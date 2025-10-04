"วู้ดดี้" สุดภูมิใจช่อง Life Dot คว้ารางวัล Thailand Influencer Awards 2025

เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของ Woody World เมื่อช่อง Life Dot คว้ารางวัล Thailand Influencer Awards 2025 ในสาขา Best Health & Mind Influencer Award การันตีความสำเร็จของแพลตฟอร์มที่มุ่งมั่นสร้างคอนเทนต์คุณภาพด้านสุขภาพ จิตใจ และไลฟ์สไตล์ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ชมก้าวสู่เวอร์ชันที่ดีที่สุดของตัวเอง
วู้ดดี้ วุฒิธร กล่าวถึงความสำเร็จครั้งนี้ว่า…. “สำหรับวู้ดดี้ค่ำคืนนี้ไม่ใช่แค่รางวัลครับ แต่คือ “พลัง” และ “คำยืนยัน” ว่าเส้นทางที่เราเลือกเดินมีความหมาย ขอบคุณพี่น้องชาวไทยที่ร่วมกันโหวต ช่อง @lifedot.official และทำให้เราได้รับรางวัล Best Health & Mind Influencer 2025 จาก Thailand Influencer Awards การที่ได้รับ Vote จากเวทีนี้มันมีความหมายมาก เป็นกำลังใจให้กับพวกเราทีม Life Dot ทั้งเบื้องหน้าและทีมเบื้องหลังทุกคนครับ ยินดีด้วยกับทีม Life Dot และ Woody World ทุกคนที่เป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญ ดีใจที่เราเดินทางมาร่วมฉลองกันพร้อมหน้า เราตั้งใจสร้างคอนเทนต์สุขภาพที่จริงจัง ลงมือทำได้จริง และที่สำคัญคือความยั่งยืน เพื่อส่งต่อแนวคิด “การมีชีวิตอยู่ดี” ทั้งกาย ใจ และสิ่งแวดล้อม นี่คือ KeyWin ของเราในเดือนตุลาคมก่อนจะเจอกับงานใหญ่ Life Expo ที่ UOB LIVE EMSPHERE 15 - 16 พ.ย. นี้ สองวันเต็มที่คนไทยทุกคน จะได้ร่วมมาค้นหาเวอร์ชั่นใหม่ของตัวเอง ทั้งกายใจและจิตวิญญาณ Celebrating LifeDot’s first milestone!”
ซึ่งนอกจากความสำเร็จบนโลกออนไลน์ที่สร้างฐานผู้ติดตามเหนียวแน่นผ่านทอล์กโชว์และพอดแคสต์ด้านสุขภาพกาย–ใจ Life Dot ยังเดินหน้าต่อยอดสู่ Life Expo 2025 มหกรรมสุขภาพครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดของไทย ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 15–16 พฤศจิกายน 2025 ณ UOB Live @ EmSphere โดยภายในงานจะรวมทุกศาสตร์แห่งสุขภาพ กาย ใจ และความงาม ผ่านประสบการณ์ใหม่ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ภายใต้คอนเซปต์ “Come Explore the Better You” พื้นที่สำหรับการชาร์จพลังชีวิตที่จะทำให้ผู้ร่วมงานได้ค้นพบเวอร์ชันที่ดีกว่าของตัวเองอย่างแท้จริง นี่คือก้าวสำคัญที่ตอกย้ำว่า Life Dot ไม่เพียงแต่เป็นผู้นำด้านสื่อสุขภาพบนแพลตฟอร์มดิจิทัล แต่ยังเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญของสังคมไทยในการก้าวสู่อนาคตที่เต็มไปด้วยพลังบวกและคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน