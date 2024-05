ลอรีอัล ปารีส ชวนค้นหานิยาม We’re Worth It คุณค่าที่เราทุกคนคู่ควร นำทีมโดย “ชมพู่-ณิชา-พีพี-เจมีไนน์” ร่วมประกาศจุดยืน

“สุกัญญา กิระวิทยา” Brand General Manager - L’Oreal Paris Thailand กล่าวว่า “การสานต่อแคมเปญ Worth It ในปีนี้ เพื่อให้ทุกคนที่มีความหลากหลายในสังคมได้ร่วมตั้งคำถามถึงนิยามของคุณค่าที่เราทุกคนคู่ควร ในมุมมองของ ลอรีอัล ปารีส คือการที่ทุกคนเชื่อมั่นในคุณค่าของตัวเอง เมื่อตระหนักถึงคุณค่าที่อยู่ภายใน ก็จะเป็นแรงผลักดันให้ไปสู่ความสำเร็จในชีวิตได้”

ปอย ตรีชฎา นักเคลื่อนไหวทางสังคม และ แต๋ว อุษา นักแสดงนำจากภาพยนตร์เรื่องหลานม่า กล่าวว่า “อยากร่วมเป็นกระบอกเสียงให้ทุกคนลุกขึ้นมาต่อสู้กับสิ่งที่ลดทอนคุณค่าของตัวเอง เช่น คำดูถูก การข่มเหงหรือรังแกผู้อื่นให้รู้สึกด้อยค่า ทั้งทางออนไลน์และในชีวิตจริง เพราะทุกคนมีคุณค่า และไม่ควรมีใครมาทำลายคุณค่าในตัวเรา”

งานนี้ได้ครอบครัว ลอรีอัล ปารีส ประเทศไทย อย่าง “ชมพู่ อารยา เอ ฮาร์เก็ต” , “ณิชา ณัฏฐณิชา ดังวัธนาวณิชย์”และ “พีพี กฤษฏ์ อำนวยเดชกร” รวมทั้ง “เจมีไนน์ นรวิชญ์ ฐิติเจริญรักษ์” Friend of L’Oreal Paris มาร่วมเป็นกระบอกเสียงและชวนให้ทุกคนตั้งคำถามถึงนิยามของคุณค่าในแบบของตัวเอง ร่วมด้วยศิลปิน นักแสดง ที่ตบเท้าเข้าร่วมโชว์ Walk Your Worthพร้อมทีมนักแสดงจาก GMMTV เลิฟ ภัทรานิษฐ์, มิลค์ พรรษา, วิว เบญญาภา, เอิร์ท พิรพัฒน์, มิกซ์ สหภาพ และ ละครเรื่องดวงใจเทวพรหม อย่าง, แบม สราลี, ญดา นริลญา, จูเนียร์ กาจบัณฑิต เสริมทัพด้วย Worth It Squad อย่าง ซินดี้ สิรินยา, ปอย ตรีชฎา, โยชิ รินรดา, และ นางเอกร้อยล้านคนล่าสุด แต๋ว-อุษา (จากภาพยนตร์เรื่องหลานม่า)ไปจนถึงผู้บริหารฝ่ายขายจาก GMMTV และทีมผู้บริหารหญิงจาก L'Oréal Paris และ L’Oreal Group ประเทศไทย ทั้งยังได้รับเกียรติจาก คุณชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครฯ มาเป็นผู้รับมอบของบริจาคที่ทางลอรีอัล ปารีส ร่วมแบ่งปันให้กับองกร์และมูลนิธิที่ช่วยเหลือปัญหาด้านต่าง ๆ สำหรับผู้หญิง รวมมูลค่ากว่า 7.9 ล้านบาทกว่า 50 ปีที่ ลอรีอัล ปารีส ริเริ่มสร้างสรรค์ข้อความสุดไอคอนิกอย่าง “คุณค่าที่คุณคู่ควร” ในโฆษณาเป็นครั้งแรกตั้งแต่ปี ค.ศ. 1971 เพื่อยกย่องคุณค่าและความงามในผู้หญิงทุกคน นับจนถึงวันนี้สโลแกนคุ้นหูได้ถูกปรับให้เข้ากับยุคสมัยมากขึ้น จนกลายมาเป็น “We’re Worth It คุณค่าที่เราทุกคนคู่ควร” เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคนในสังคมซึ่งมีความแตกต่างทั้งภูมิหลัง, อาชีพ, เพศ, การศึกษา และ วัย ให้มีความภูมิใจในคุณค่าของตัวเองอย่างถึงที่สุดนิยามของ คุณค่าที่เราทุกคนคู่ควร ในมุมมองของบุคคลที่มีบทบาทอันหลากหลายในสังคมด้าน ชมพู่, ณิชา และ พีพี Spokespersons - L’Oreal Paris Thailand กล่าวว่า “ในฐานะคนบันเทิง คุณค่าที่เราทุกคนคู่ควร คือการที่เรามองเห็นถึงคุณค่าในตัวเอง จึงอยากส่งเสริมให้ทุกคนภูมิใจในบทบาทและหน้าที่ของตัวเอง ไปจนถึงคนทำงานเบื้องหลังอย่าง โปรดิวเซอร์, ผู้กำกับ, คนเขียนบท, ช่างแต่งหน้า, ช่างทำผม, ช่างถ่ายภาพ ล้วนมีส่วนขับเคลื่อนให้อุตสาหกรรมบันเทิงก้าวไปข้างหน้าอย่างสวยงาม”อีกทั้ง เจมีไนน์ นรวิชญ์ – Friend of L’Oreal Paris Thailand กล่าวว่า “ในมุมมองของศิลปินคนรุ่นใหม่ ความเป็นตัวเองคือสิ่งสำคัญที่ทำให้คนมองเราด้วยความชื่นชมและรักในสิ่งที่เป็นตัวเราเอง โดยที่เราไม่ต้องพยายามที่จะเป็นให้เหมือนกับคนอื่นๆ เพียงแค่เราภูมิใจในตัวเอง ทุกอย่างก็จะออกมาดีเสมอ”นอกจากนี้ ซินดี้ สิรินยา นักแสดงและนางแบบผู้ริเริ่มแคมเปญ “Don’t Tell Me How to Dress”,ในปีนี้ “L'Oréal Paris Worth It” ยังคงเดินหน้าคืนสิ่งดี ๆ ให้กับสังคม ด้วยการบริจาคเครื่องสำอางกว่า 30,000 ชิ้น รวมมูลค่ากว่า 7.9 ล้านบาท ให้กับองค์กรและมูลนิธิที่ช่วยเหลือผู้หญิงที่ประสบปัญหาในสังคม ตามเจตจำนงของแบรนด์ที่เชื่อว่าผู้หญิงทุกคนมีคุณค่า และให้พวกเธอมีพลังที่จะต่อสู้และโอบกอดคุณค่าในตัวเองได้อย่างเต็มภาคภูมิ สามารถติดตามเส้นทางก้าวต่อไปของแคมเปญนี้ได้ที่ www.loreal-paris.co.th#WORTHIT #LOREALPARISTH