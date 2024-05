ปีที่ 9 ของ “ชมพู่ อารยา” แอมบาสเดอร์ L'Oréal Paris เฉิดฉายในลุคสะกดตาบนพรมแดงเมืองคานส์ ร่วมแสดงจุดยืน “Support Women in Cinema”

ลอรีอัล ปารีส ผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการ เทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์ปีที่ 77 (Cannes Film Festival 2024) พาSpokespersons ลอรีอัล ปารีส ประเทศไทย ลัดฟ้าไปปรากฏตัวบนพรมแดงอย่างสมศักดิ์ศรี ด้วยแฟชั่นโอตกูตูร์สุดอลัง เรียกแสงแฟลชและได้รับความสนใจจากสื่อระดับโลก พร้อมประกาศจุดยืนของ ลอรีอัล ปารีส ที่ต้องการเป็นกระบอกเสียงให้ตระหนักถึงคุณค่าของผู้หญิงในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลัง เพราะพวกเธอมีคุณค่าในตัวเอง และมีส่วนขับเคลื่อนวงการภาพยนตร์ให้มีชื่อเสียงในระดับนานาชาติ ณ Palais des Festivals et des Congrès เมืองคานส์ ประเทศฝรั่งเศสเข้าสู่ปีที่ 9 กับการร่วมเดินพรมแดงเทศกาลหนังเมืองคานส์ของ ชมพู่ อารยา แฟชั่นไอคอนและแอมบาสเดอร์ของ ลอรีอัล ปารีส ซึ่งนับตั้งแต่ปีแรกจนถึงปัจจุบัน ชุดพรมแดงของชมพู่ยังคงเป็นกระแสและสร้างปรากฎการณ์ให้สื่อแฟชั่นและความงามทั่วโลกนำไปเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ความงามในอุดมคติ ซึ่งในมุมมองของ Spokesperson ชมพู่ เคยกล่าวไว้ว่า “ลอรีอัล ปารีส สนับสนุนความงามในหลากหลายมิติ ไม่ใช่เพียงแค่พรมแดงหรือเมคอัพลุคที่ปรากฎบนหน้าสื่อเท่านั้น แต่ยังให้ความสำคัญกับคุณค่าที่ทุกคนคู่ควร และมีเป้าหมายให้ผู้หญิงทุกคนไม่เกิดการตั้งคำถามถึงคุณค่าในตัวเอง เพราะทุกคนล้วนมีคุณค่าและเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้ตัวเองได้”ในปีนี้ ชมพู่ ยังคงเน้นย้ำถึงจุดยืนของพลังอันยิ่งใหญ่ที่อยากส่งต่อถึงผู้หญิงที่อยู่ในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ทุกคนครั้งนี้ ชมพู่ อารยา มาพร้อมเมคอัพลุคสะกดทุกสายตาจาก ลอรีอัล ปารีส ทั้ง ลิปสติกรุ่น Color Riche Slim เฉดสี 610 และ 520 touch up ด้วยลิปสติกคอลเลกชันล่าสุด Matte Resistance Liquid Lipstick ที่จะวางจำหน่ายเร็ว ๆ นี้ ได้ฟินิชแมท สวยเด่นคมชัด ตามด้วยรองพื้นเนื้อแมทและแป้งผสมรองพื้นอย่าง Infallible 36H Matte Cover Foundation และ Infallible 24H Fresh Wear Powder ล็อกเมคอัพสวยเป๊ะตลอดวัน มั่นใจทุกช็อต พร้อมเปิดมุมมองถึงคุณค่าในตัวเองแบบ 180 องศา กับ Panorama Mascara ให้ขนตางอนหนา รังสรรค์เมคอัพลุคบนพรมแดงให้สมบูรณ์แบบกว่าที่เคยนอกจากการเป็นพันธมิตรกับเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์มาอย่างยาวนาน ลอรีอัล ปารีส ยังได้จัดการประกวด LIGHTS ON WOMEN’S WORTH AWARDS ครั้งที่ 3 เพื่อเชิดชูเกียรติผู้กำกับภาพยนตร์หญิงที่กำลังมาแรง และให้โลกได้รับชมผลงานชิ้นเด่นที่พวกเธอตั้งใจสร้างสรรค์ขึ้น ซึ่งปีนี้ได้ “แอล แฟนนิง” นักแสดงหญิงรุ่นใหม่และแอมบาสเดอร์ ลอรีอัล ปารีส เป็นกรรมการตัดสินรางวัลนี้ต่อจาก “เคท วินสเล็ต” ที่เป็นกรรมการตัดสินรางวัลนี้เป็น คนแรก โดยผลงานภาพยนตร์สั้นจากผู้กำกับหญิงที่ชนะรางวัล LIGHTS ON WOMEN’S WORTH AWARDS ในปีนี้ จะนำไปฉายที่ Cinema Olympia in Cannes ในวันที่ 23 พ.ค. 67 นี้อีกด้วย#LOrealParisTH #LOrealMakeupTH #LOrealParisCannes2024