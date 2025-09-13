House of Wisdom จับมือ Woody World จัดเวทีสุดเอ็กซ์คลูซีฟ เปิดวิสัยทัศน์ผู้บริหาร OpenAI เยือนไทยครั้งแรก!

House of Wisdom ร่วมกับ Woody World ตอกย้ำบทบาท “คลับแห่งความรู้ ไม่รู้จบ” ผ่านเวทีเสวนาสุดเอ็กซ์คลูซีฟ “AI LEAP: Turning Today’s Disruption into Tomorrow’s Advantage” ที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย โดยได้รับเกียรติจากคุณ Jason Kwon, Chief Strategy Officer ของ OpenAI เดินทางมาเยือนไทยเป็นครั้งแรก ร่วมถ่ายทอดวิสัยทัศน์ด้านอนาคตของ AI เคียงข้างคุณเรืองโรจน์ พูนผล (กระทิง), Group Chairman ของ KBTG ผู้นำด้านเทคโนโลยีและ Startup Ecosystem ของภูมิภาค เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ดำเนินรายการโดย วุฒิธร มิลินทจินดา (วู้ดดี้) พิธีกรมากความสามารถ เมื่อวันที่ 12 กันยายนที่ผ่านมา ณ How Club โรงแรม SO/ Bangkok
ประเทศไทยกำลังยกระดับบทบาทสู่การเป็นผู้นำด้านการนำปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้งาน ChatGPT - OpenAI เปิดเผยว่า จำนวนผู้ใช้งาน ChatGPT รายสัปดาห์ในไทย เพิ่มขึ้นกว่า 4 เท่าในรอบปีที่ผ่านมา สะท้อนถึงศักยภาพและความพร้อมของไทยในการก้าวสู่โลกอนาคตแห่ง เทคโนโลยี
งาน OpenAI Forum ครั้งแรกในประเทศไทยนี้ ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก โดยมีนักธุรกิจชั้นแนวหน้ากว่า 100 คนเข้าร่วม อาทิ คุณน้อง กอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร, คุณตุ๊ก นภัสนันท์ พรรณนิภา, คุณอู๊ด อัญชลิน พรรณิภา, คุณเต้ ภูริต ภิรมย์ภักดี, คุณเบ๊นซ์ วรภัทร ชวนะนิกุล, คุณ สุรชัย พุฒิกุลางกูร, คุณหนุ่ม สินชัย ลาภศิริผล และ คุณโจ้ ธนา เทียนอัจฉริยะ เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับการเติบโตของ AI และบทบาทของไทยบนเวทีโลก
คุณ Jason Kwon, Chief Strategy Officer ของ OpenAI กล่าวในงานว่า “การมองโลกในแง่ดีและความสามารถ ในการปรับตัวของคนไทย” คือ “แต้มต่อเชิงการแข่งขัน” ของคนไทยที่เอื้อต่อการก้าวสู่ยุค AI และยังเสริมว่า คนไทยกำลังยอมรับที่จะใช้ AI เป็นเครื่องมือสำคัญเพื่อเสริมศักยภาพและเปิดโอกาสใหม่ ๆ ทั้งในด้านการศึกษา การดูแลสุขภาพ ความคิดสร้างสรรค์ และการเป็นผู้ประกอบการ AI เพื่อการเติบโตของทุกคน
คุณเรืองโรจน์ พูนผล (กระทิง) ได้กล่าวถึง AI ในฐานะเครื่องมือเพื่อสร้างความเท่าเทียม ว่า “เทคโนโลยีต้องเป็น สะพาน ไม่ใช่กำแพง AI จะช่วยลดช่องว่างทางโอกาส เปิดทางให้คนรุ่นใหม่เรียนรู้ สร้างสรรค์ และเข้าถึงความรู้ได้ อย่างเท่าเทียม”
ประเทศไทย: ดินแดนแห่งนักสร้างสรรค์และนักนวัตกรรม
ตลอดหลายปีที่ผ่านมา ประเทศไทยเป็นหนึ่งในผู้ใช้งานเทคโนโลยีรุ่นแรก ไม่ว่าจะเป็น Mobile Banking หรือ Social Media และวันนี้ ความคล่องตัวนั้นได้ขยายมาถึง AI ซึ่งทำให้ไทยอยู่ในจุดที่พร้อมจะเป็นผู้นำในการผสาน AI เข้ากับชีวิตประจำวันและอุตสาหกรรมอนาคต “คนไทยเรียนรู้เร็ว ปรับตัวเก่ง สิ่งนี้อยู่ใน DNA ของเรา” – เรืองโรจน์ พูนผล เขายังกล่าวเสริมว่า ความคิดสร้างสรรค์ในระดับโลกของคนไทย ทำให้เราสามารถสร้างผลงานด้านโฆษณา และคอนเทนต์ที่ได้รับรางวัลมากมาย และเมื่อรวมเข้ากับ AI ไทยพร้อมจะก้าวสู่ความเป็นผู้นำในเวทีใหม่ของความ คิดสร้างสรรค์
พลังของคนรุ่นใหม่: คลื่นลูกใหม่แห่ง AI
ข้อมูลล่าสุดจาก OpenAI ระบุว่า การยอมรับ AI อย่างรวดเร็วในประเทศไทย มาจาก คนรุ่นใหม่อายุ 18–24 ปี ที่ใช้ ChatGPT ครอบคลุมทั้งการทำงานและชีวิตประจำวัน โดยกรณีใช้งานยอดนิยม 5 อันดับแรก ได้แก่ 1. การแปลภาษา 2. การขอคำแนะนำเชิงปฏิบัติ (How-to) 3. การเรียนรู้และการติว 4.การดูแลตนเอง 5. การเขียนเชิงสร้างสรรค์
วางรากฐานเพื่ออนาคต AI ที่ยั่งยืน
เวที OpenAI Forum ครั้งนี้ตอกย้ำว่า การยอมรับ AI ของประเทศไทยไม่ได้เป็นเพียงการใช้งานในฐานะผู้บริโภค แต่ยังสะท้อนถึง พลังของคนรุ่นใหม่ การกำกับดูแลที่แข็งแรง และความมุ่งมั่นในการสร้างความเท่าเทียม ซึ่งทั้งหมดนี้กำลังกลายเป็น รากฐานสำคัญที่จะนำพาประเทศไปสู่ระบบนิเวศ AI ที่มั่นคงและยั่งยืน./
ผู้สนใจสามารถรับชมวิดีโองานเสวนาฉบับเต็ม พร้อมเนื้อหาและมุมมองเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์ด้านล่าง
https://youtu.be/EsrKSspzvUQ