องกันมากขึ้น”
เกรซ กาญจน์เกล้า ด้วยเศียรเกล้า กล่าวว่า “คนเราจะเลือกทำ 3 อย่างที่แตกต่างกัน คือ เรื่องการกิน นอน และออกกำลังกาย พอเราได้เรียนรู้ทำให้มีความเข้าใจมากขึ้น อย่างประเด็น Longevity เท่ากับ Luxury หรือเปล่า เกรซมองว่าเป็นการตระหนักรู้ที่ดี ส่งผลต่อบั้นปลายชีวิต ดีกว่าไปตระหนักรู้อีกทีตอนเจ็บป่วยแล้วเรื่องสุขภาพเป็นสิ่งที่เราสามารถคอนโทรลได้ จะทำให้มีชีวิตที่ยืนยาวอยู่กับคนที่เรารักไปนาน ๆ ค่ะ”
ภายในงาน Life Expo 2025 แบ่งออกเป็น 6 โซนหลัก ประกอบด้วย Life Code: การเข้าใจตัวเองอย่างลึกซึ้งด้วยเทคโนโลยีสุขภาพ, Life Wellness: ค้นพบชีวิตที่ดีผ่านไลฟ์สไตล์ที่สนุก, Life Skills: เรียนรู้ทักษะชีวิตจากเวิร์กชอปและกิจกรรม, Life Market: อัพเกรดชีวิตด้วยสินค้าสุขภาพจากแบรนด์ดัง, Life Stage: อัปเดตมุมมองชีวิตจากผู้นำความคิดหลากหลายวงการ และ Life Partners: เปิดโลกนวัตกรรมสุขภาพจากพันธมิตรชั้นนำ
