วู้ดดี้เวิลด์ จับมือภาครัฐฯ และองค์กรด้านสุขภาพ จัดงาน “Life Expo 2025” ครั้งแรกในไทย หนุนไทยเป็นศูนย์กลางสุขภาพระดับโลก

เขย่าวงการ Wellness ครั้งใหญ่! บริษัท วู้ดดี้ เวิลด์ จำกัด ผู้นำด้านการสร้างสรรค์คอนเทนต์ และอีเวนต์ระดับโลก ลุยจัดงานมหกรรมสุขภาพแบบครบวงจรครั้งแรกของไทย "Life Expo 2025" ภายใต้คอนเซปต์ Come Explore The Better You ค้นพบตัวเองในเวอร์ชันที่ดีกว่า โดยได้ผนึกกำลังภาครัฐ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.), กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รวมไปถึงพันธมิตรชั้นนำด้าน Wellness & Longevity ชูไฮไลต์งานเดียวที่รวมครบทุกศาสตร์ของการดูแลตัวเองทั้งทางร่างกาย จิตใจ จิตวิญญาณ ความงาม ตลอดจนนวัตกรรมสุขภาพที่ล้ำสมัย ที่จะช่วยไขความลับการมีอายุยืนยาว สุขภาพดี และการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพ ตั้งเป้ายกระดับอุตสาหกรรม Wellness ของประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับโลกอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ Life Expo 2025 จะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2568 ณ UOB LIVE เอ็มสเฟียร์
วู้ดดี้-วุฒิธร มิลินทจินดา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท Woody World กล่าวว่า “ปัจจุบันเทรนด์การดูแลสุขภาพแบบองค์รวมกำลังเติบโตอย่างก้าวกระโดด โดยเฉพาะในกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่หันมาใส่ใจสุขภาพมากขึ้น ซึ่งเป็นแรงขับเคลื่อนที่ทำให้ตลาดอุตสาหกรรม Wellness มีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว โดยมีมูลค่าตลาดรวมอยู่ที่ 1.4 ล้านล้านบาท ปัจจัยหลักที่ขับเคลื่อนการเติบโตนี้ เช่น ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ที่ทำให้ผู้คนหันมาให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันมากขึ้น แทนที่จะรอให้เจ็บป่วยก่อน ทั้งนี้ ประเทศไทยมีศักยภาพในฐานะผู้นำด้าน Wellness ระดับโลก ประกอบกับความสำเร็จของ "Life Dot" ที่เป็นรายการทอล์คเกี่ยวกับสุขภาพในเครือ Woody World ซึ่งมีฐานแฟนคลับเป็นคอมมูนิตี้สุขภาพที่แข็งแกร่ง จึงได้ต่อยอดความสำเร็จจากแพลตฟอร์มออนไลน์สู่ออฟไลน์ ด้วยการจัดงาน Life Expo 2025 ที่ไม่ได้เป็นเพียงงานเอ็กซ์โปทั่วไป แต่เป็นเส้นทางการเปลี่ยนแปลงเพื่อค้นพบรูปแบบการดำเนินชีวิตที่มีความสมดุลอย่างแท้จริง นอกจากนี้งาน Life Expo 2025 ยังเป็นโอกาสทางธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการไทยในการเจรจาธุรกิจ และสร้างเครือข่ายพันธมิตรทั้งไทยและต่างประเทศ ที่จะช่วยต่อยอดและยกระดับ Wellness ไทยอย่างยั่งยืน โดยคาดการณ์ตลอดการจัดงานทั้ง 2 วัน คือ วันที่ 15-16 พฤศจิกายนนี้ จะมีผู้เข้าร่วมงานมากกว่า 20,000 คน และเม็ดเงินสะพัดภายในงานคาดการณ์ 50 ล้านบาท “อีกไฮไลต์ภายในงาน คือ การเปิดตัวผู้นำเทรนด์ด้านสุขภาพ และไลฟ์สไตล์ นำโดย คุณตั๊ก มยุรา เศวตศิลา, คุณชมพู่ อารยา อัลเบอร์ต้า ฮาร์เก็ต, คุณเกรซ กาญจน์เกล้า ด้วยเศียรเกล้า, คุณปันปัน สุทัตตา อุดมศิลป์ และ คุณ Ck Cheong ที่จะมาร่วมเปิดมุมมอง และแชร์ไอเดียใหม่ ๆ เพื่อเติมเต็มแรงบันดาลใจในการสร้างสังคมสุขภาพดีสู่สุขภาวะที่ยั่งยืน” วู้ดดี้ กล่าวเสริม
ศาสตราจารย์ (วิจัย) ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ประธานกรรมการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) กล่าวว่า “นวัตกรรม คือหัวใจสำคัญในการรับมือกับความท้าทายของโลกยุคใหม่ โดยเฉพาะนวัตกรรมด้านสุขภาพ ที่มีการใช้เทคโนโลยี AI ในการวินิจฉัยโรค, การพัฒนาอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย และการใช้ Big Data เพื่อวิเคราะห์แนวโน้มสุขภาพ ถือเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย ทั้งนี้ บพข. พร้อมที่จะสนับสนุนและส่งเสริมนักวิจัย นักพัฒนา และผู้ประกอบการในการสร้างสรรค์นวัตกรรมสุขภาพที่มีศักยภาพ เพื่อหนุนประเทศไทยสู่การเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมสุขภาพในภูมิภาคเอเชีย”
ผศ.ดร.วีรชัย อาจหาญ ผู้ว่าการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กล่าวว่า “วว. มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการจัดงาน Life Expo 2025 ในครั้งนี้ งานนี้เป็นมากกว่ามหกรรมแสดงสินค้า แต่เป็นแพลตฟอร์มสำคัญที่ช่วยเชื่อมโยงองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เข้ากับอุตสาหกรรมสุขภาพได้อย่างเป็นรูปธรรม เราเชื่อมั่นว่านวัตกรรมและงานวิจัยของคนไทย จะเป็นฟันเฟืองสำคัญในการยกระดับการบริการด้านสุขภาพให้ก้าวทันโลก"
สำหรับภายในงาน Life Expo 2025 แบ่งออก 6 โซนหลัก ประกอบด้วย
โซนที่ 1 : Life Code การใช้เทคโนโลยี AI เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลสุขภาพเชิงลึกแบบตัวต่อตัว
โซนที่ 2 : Life Wellness ค้นพบชีวิตที่ดีผ่านไลฟ์สไตล์ที่สนุก เช่น Eat Well การกินดื่มที่เหมาะกับตัวเรา, Glow well การดูแลร่างกายให้มีรูปลักษณ์ที่มั่นใจ และ Move Well การออกกำลังกายเพื่อชีวิตที่ยืนยาว
โซนที่ 3 : Life Skills เรียนรู้ทักษะชีวิตจากเวิร์กชอปและกิจกรรม กับผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ, ความงาม, และสมาธิ
โซนที่ 4 : Life Market แหล่งรวมสินค้าและบริการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตจากแบรนด์ดังทั้งอาหาร, ของใช้, อาหารเสริม, เทคโนโลยีสุขภาพ, และแพคเกจการดูแลสุขภาพร่างกาย และจิตใจ
โซนที่ 5 : Life Partners โซนนวัตกรรม และเทคโนโลยีสุขภาพจากพันธมิตรชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ
โซนที่ 6 : Life Stage ผู้นำความคิดจากหลากหลายวงการ ที่จะมาแบ่งปันไอเดีย และสร้างแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิต
ทั้งนี้ Life Expo 2025 เกิดขึ้นภายใต้การสนับสนุนของพันธมิตร ได้แก่ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.), กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม, Gentix Company, Allergan Company, Novo Nordisk, Health Link และ Interpharma
