“กระแต-โตชิ“ คู่รัก CEO พันล้าน เปิดตัว Kathy Labz พร้อม 2 ผลิตภัณฑ์ KARISTA-LAVIESTE เอาใจคนรักสุขภาพ แบรนด์คนไทยสูตรรางวัลเหรียญทองระดับโลก

สุดปัง!! เล็กๆ ไม่ ใหญ่ๆทำ ทำแล้วต้องปังระดับโกลบอล สำหรับคู่รัก CEO พันล้าน “กระแต อาร์สยาม” และ “โตชิ จิรธีปต์“ Founder and CEO จับมือเปิดตัวธุรกิจใหม่อาหารเสริม ดูแลผิวพรรณ และสุขภาพจากภายในสู่ภายนอก จากแบรนด์ Kathy Labz กับงาน 1st Event Kathy Labz : CELEBRATION of No.1 EFFECTIVE DOSE ภายใต้คอนเซป BEAUTY of the UNIVERSE กับ 2 ผลิตภัณฑ์ที่ตั้งใจทำมา อยากให้คนไทยมีสุขภาพที่ดี ไม่ว่าจะเป็น "LAVIESTE" เน้นสุขภาพ จากสารสกัดกว่า 24 ชนิด พร้อมสมุนไพรจีน 2,000 ปี และ "KARISTA" เน้นงานผิว ด้วยวิตามินอาหารผิวกว่า 26 ชนิด ในตระกูลเบอรี่เข้มข้น
ภายในได้พบกับเหล่าคนดังระดับประเทศ ไม่ว่าจะเป็น วู้ดดี้ วุฒิธร,ดีเจมะตูม เตชินท์,จันจิ จันจิรา,พรฟ้า ปุณิกา, แนนนี่ เกิร์ลลี่เบอร์รี่, น้องฉัตร (เมคอัพอาร์ติสชื่อดัง), ดีเจ ต้นหอม, เวย์-นานา, หลิน มาลิน มิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2024 และยังได้พบกับความพิเศษระดับจักรวาล นำทัพโดย “วิกตอเรีย เคียร์ ไทล์วิก“ MISS UNIVERSE 2024 พร้อมผู้เข้าประกวด MISS UNIVERSE 2025 กับสาวงามทั้ง 125 ประเทศ ตบเท้าร่วมแสดงความยินดี พร้อมชมโชว์พิเศษ จากศิลปินชื่อดัง ปราง ปรางทิพย์,เวย์ daboyway,ต้าห์อู๋ พิทยา ณ SURALAI HALL ชั้น 7 ICONSIAM
ด้านบอสสาวคนเก่ง “กระแต อาร์สยาม” ได้เล่าให้ฟังถึงที่มาของ Kathy Labz แบรนด์ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของคนไทย สูตรรางวัลเหรียญทองระดับโลก
“เป็นการต่อยอดจาก Kathy Amrez Cosmetics กับยอดขายถล่มทลายกว่าพันล้าน เราทั้งคู่จึงแตกไลน์ธุรกิจ กลายมาเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริม KATHY LABZ โดยจุดเริ่มต้นจาก Cosmetics สวยภายนอก ซึ่งถ้าอยากสวยครบ จากภายในสู่ภายนอก เลยต้องมีตัวช่วย หลายๆ คนน่าจะได้เห็นไลฟ์สไตล์ของกระแต ซึ่งทําหลายบทบาทมาก ไม่ว่าจะเป็นนักร้อง ซึ่งต้องเต้นหนักมาก แตใช้ร่างกายหนักมาตั้งแต่เด็ก แตเริ่มรู้สึกว่าสุขภาพเริ่มจะแย่ลง เราก็จะหาวิตามินมาทานหลายกระปุก แต่ก็กินบ้าง ไม่กินบ้าง เพราะมันหลายเม็ดเกิน แตจึงเริ่มอยากจะหาสิ่งดีๆ ตอบแทนร่างกายตัวเองที่ "สะดวก ง่าย ครบ" และ "คุ้ม" ในซองเดียว ที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์แตเอง และถ้าแตจะทำสินค้า ก็ต้องทำให้ดีที่สุด แตรก็เลยค้นหาโรงงานอาหารเสริมที่ดีที่สุดในประเทศ“
“ซึ่งก็ผ่านการวิจัยมาแล้ว เริ่มจาก KARISTA ช่วยชะลอวัย ฟื้นฟูผิวระดับเซลล์ ผิวเต่งตึง เรียบเนียน ชุ่มชื้น กระจ่างใส เสริมสร้างการคอลลาเจนในผิว ให้ผิวเต่งตึง บำรุงเล็บ เส้นผม ให้ดูเงางามสุขภาพดี ฟื้นฟูผิวให้แข็งแรง เรียบเนียน และกระจ่างใสขึ้นได้ใน 14 วัน ส่วน Lavieste คือสุดยอดวิตามิน โกงอายุ ต้านแก่ ที่ผ่านการวิจัยด้านการชะลอวัย ว่ายืดอายุเซลล์ได้จริง อัดแน่นไปด้วยสารสกัดจากธรรมชาติถึง 24 ชนิด ที่ช่วยชะลอวัย บำรุงสุขภาพ เพิ่มพลังงาน ฟื้นฟูร่างกายระดับเซลล์ บำรุงสมอง สายตา กระดูก และเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน เพราะแตเชื่อว่า ความสวยงามที่มั่นคงอย่างแท้จริง เริ่มต้นจากการดูแลตัวเองจากภายใน”
“KARISTA และ LAVIESTÉ เหมาะสำหรับคนที่รักสุขภาพ เพราะไม่มีแป้ง ไม่มีน้ำตาล และไม่ใส่สารกันเสีย ซึ่งผิวและสุขภาพที่ดี มีผลต่อการทํางาน เสริมสร้างความมั่นใจ เสริมบุคลิกที่ดี แล้วมันช่วยทําให้คุณภาพชีวิตเราดีขึ้นได้จริงๆ
ฝากแบรนด์ Kathy Labz ของกระแต ด้วยนะคะ ที่แตตั้งใจทําจริงๆ เพราะอยากให้ทุกคนมีผิวสวย และสุขภาพที่ดีไปด้วยกัน อยากให้ทุกคนภูมิใจในความเก่งของอุตสาหกรรมความงามไทย เพราะแบรนด์ไทยไม่แพ้ชาติใดในโลก ฝากสนับสนุนแบรนด์ Kathy Labz ของกระแตด้วยค่ะ”
สนใจ สอบถามรายละเอียดได้ทาง Facebook : KT Kratae และสามารถสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ของ Kathy Labz ทั้ง KARISTA และ LAVIESTÉ ได้ง่ายๆ ผ่านทาง Line : @kathylabz , TikTok / Shopee : Kathy Labz
