L'Oréal Paris พา “ชมพู่ อารยา” บินลัดฟ้าไปลุคสุดอลัง เฉิดฉายบนพรมแดงเมืองคานส์ 2024 ร่วมแสดงจุดยืน Support Women in Cinema ของผู้หญิงในอุตสาหกรรมภาพยนตร์

ของ

Spokespersons ลอรีอัล ปารีส ประเทศไทย ได้อย่างสมศักดิ์ศรีแฟชั่นไอคอนตัวแม่ เรียกแสงแฟลชและได้รับความสนใจจากสื่อระดับโลก พร้อมประกาศจุดยืนของ ลอรีอัล ปารีส ที่ต้องการเป็นกระบอกเสียงให้ตระหนักถึงคุณค่าของผู้หญิงในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลัง เพราะพวกเธอมีคุณค่าในตัวเอง และมีส่วนขับเคลื่อนวงการภาพยนตร์ให้มีชื่อเสียงในระดับนานาชาติ ณ Palais des Festivals et des Congrès เมืองคานส์ ประเทศฝรั่งเศส วันที่ 14 – 16 พ.ค. 67

นับเป็นอีกหนึ่งปีที่ ลอรีอัล ปารีส ผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการ เทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์ปีที่ 77 (Cannes Film Festival 2024) สร้างปรากฎการณ์ด้วยแฟชั่นโอตกูตูร์สุดอลังและเมคอัพสวยฉ่ำบนพรมแดงเข้าสู่ปีที่ 9 กับการร่วมเดินพรมแดงเทศกาลหนังเมืองคานส์ของ ชมพู่ อารยา แฟชั่นไอคอนและแอมบาสเดอร์ของ ลอรีอัล ปารีส ซึ่งนับตั้งแต่ปีแรกจนถึงปัจจุบัน ชุดพรมแดงของชมพู่ยังคงเป็นกระแสและสร้างปรากฎการณ์ให้สื่อแฟชั่นและความงามทั่วโลกนำไปเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ความงามในอุดมคติ ซึ่งในมุมมองของ Spokesperson คุณชมพู่ เคยกล่าวไว้ว่า “ลอรีอัล ปารีส สนับสนุนความงามในหลากหลายมิติ ไม่ใช่เพียงแค่พรมแดงหรือเมคอัพลุคที่ปรากฎบนหน้าสื่อเท่านั้น แต่ยังให้ความสำคัญกับคุณค่าที่ทุกคนคู่ควร และมีเป้าหมายให้ผู้หญิงทุกคนไม่เกิดการตั้งคำถามถึงคุณค่าในตัวเอง เพราะทุกคนล้วนมีคุณค่าและเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้ตัวเองได้”ในปีนี้คุณชมพู่ยังคงเน้นย้ำถึงจุดยืนของพลังอันยิ่งใหญ่ที่อยากส่งต่อถึงผู้หญิงที่อยู่ในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ทุกคน“การให้โอกาสผู้หญิงได้แสดงบทบาทของตัวเองในโลกภาพยนตร์เป็นสิ่งสำคัญที่ให้พวกเธอมองเห็นคุณค่าในตัวเอง เพราะตอนนี้ยังมีผู้หญิงทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังอีกหลายคนที่ยังเป็นแค่ส่วนเล็ก ๆ ในที่ตรงนี้ ถ้าพวกเธอได้รับสปอร์ตไลท์ให้ตัวเองได้แสดงศักยภาพได้อย่างเต็มที่ ชมเชื่อว่าสิ่งนี้จะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้ผู้หญิงภูมิใจในคุณค่าของตัวเองมากยิ่งขึ้น”ครั้งนี้ ลอรีอัล ปารีส รังสรรค์เมคอัพลุคอันเลอค่าให้กับ ชมพู่ อารยา ทั้ง 3 วัน ด้วยรองพื้นและแป้งไฮบริดงานผิวอย่าง Infallible 36H Matte Cover Foundation และ Infallible 24H Fresh Wear Powder พร้อมอัพวอลลุ่มขนตาให้งอนหนา เรียงเส้นสวยด้วย Panorama Waterproof Mascara ตามด้วยฟินิชลุคด้วยลิปสติกสีสวยเด่นชัดอย่าง Color Riche Intense Volume Matte เฉดสี 610 และ 520 (Day 1), เฉดสี 601 Worth It (Day 2), เฉดสี 505 (Day 3) พร้อมลิปสติกคอลเลกชันล่าสุด Matte Resistance Liquid ที่จะวางจำหน่ายเร็ว ๆ นี้นอกจากการเป็นพันธมิตรกับเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์มาอย่างยาวนาน ลอรีอัล ปารีส ยังได้จัดการประกวด LIGHTS ON WOMEN’S WORTH AWARDS ครั้งที่ 3 เพื่อเชิดชูเกียรติผู้กำกับภาพยนตร์หญิงที่กำลังมาแรง และให้โลกได้รับชมผลงานชิ้นเด่นที่พวกเธอตั้งใจสร้างสรรค์ขึ้น ซึ่งปีนี้ได้ ‘แอล แฟนนิง’ นักแสดงหญิงรุ่นใหม่และแอมบาสเดอร์ ลอรีอัล ปารีส เป็นกรรมการตัดสินรางวัลนี้ต่อจาก ‘เคท วินสเล็ต’ ที่เป็นกรรมการตัดสินรางวัลนี้เป็นคนแรก โดยผลงานภาพยนตร์สั้นจากผู้กำกับหญิงที่ชนะรางวัล LIGHTS ON WOMEN’S WORTH AWARDS ในปีนี้ จะนำไปฉายที่ Cinema Olympia in Cannes ในวันที่ 23 พ.ค. 67 นี้อีกด้วย#WORTHIT #LOREALPARISTH #LOrealParisCannes2024