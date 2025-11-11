“วู้ดดี้” อัดคลิปขอโทษ ปมดรามาด้อยค่านมวัวไทย ออกตัวไม่มีผู้สนับสนุน น้อมรับความผิดพลาด (คลิป)

“วู้ดดี้” อัดคลิปขอโทษ หลังเจอดรามาพาดพิงนมวัวไทย ยอมรับผิดพลาดไม่ตรวจสอบข้อมูลให้รอบด้าน น้อมรับเป็นบทเรียน เตรียมทำตอนพิเศษเชิญผู้เชี่ยวชาญแก้ไขความเข้าใจผิด พร้อมยืนยันไม่มีผู้สนับสุนรายการใดๆ
กลายเป็นประเด็นดรามาร้อนแรง กรณีที่ “วู้ดดี้ วุฒิธร มิลินทจินดา” เชิญแขกรับเชิญมาพูดคุยในรายการ Woody อเวนเจอร์ เป็นเรื่องเกี่ยวกับอาหารและสุขภาพ แต่มีการพูดพาดพิงถึงประเด็นนมวัวไทยไม่แท้ ทำให้ถูกสังคมจวกเละว่าไม่เหมาะสม มองว่าด้อยค่านมวัวของไทย กระทบไปถึงภาคส่วนอุตสาหกรรมทำให้ผู้บริโภคเกิดความหวาดกลัว
ล่าสุด วู้ดดี้ ได้อัดคลิปขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ยืนยันว่าไม่มีเป้าหมายเพื่อวิจารณ์นม น้อมรับเป็นบทเรียนให้ตนและรายการได้พัฒนาต่อไป
“ต้องขอโทษจากใจจริง ต่อทั้งผู้ชม ทุกภาคส่วนอุตสาหกรรมนมที่ได้รับผลกระทบ รวมถึงแขกรับเชิญที่ได้รับผลกระทบตามมา ตอนนั้นหัวข้อคืออาหารและการกิน ไม่ได้มีสคริปต์ล่วงหน้าเรื่องนม เป็นเพียง 1 ประเด็นที่ถูกยกขึ้นมาพูดคุย
ไม่มีผู้สนับสนุนหรือรายได้ใดๆ จากการทำรายการตอนนี้เลย ทีมและผมยอมรับไม่ได้ตรวจสอบข้อมูลให้รอบด้านก่อนเผยแพร่ ทำให้เกิดผลกระทบกับหลายฝ่าย และหลายคนเกิดความกังวลเรื่องการดื่มนม ซึ่งเราไม่ได้ระมัดระวังให้มากพอจริงๆ
ผมและทีมงานได้จัดตอนพิเศษขึ้นมาเพื่อแก้ไขและให้ข้อมูลที่ถูกต้อง จากผู้เชี่ยวชาญโดยตรง ยืนยันว่าเจตนาของเราคือเรื่องสุขภาพ และการกินดีอยู่ดี ไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อวิจารณ์นม หรืออุตสาหกรรมใดๆ
เหตุการณ์นี้เป็นบทเรียนสำคัญกับเรา ให้ทำงานให้รอบคอบยิ่งขึ้น ทั้งการเลือกหัวข้อ การตรวจสอบข้อมูลและการนำเสนออ้างอิง แหล่งที่มาชัดเจน และมีประโยชน์กับผู้ชมอย่างแท้จริง
อยากยืนยันตรงนี้ ว่านมไทยไม่ได้ด้อยค่าไปกว่าใคร ตอนพิเศษที่จะออกอากาศได้เชิญผู้เชี่ยวชาญมาชี้แจงอย่างรอบด้าน และหวังว่าทุกคนจะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและสบายใจมากยิ่งขึ้นในวันนี้
ขอโทษและขอบคุณทุกเสียงสะท้อนที่ทำให้เราเรียนรู้และพัฒนาให้รายการดีขึ้นกว่าเดิม”