“เชฟทักษ์” ขอโทษ ปมดราม่า“นมโคไทย” รายการวู้ดดี้ ยันเจตนาดี แต่พลาดทำคลิปสั้นถูกตัดจนเข้าใจผิด

เชฟทักษ์ (TUCK the CHEF) ออกแถลงการณ์ขออภัยต่อทุกภาคส่วน โดยเฉพาะเกษตรกรโคนม กรณีเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนจากคลิปสั้นรายการดัง ยอมรับผิดพลาดเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และให้คำมั่นจะระมัดระวังการสื่อสารในอนาคต
วันนี้ (9 พ.ย.) เพจ “TUCK the CHEF - เชฟทักษ์” หรือเชฟทักษ์ หรือ นุติ หุตะสิงห์ ได้ออกแถลงการณ์ขออภัยอย่างสูงต่อทุกภาคส่วน โดยเฉพาะเกษตรกรโคนมและผู้ที่เกี่ยวข้อง จากกรณีดราม่าที่เกิดขึ้นหลังจากการออกรายการของ คุณวู้ดดี้ วุฒิธร มิลินทจินดา ซึ่งก่อให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับนมโคไทย
ในแถลงการณ์ดังกล่าว เชฟทักษ์ยืนยันว่า ตลอดเวลาที่ผ่านมาตนมีเจตนาดีต่อวงการนมโคไทย และไม่เคยมีความตั้งใจจะโจมตีนมวัวของไทยแต่อย่างใด พร้อมระบุว่า ในรายการฉบับเต็ม (ซึ่งถูกลบไปแล้ว) ตนได้ย้ำชัดเจนว่า “อยากให้คนไทยดื่มนมวัว” เพราะเป็นแหล่งสารอาหารที่ครบถ้วน
อย่างไรก็ตาม เชฟทักษ์ยอมรับว่า คลิปสั้นที่ถูกตัดเผยแพร่ออกไป อาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดได้จริง ทั้งในแง่ของเนื้อหาและท่าที ซึ่งถือเป็น ความผิดพลาดของตนเอง ที่ไม่ได้พิจารณาคลิปสั้นก่อนเผยแพร่
นอกจากนี้ เชฟทักษ์ยังได้ชี้แจงประเด็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) โดยยืนยันว่า การออกรายการครั้งนี้ไม่มีการสนับสนุนจากบริษัทใด ๆ รวมถึงแบรนด์ Mace Milk ที่ตนเป็น Brand Ambassador อยู่ด้วย และไม่มีเจตนาโจมตีแบรนด์นมอื่นใดทั้งสิ้น
“ผมเห็นด้วยกับทุกความคิดเห็นที่กล่าวว่า “ผมไม่ควรแสดงความเห็นเรื่องนมใด ๆ” เพราะอาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) ซึ่งผมจะนำไปเป็นบทเรียนสำคัญ และระมัดระวังมากยิ่งขึ้นในการสื่อสารต่อสาธารณะในอนาคตครับ” เชฟทักษ์ระบุในแถลงการณ์
เชฟทักษ์ย้ำอีกครั้งว่า ตนมีความผิดพลาดและผิดจริงที่ไม่ได้ขอยืนยันหรือพิจารณาคลิปสั้นก่อนเผยแพร่ และขอกราบขออภัยต่อทุกภาคส่วน รวมถึงขอบคุณคณาจารย์และนักวิชาการที่ออกมาให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยเชฟทักษ์ให้คำมั่นสัญญาว่า จะยังคงเดินหน้าถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการอย่างตรงไปตรงมา เป็นกลาง และอยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริง เพื่อประโยชน์ของประชาชนคนไทยต่อไป“