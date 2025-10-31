ออมสินเปิดงาน GSB SAVINGS FORUM วันออมแห่งชาติ-ตอกย้ำจุดยืนสถาบันการออมเพื่อคนไทย

นายธีรัชย์ อัตนวานิช ประธานกรรมการธนาคารออมสิน เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “GSB SAVINGS FORUM 2025” ในวาระวันออมแห่งชาติ 31 ตุลาคม 2568 โดยมี นางลภาวรรณ จันทร์กระจ่าง รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน รักษาการแทนผู้อำนวยการธนาคารออมสิน พร้อมด้วยคณะกรรมการและผู้บริหาร ร่วมงาน ซึ่งเป็นอีกก้าวสำคัญในการจัดงานภายใต้แนวคิด “AI & AOM ออมยุคใหม่ สร้างสังคมไทยให้ยั่งยืน” เพื่อเป็นเวทีสะท้อนบทบาทธนาคารเพื่อสังคมที่เชื่อมเทคโนโลยีเข้ากับคุณค่าของการออมอย่างลงตัว จุดประกายการออมในยุคดิจิทัล และสร้างแรงบันดาลใจให้คนไทยรู้จักการวางแผนทางการเงินที่เท่าทันยุคสมัย ภายในงานมีเวทีเสวนาพิเศษโดยได้รับเกียรติจาก หนุ่ย–พงศ์สุข หิรัญพฤกษ์, ตั๊ก–มยุรา เศวตศิลา, และ ธนัชภรณ์ นิชิยาม่า สร้างสีสันโดย ป๋อมแป๋ม–นิติ ชัยชิตาทร ร่วมถ่ายทอดแนวคิดเมื่อเทคโนโลยีกำลังเปลี่ยนโลก การออมก็ต้องเปลี่ยนให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตยุคดิจิทัลที่ใช้ AI เป็นแรงขับเคลื่อนสู่อนาคตทางการเงินที่มั่นคงและยั่งยืน
สำหรับไฮไลท์ของงาน คือ การแข่งขันออกแบบ “กระปุกออมสินแห่งโลกยุคดิจิทัล” ด้วยเทคโนโลยี AI รอบชิงชนะเลิศ ซึ่งเป็นครั้งแรกที่เปิดโอกาสให้เซียนพรอมพ์ 50 คน จากกว่า 700 ผลงานที่ส่งเข้าคัดเลือก ได้ประชันฝีมือในการใช้เทคโนโลยี AI สร้างสรรค์ผลงานกระปุกออมสินตามโจทย์และเวลาที่กำหนด ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 100,000 บาท ตัดสินโดยกูรูด้าน AI และผู้เชี่ยวชาญจากแวดวงโฆษณาชั้นนำของประเทศ โดยผลงาน “ออมสินเพื่อสังคมไทยที่ยั่งยืน” คว้ารางวัลชนะเลิศ รับเงินรางวัลมูลค่า 50,000 บาท
นอกจากนี้ยังมีการเปิดตัว “โค้ชการเงินมืออาชีพ” หรือ Certified Money Coach by GSB (CMC by GSB) รุ่นแรก จำนวน 44 คน ซึ่งเป็นพนักงานธนาคารออมสินที่ผ่านการอบรมและทดสอบความรู้ตามหลักสูตรมาตรฐานของธนาคาร จนได้รับการรับรองคุณวุฒิและวิทยฐานะ พร้อมถ่ายทอดความรู้ด้านการเงินและการออมแก่ประชาชนอย่างมืออาชีพ รวมถึงการมอบรางวัลส่งเสริมการออมยอดเยี่ยมให้แก่ธนาคารโรงเรียนต้นแบบ ครูและนักเรียน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการออมต่อเนื่องต่อไป
ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่จองสิทธิ์รับกระปุกออมสิน “แสงแห่งการออม” ในวาระวันออมแห่งชาติ สามารถฝากเงินได้ที่ธนาคารออมสินสาขา แอปพลิเคชัน MyMo หรือเครื่องรับฝากเงิน ADM พร้อมรับกระปุกออมสิน ณ ธนาคารออมสินสาขาที่ลงทะเบียนจองสิทธิ์ไว้ ตั้งแต่วันนี้ - 4 พฤศจิกายน 2568