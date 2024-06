"วู้ดดี้" เซอร์ไพรส์! เปิดตัว LifeDot คว้าคนดัง "ชมพู่ อารยา - ตั๊ก มยุรา - บูม ธริศร - โจ้ ธนา" นั่งแท่นพิธีกร

อาทิพบกับซูเปอร์สตาร์ตัวแม่ในรายการ "On the way with Chom" การดูแลตัวเองในทุกๆ ด้าน ทั้งสุขภาพ และการใช้ชีวิตให้ดูดี ในรูปแบบของชม ที่เดินทางมาถึงจุดต้องลงมือทำเพื่อสร้างชีวิตที่ดีกว่า เรียนรู้จากคนที่รู้จริง ทำจริง เปลี่ยนแปลงจริง ทำให้คุณหันมาจัดระเบียบเพื่อชีวิตอย่างจริงจัง เริ่ม EP. แรก วันที่ 17 มิถุนายน 2567 เวลา 18.00 น.ในรายการ "คุยกับบูม" ครีเอเตอร์แถวหน้ากับบทบาทใหม่ที่จะพาทุกคนไปพูดคุยกับเหล่าครีเอเตอร์ตัวท็อป รู้เบื้องลึก ผ่านวิธีคิด แนวคิดการทำงาน ความครีเอทีฟ และมุมมองชีวิตในทุกสาขา เริ่ม EP. แรก วันที่ 19 มิถุนายน 2567 เวลา 18.00 น.ในรายการ "Just Curious" นักบริหารผู้อยู่เบื้องหลังโปรเจกต์ชั้นนำระดับประเทศมากมาย กับการทำรายการออนไลน์ครั้งแรก! ที่จะมาพร้อมกับแนวคิด หลักการใช้ชีวิตรวมไปถึงการทำธุรกิจ การลงทุน จากประสบการณ์จริง และมุมมองอีกด้าน ของเหล่าผู้นำ ที่จะมาร่วมพูดคุยถึงเรื่องราว อีกด้านที่ไม่เคยรู้มาก่อนแบบชัดเจนและตรงประเด็น เริ่ม EP. แรก วันที่ 25 มิถุนายน 2567 เวลา 18.00 น.นักแสดงและพิธีกรระดับตำนานในรายการ "Tuck Talk" ครั้งแรกกับการทอล์กออนไลน์ บอกเล่าวิธีการดูแลร่างกาย จิตใจ ของเหล่าผู้เชี่ยวชาญและคนดัง เผยเทคนิคและแชร์ประสบการณ์การดูแลสุขภาพแบบ Exclusive จากภายในและภายนอก พร้อมทั้งการใช้ชีวิตให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา เริ่ม EP. แรก วันที่ 27 มิถุนายน 2567 เวลา 18.00 น.“ รอคอยมาเป็นปี ในที่สุดช่องใหม่ก็คลอดแล้ว ที่สำคัญเราสามารถที่จะโน้มน้าวอ้อนวอนให้ตัวเทพมาเป็นผู้ดำเนินรายการกันได้เพียบ ไม่ว่าจะเป็น โจ้ ธนา , บูม ธริศร , ตั๊ก มยุรา และ ชมพู่ อารยา แพลต์ฟอร์มใหม่นี้ชื่อว่า LifeDot ทุกอย่างเกี่ยวกับชีวิตรวบรวมไว้ที่นี่หมด LifeDot แพลตฟอร์มทอล์กที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณในทุกมิติ ฝากติดตามด้วยนะครับทุกคน ” วู้ดดี้ วุฒิธร กล่าวเตรียมพบกับ ทุกบทสนทนาที่ให้มากกว่าคำว่าคุย สามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารได้ที่ช่องทาง Podcast : Life Dot , Facebook: Life Dot , Youtube : Life Dot , IG : lifedot.official , TikTok : lifedot_official , Spotify : Lifedot_officialชมคลิปเปิดตัวรายการ : https://www.youtube.com/watch?v=_o9BdsXgtck&ab_channel=LIFEDOT