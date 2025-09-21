“เกรซ กาญจน์เกล้า” ไม่เคยถูกเรียกเงิน! เผยเป็นบุญของประเทศ ผู้วิเศษ - พระ เบิกเนตรให้คนตาสว่าง

“เกรซ กาญจน์เกล้า” เผยดูดวง “อ.อุ๋ย” เชื่อเรื่องบุญ แยกเรื่องวัตถุมงคล เสียใจกับผู้เสียหาย ย้ำส่วนตัวไม่เคยถูกเรียกเงิน ทุกอย่างอยู่ที่สติ สแกนใครไม่ไหว เชื่อพลังตัวเอง บอกข่าวผู้วิเศษ - พระ เป็นบุญของประเทศ เบิกเนตรให้คนตาสว่าง
เป็นคนบันเทิงอีกราย ที่มีภาพถ่ายกับ “อาจารย์อุ๋ย ชนิษฐา สัตย์ซื่อ” ซึ่งตอนนี้เจ้าตัวกำลังโดนขุดแหลกเรื่องพฤติกรรมหลอกขายวัตถุมงคล มีผู้เสียหายหลายราย ยอดความเสียหายกว่า 30 ล้าน งานนี้ “เกรซ กาญจน์เกล้า ด้วยเศียรเกล้า” เผยเสียใจกับผู้เสียหาย ส่วนตัวไม่เคยถูกเรียกเงิน
“ส่วนตัวไม่ได้มีความคิดเห็นอะไรนะคะ เราก็แค่รู้สึกว่าในบทบาทของแต่ละคนในยุคนี้มันอาจจะต้องการที่มาที่ไปที่ชัดเจน เราก็ไม่ได้รับการแนะนำอะไร ถ้าเป็นปกติก็จะดูดวง เกรซว่ามันเป็นของคู่กันอยู่แล้วการทำบุญ แต่ก็ไม่ได้มีใครจะต้องให้เราทำอะไร เวลาทำบุญเราก็ทำด้วยจิตศรัทธา ทำด้วยความตั้งใจของเราเอง
ไม่หมดศรัทธานะคะ เกรซว่ามันเป็นเรื่องตัวบุคคลค่ะ และต้องพิจารณาเรื่องนั้นอย่างละเอียด จริงๆ แล้วทุกๆ การทำบุญ และทุกๆ การใช้เงินของเราก็ให้ขึ้นอยู่กับสติของเราดีกว่า อะไรที่เราเห็นว่ามันไม่สมควรหรือเกินกว่าที่ควรจะเป็นก็อย่าไปจ่ายแค่นั้นเอง อะไรที่มันสมน้ำสมเนื้อ รู้สึกว่าเราทำแล้วสบายใจก็ทำ”
ลั่นคงสแกนหมอดูไม่ไหว อยู่ที่ดูกับใครแล้วสบายใจ
"สแกนไม่ไหวหรอกค่ะ เราไม่สามารถรู้ได้หรอกว่าจริงๆ แล้วเบื้องลึกเบื้องหลังมันเป็นยังไง แต่สำหรับเกรซรู้สึกว่าเราดูกับใครแล้วสบายใจเราก็ดู สุดท้ายแล้วเรามันขึ้นอยู่กับตัวเราเองมากกว่า ถ้าเราเลือกที่จะเชื่อ เราเลือกที่จะจ่ายเงินเพื่อจะทำบุญหรืออะไรยังไงแบบใด เมื่อก่อนดูบ่อยค่ะ แต่เดี๋ยวนี้เริ่มเชื่อในพลังของตัวเอง ก็ไปน้อยลง”
ไม่ได้ตามข่าว “อ.อุ๋ย” ลั่นยังไม่เคยทำให้ตนรู้สึกลำบากใจ
“สำหรับเกรซและนักแสดงคนอื่นๆ ก็ไปดูดวงกับอาจารย์ปกติเลยค่ะ อาจารย์ก็ไม่ได้มีการที่จะให้เราต้องทำบุญหรืออะไร ก็เป็นตัวเราที่อยากจะบูชาเองค่ะ เอาจริงๆ เกรซเพิ่งได้เห็นข่าวเมื่อวานเอง เพราะฉันอ่านหนังสือสอบทุกวัน ไม่ได้อ่านข่าวอะไรเลย แต่ก็เห็นอาจารย์โพสต์เหมือนกันเมื่อวานนี้ แต่ยังไม่ได้มีโอกาสคุยกับอาจารย์เลย ถามว่าช็อกไหม เกรซยังไม่ได้ติดตามข่าวดีๆ ว่าเบื้องลึกเบื้องหลังมันเป็นยังไง แต่สำหรับเกรซ อาจารย์ยังไม่เคยมาทำให้เรารู้สึกลำบากใจนะคะ”
พร้อมเป็นกำลังใจให้ผู้เสียหาย แต่ส่วนตัวไม่เคยถูกเรียกเงิน
“ไม่เจอค่ะสำหรับตัวเกรซนะ ไม่ได้พูดเพื่อปกป้องหรืออะไรนะคะ เกรซพูดความจริง แต่ละคนก็อาจจะมีแต่ละเคสที่แตกต่างกันไป แต่ส่วนตัวเกรซไม่ได้สัมผัสในมุมนั้น และเกรซเองไม่ได้ทราบลึกๆ รวมถึงข้อมูลของคนอื่นด้วย แต่ถ้ามีผู้เสียหายหรืออะไรก็พร้อมเป็นกำลังใจให้ค่ะ จริงๆ แล้วไม่ได้ยึดติดอะไรใดๆ กับใคร คือเกรซเป็นคนสบายๆ เฉยๆ แต่ถามว่าเรื่องนี้เกิดความเสียหายกับตัวเองไหม ก็ต้องบอกตามตรงว่าไม่ค่ะ เกรซไปดูดวงกับอาจารย์นะคะ เกรซว่าเราอาจจะต้องแยกแยะในเรื่องของการดูดวงอีกเรื่องหนึ่ง ในเรื่องของการบูชาทำบุญอีกเรื่องหนึ่ง เพราะว่าจริงๆ แล้วมันแยกกันค่ะ ให้มันเป็นคนละพ้อยต์กันไป”
ยังเชื่อมั่นเรื่องการทำบุญเสมอ บอกมีออกมาให้เห็นถือว่าเป็นบุญของประเทศให้ได้เบิกเนตร ตาสว่าง เสียใจกับผู้เสียหาย
“ทำบุญค่ะ ยังเชื่อมั่นในการทำบุญเสมอ ถ้าเรารู้สึกว่าทำบุญแล้วมันไม่ได้เกินกว่ากำลังของเรา เกรซรู้สึกว่ามันก็ยังเหมือนเดิม เพียงแต่ว่าเราจะสแกนยังไง มันขึ้นอยู่กับจริต และขึ้นกับอินเนอร์ของเรามากกว่าในตอนนั้น ถ้าเราทำแล้วรู้สึกว่าเราสบายใจก็ทำ ถ้าทำแล้วรู้สึกว่าไม่รู้เบื้องลึกเบื้องหลังยังไง มันจะไม่สบายใจ เก็บเงินไว้กับตัว อย่าทำ ดีที่สุด
สำหรับเกรซ เกรซทำในที่ที่รู้สึกสบายใจ แล้วก็ทำในที่ใหม่ๆ แต่ไม่ได้ต้องทำที่ละเยอะๆ มันไม่ได้มีใครเข้ามาเรียกร้องให้เราจะต้องจ่ายเงินทำบุญ (ไม่จำเป็นต้องวัดดัง?) ใช่ๆ เพราะว่าเราสามารถทำบุญได้ทุกที่ ไม่จำเป็นต้องเป็นวัดด้วยซ้ำ เป็นมูลนิธิ เป็นโรงพยาบาล อาจจะข้างทาง มันเยอะแยะมากมายที่เราสามารถทำบุญได้ แล้วก็มีที่ที่น่าเชื่อถือ
อย่าไปหมดศรัทธาในการทำบุญ ถึงแม้จะเศรษฐกิจไม่ดี เราก็อาจจะลดการทำบุญลงมาหน่อย จากที่เราเคยทำพัน อาจจะลดลงมาเป็นหลักร้อย บาทหนึ่งก็เป็นเงิน เราอย่าไปหมดศรัทธา เกรซว่าทุกวงการทุกที่มีคนที่ดีและไม่ดี ทุกวันนี้มันมีออกมาให้เราได้เห็นก็ถือว่าเป็นบุญของประเทศให้เราได้เบิกเนตร ได้ตาสว่างในบางมุม ก็ขอแสดงความเสียใจกับผู้เสียหายหลายๆ คนที่เขาได้บริจาคเงินเข้าวัดแล้วสุดท้ายมันออกมาเป็นอีกอย่างหนึ่ง เป็นกำลังใจให้ แต่เกรซเชื่อว่าความตั้งใจที่เราได้ให้มันเกิดบุญแล้ว เพียงแต่ว่าปลายทางมันอาจจะไม่สมบูรณ์เท่านั้นเอง”