“ตั๊ก มยุรา” อ้อนสามีอยู่กัน 40 ปีช่วยเขี่ยบ้าง! อยากให้พูดแรงๆ ไม่ต้องคีฟลุค ชีวิตนี้ไม่เคยกินหมูกระทะ

“ตั๊ก มยุรา” รับอยากให้ผัวเขี่ยบ้าง อยากตลก 40 ปี สามีไม่พูดคำหยาบ บอกพูดแรงบ้างก็ได้ ไม่ต้องคีฟลุค เผยโรคจิต น้ำหนักต้องไม่เกิน 46 ไม่เคยกินหมูกระทะ ดูแลตัวเองไม่ได้กลัวแก่ อ้วน แต่กลัวป่วย บอกสามีถ้าป่วยให้เอาไปทิ้ง ย้อนป่วยผมร่วงเกือบหมดหัว น้ำหลักลดเหลือ 42 กิโลแต่ไม่มีใครรู้
สวยอมตะของจริงต้องยกให้ “ตั๊ก มยุรา เศวตศิลา” เจอกันกี่ครั้งก็สวยคงกระพัน หน้าสต๊าฟไว้เหมือนเดิม ไม่ยอมแก่เลย ล่าสุดตั๊ก ได้เผยระหว่างมาร่วมงาน Life Expo 2025 งานมหกรรมชีวิตและสุขภาพที่ใหญ่ที่สุดแห่งปี โดย “วู้ดดี้ วุฒิธร มิลินทจินดา” ลั่นวัยนี้ต้องดูแลสุขภาพอย่านิ่งนอนใจ แชร์ทริกทำยังไงไม่แก่ ไม่อ้วน ไม่เคยกินหมูกระทะ
“วัยนี้ต้องดูแลเยอะ อย่าไปนิ่งนอนใจ จริงๆ เราดูแลตัวเองมาตั้งแต่อายุ 20 กว่า ทำมาเรื่อย พอถึงวัยนี้เราถึงได้รู้ว่าสิ่งที่เราทำมาตลอดมันได้ผลมาก จริงๆ เบสิกง่ายๆ มาก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการออกกำลังกาย การกินอาหารที่มีประโยชน์ สุขภาพจิตก็ต้องดี แต่ดียากหน่อย บางทีเราทำงานต้องรับผิดชอบ ก็มีอารมณ์เสีย หงุดหงิด เรื่องปกติ แต่เราต้องปรับให้เร็ว นอนให้ดี เราโชคดีที่เป็นคนไม่เที่ยว ไม่กินไม่ดื่ม ก็โชคดีหน่อย ตอนนี้มันสำคัญ ตอนนี้เป็นขาลงของชีวิต กราฟลงแล้ว เขานับที่ 50 ตอนนี้มันกำลังลง เราทำยังไงให้ช่วงที่ลง ให้ชีวิตดีและสุขภาพร่างกายแข็งแรง ทำยากแต่ทำได้”
รับโรคจิต น้ำหนักขึ้นไม่ได้เลย ไม่เคยกินหมูกระทะ
“น้ำหนักขึ้นไม่ได้เลย คิดว่าโรคจิตเพราะทำจนชิน พอขึ้นปุ๊บ เราไม่เปลี่ยนไซส์เสื้อผ้า ใช้วิธีที่พอคิดว่าเริ่มตึง เริ่มอ้วนแล้วนะ เราก็ลดแป้งหน่อย น้ำตาลเราก็กินน้อยอยู่แล้ว อาจชอบแป้งบ้าง ชอบกินขนมปัง เบเกอรี่ต้องลด ไอศกรีมไม่ทาน ชีสเนยไม่ทาน แต่แป้งทำให้น้ำหนักมันขึ้น ก็ลดด้วยการไม่กินเย็น ออกกำลังกายให้มากขึ้น เดินให้มากขึ้น สมมติกลางวันหรือตอนบ่ายอะไรก็ตาม ไปเดินแป๊บเดียวมันก็ลง ก็ทำแบบนี้มาจนชิน
ไม่รู้จักหมูกระทะชาบู (หัวเราะ) ชาบูทานบ้าง ทานผักเยอะๆ แต่ไม่เคยกินหมูกระทะ ไม่มีใครชวนไปทานหมูกระทะ หมูสามชั้นย่างไม่กิน ไม่ได้รังเกียจหมูสามชั้น สูตรง่ายๆ แต่ไม่อ้วน คืออย่าไปกินน้ำมัน ก๋วยเตี๋ยวเราไม่กินน้ำ เพราะน้ำมันจะมีซอสมีอะไรเยอะแยะนะ ไข่พะโล้ก็แตะน้ำ อย่าไปตักน้ำตักไข่ หมูก็เขี่ยออก ทำให้ชิน ไม่กินน้ำ สลัดก็ไม่ราดน้ำ ใช้ผักแตะเอา เฮ้ย มันยากนะ
คนบอกว่าหมูมันอร่อยตรงมัน แต่ไม่จริง เคยลองแล้วมันแหยะ ก็เลยไม่กิน เคยลองเพราะมันพลาดหลุดเข้าไปในปาก ก็รีบเอาออกเลย ไม่ได้รังเกียจหมูสามชั้น แค่ไม่ชอบฟีลลิ่งมัน เราถึงทานอกไก่ได้ แต่จะไม่ทานหนัง เราฝึก ลองดูสิ พวกนี้เป็นคอเลสเตอรอล ของอร่อยจะไม่ดีต่อร่างกาย ของไม่อร่อยจะดีต่อร่างกาย คิดง่ายๆ แค่นี้ ทำยากแต่ทำได้ นานๆ พลาดก็ไม่เป็นไร แต่อย่าพลาดบ่อย”
ไม่กลัวอ้วน แก่ ริ้วรอย แต่กลัวป่วย ตกลงกับสามี ถ้าแก่อย่าป่วย ป่วยให้เอาไปทิ้ง สงสารคนดูแล
“แก่ไม่ค่อยกลัว เพราะพอทำได้นะ ไปดึงก็ดีขึ้น อ้วนก็ทำได้ ริ้วรอยก็ทำได้ แต่กลัวป่วยมากกว่า เวลาเราป่วยคนอื่นป่วยด้วย เช่นครอบครัวก็ต้องมาดูแลเรา เหมือนตอนนี้คุณแม่เราป่วย ทุกคนป่วยหมดเลย คุณแม่ทำให้เรากลัว คุณแม่เป็นเบาหวาน ความดัน หัวใจ ต้องฟอกไตทุก 3 วัน ทุกอย่างเป็นเงินทั้งนั้น แต่พี่น้อง 4 คนต้องสลับกันมา ทำยังไงไม่ให้ป่วยมันก็พูดยากนะ แต่ตอนนี้เป็นเวลาที่ดีที่สุดที่เราจะดูแลร่างกาย มันทำยากแต่ก็ทำได้ ทำให้ดีที่สุด
เราก็รู้สึกว่าตัวเองแข็งแรง เพราะเรานอนหลับได้ดี ออกกำลังกายได้ เราชอบเล่นกอล์ฟ เราตากแดดเยอะ เดินทีเยอะๆ ก็ไม่เหนื่อย แล้วหัวใจเต้นช้า เต้นแค่ 58 56 55 ปกติเขา 70 เราหัวใจเต้นช้า ก็จะเหนื่อยน้อยหน่อย ก็จะทำอะไรแอ็กทิวิตี้ได้ดี แล้วเราทำอะไรเร็ว เดินเหินปุ๊บปั๊บ ไม่พยายามคิดเรื่องอายุว่าอายุเท่าไหร่ เราก็ทำตัวให้มันปกติ
บางคนบอกอายุ 60 ทำอะไรต้องช้าๆ ช้าก็แก่สิ ไม่ใช่ไม่ยอมแก่ แต่ไม่คิดดีกว่าว่าเราอายุเท่าไหร่ ตื่นขึ้นมาก็ทำตัวปกติ อายุ 30 เราก็ทำอย่างนี้ แต่มันยังไม่โดนไง ยังไม่เป็นไร ก็ต้องระวัง อย่าประมาท เดินก็ต้องระวัง วิ่งก็ต้องระวัง บอกสามีเรียบร้อยแล้วว่าอย่าดูแลกัน ถ้าแก่แล้วอย่าป่วยนะ บอกสามีป่วยเราเอาไปทิ้งเลย (หัวเราะ) ถ้าเราป่วยก็เอาไปไว้ที่เขาดูแลตามสภาพ เพราะสงสารคนที่เขาดูแล”
โชคดีอายุขนาดนี้ไม่มียาประจำตัว ทั้งที่เป็นวัยที่กินยากันหมดแล้ว
“ตอนนี้ดูแลดีแต่มีโรคประหลาด เราก็จิตนิดๆ เช็กอยู่นั่นแหละ เช็กความดัน ออกกำลังเสร็จแล้วความดันมันขึ้นไหม จนพี่ชายบอกว่าเธอไม่ต้องทำขนาดนั้น โชคดีที่อายุขนาดนี้ไม่มียาประจำตัว ไม่มียาความดัน ไม่มียาคอเลสเตอรอล มีอยู่ปีนึงเราชอบทานขนมปัง มันอร่อย แต่อย่าทานบ่อย ทานบ่อยปุ๊บคอเลสเตอรอลมันขึ้น เราก็ทานตัวดีเยอะๆ ตัวดีคือสิ่งที่มันดี ไขมันดี เช่น อะโวคาโด ถั่วต่างๆ แต่อย่าทานเยอะ อะโวคาโดก็ครึ่งลูก เบเกอรี่พอทานเยอะๆ พวกนี้เป็นคอเลสเตอรอลตัวเลว พอหมอบอกว่าขึ้นเราก็เอาลงให้ได้ด้วยตัวเราเอง แต่โชคดีคอเลสเตอรอลตัวดีมันมีมากกว่าตัวเลว ก็เลยไม่ต้องกินยา วัยนี้กินยากันหมดแล้ว ก็เลยโชคดี ณ ตอนนี้ แต่พรุ่งนี้ไม่รู้นะ ยังไม่สัญญา แต่จะพยายามทำให้ดีที่สุด ไม่อยากเป็นภาระใคร”
ย้อนเหตุการณ์ป่วยหนัก ผมร่วงเกือบหมดหัว น้ำหนักลดเหลือ 42 กิโล แต่ไม่มีใครรู้
“สต๊าฟน้ำหนักที่ตัวเลขเดิม เหมือนตอนแต่งงาน น่าจะ 40 ปี ไม่เคยน้ำหนักขึ้นนะ 45 - 46 เรามีชีวิตไม่ดีตอนเป็นไวรัสตับอักเสบ ลงมาเหลือ 42 มันน้อยมากเลยนะ มันจำเป็นต้องลง เพราะให้ยาน้องๆ คีโม กินเท่าไหร่ก็ไม่อ้วน ผมร่วงหมดเลย ไม่มีใครรู้ เราทำชิงร้อยตอนนั้นไม่มีใครรู้ว่าป่วยเยอะ แต่ต้องทำงานหนัก ผมเหลือแค่นี้ทั้งหัว เหลือแค่ฝอยๆ แต่เอาวิกมาเสริม ก็ไม่ให้ใครเห็นว่าเราไม่สบาย ฉีดยาทั้งหมด 1 ปีที่รพ. กับการดูแลสุขภาพแต่ก็หายและกลับมา ตอนนั้นแย่สุดลงไป 42 ก็กลับมาทำน้ำหนักเดิมตอนแต่งงาน 45-46 กิโล”
ร่วมไลฟ์กับ “ธัญญ่า ธัญญาเรศ เองตระกูล” แต่รีเควสต้องมี “เป็ก สัณณ์ชัย เองตระกูล” ไลฟ์ด้วย ชอบที่เป็นคนตลก อยากให้สามีมีโมเมนต์แบบนี้บ้าง วอนเขี่ย 40 ปีไม่มีพูดคำหยาบ
“ไม่มีอะไร ธัญญ่าน่ารักมาก ตอนเขาแต่งงานกัน เราก็ไปงานแต่ง ธัญญ่าเป็นน้องน่ารัก เรียบร้อย เขาพูดกับพี่ดี พอเราทำแบรนด์ ตอนนั้นช่วงพีกมีหลายแพลตฟอร์มเขาขึ้นกันใหญ่ แต่มีข้อแม้ว่าให้คุณเป็กมาอยู่ข้างๆ เรา มาแซว เชื่อไหมว่าทีมงานบอกว่าคุณเป็กไม่กล้าแซว เขาต้องมีกระบอกของแกที่กินประจำตัว จิบไป เราก็บอกว่าก็จิบไปสิ พี่ตั๊กมาตอนเย็นได้ไหม ตอนพี่เป็กยังไม่จิบเยอะ ก็บอกว่าไม่เอา จะเอา 3 ทุ่ม เขาระแวดระวังมาก เราบอกไม่เป็นไร เราไป คุณเป็กจะระวังตัวมาก บรรยากาศไม่มีอะไร แต่มีอยู่ประโยคนึงที่สื่อเอาไปลง คุณเป็กหันมาแซวว่าเราเข้าข้างใคร เราก็ต้องเข้าข้างธัญญ่าสิ ก็เลยกลายเป็นประเด็น แต่ไม่มีอะไร เราพูดขำๆ ไม่ได้โมโห หรือโกรธคุณเป็กเขาก็น่ารักกับเรา เราก็เล่นกัน ไม่มีอะไร ต่อปากต่อคำ ไม่ได้ว่าอะไร แกเดินออกไปหยิบแก้วแล้วก็เดินเข้ามา ไม่ได้มีเรื่องอะไร (หัวเราะ)
รีเควสให้แกเข้ามาเพราะแกตลก เราเป็นเอฟซีแก แกพูดอะไรก็ขำ เพราะเราไม่มีโมเมนต์นั้น สามีเราไม่มีอารมณ์นี้เลย (หัวเราะ) ไม่ใช่ว่าคุณเป็กไม่ดีนะ แต่เคยพูดกับสามีว่าคุณหนุ่ยต้องเล่นกับเราบ้าง ต้องแหย่ มาเขี่ยอะไรเราบ้างก็ได้ คนนั้นคุมลุคมาก เราอาจพูดไม่เพราะนะ สามีภรรยาเดินผ่านเขี่ยๆ บ้าง สะกิดแหย่เล่นบ้าง สามีเราไม่มีเลย จะถามอยู่ว่าเขาเกรงใจเราหรือเปล่า เขาไม่เคยเล่น ส่วนเราเขี่ยตลอด มีช่วงนึงตลก หลายปีแล้ว ตอนนั้นมีโซเชียลใหม่ๆ มีน้องนักแสดงผู้ชายคนนึงเขาทะลึ่ง เขาบอกพี่ตั๊กส่งไปในไลน์พี่หนุ่ยแล้วพูดอย่างนี้ เราก็อยากตลกบ้างก็ส่ง แต่แกไม่ตอบ แกเงียบ ทะลึ่งๆ หน่อยนะ พอถึงบ้านก็ถามว่าพี่หนุ่ยอ่านเปล่า เขาก็บอกว่าทะลึ่ง ไม่ใช่คุณ เขาไม่เล่นด้วย แต่พูดตรงๆ นะเราอยากมีแฟนตลก แล้วมาเขี่ยเราบ้าง
ส่วนคนมองว่าเราโชคดีที่ได้สามีแบบนี้ เหรอ แต่ต้องเขี่ยหน่อยนะ (หัวเราะ) ไม่ได้งอน ไม่ได้น้อยใจ แต่แปลกไง คนเราอยู่กันมาตั้งนานแล้ว อยู่กันมา 40 ปี เขาไม่มีอารมณ์พูดหยาบคาย หรือด่าเราแรงๆ ถ้าเถียงกันก็แค่เออ ใช่ แต่ไม่มีไง มันก็อยากเห็นของแปลกๆ บ้าง (หัวเราะ) ต้องมีบ้างแหละ (อยากเห็นเขาด่า?) ไม่ได้ด่า (หัวเราะ) แต่พูดแรงๆ บ้างก็ได้นะ เขาก็คีฟลุค เชื่อไหมบางทีเขาเสียงดังกับเรานิดนึงพูดโทรศัพท์กัน เราก็งอน เพราะมันไม่เคยเจอ เร็วๆ นี้เอง เราก็ส่งไลน์ไปว่าพูดจาไม่ดี เขาบอกว่าเขาไม่ได้พูดอะไรไม่ดีเลยนะ แค่นี้เราก็ทนไม่ได้แล้ว มันไม่เคยเจอ อยากเจอบ้าง พอเจอก็ตลก แฟมิลี่พี่จะขำ แต่คนละแบบกับคุณเป็ก ไม่พาไปไลฟ์ด้วย เดี๋ยวคุณหนุ่ยไม่พูดเลย เขาดูเขาก็ขำ บอกว่าคุณเป็กตลก ไม่รู้ใครจะเห็นยังไงนะ แต่แกพูดแล้วไม่น่าเกลียด ดารารุ่นพี่มีอยู่คนนึง พูดจาแบบนี้แล้วไม่น่าเกลียด คือพี่ต้อย เศรษฐา พูดอะไรไม่น่าเกลียด แล้วก็ขำ ไม่รู้นะคนอื่นคิดยังไง แต่เราก็ตลกของเรา”
เผยสัมพันธ์สวีตกันธรรมดาๆ ไม่ชอบสวีตมาก
“ถามว่าสามีหวานกับเราไหม สวีตของเราก็ธรรมด้า กินข้าวกัน แต่เราไม่ชอบสวีตมากๆ ไม่ชอบเซอร์ไพรส์ อย่างวันเกิดไปกินข้าวสองคนส่งดอกไม้มาแล้วมีเค้ก เราไม่เอา ไม่ชอบเซอร์ไพรส์ แค่บอกตรงๆ เดี๋ยวมีเค้ก เดี๋ยวมีดอกไม้ เป็นคนไม่ชอบแค่นั้นเอง ช่วยไปบอกแกตลกหน่อย เขี่ยหน่อยก็ได้ ไม่ต้องบอกอะไรกับสามี เพราะแกบอกไม่ใช่ผม เขาเรียบร้อย เขาพูดดี”