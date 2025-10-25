xs
กทม. ร่วมกับจิตอาสาพระราชทาน เตรียมความพร้อมเส้นทางเคลื่อนพระบรมศพ สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง สู่พระบรมมหาราชวัง

วันนี้ (25 ต.ค. 68) นายธนิต ตันบัวคลี่ รองปลัดกรุงเทพมหานคร นำข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานครร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เตรียมความพร้อมและทำความสะอาดเส้นทาง จากบริเวณลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ ถึง ศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานคร เขตพระนคร ซึ่งเป็นเส้นทางเคลื่อนขบวนพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ไปยังพระบรมมหาราชวัง เพื่อให้การเคลื่อนพระบรมศพเป็นไปอย่างสมพระเกียรติและราบรื่น

ทั้งนี้ กองบัญชาการตำรวจนครบาล ได้แจ้งเส้นทางเคลื่อนขบวนพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ไปยังพระบรมมหาราชวัง ในวันพรุ่งนี้ (26 ต.ค. 68) เวลา 16.00 น. โดยมีระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร ดังนี้
1. ออกจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เลี้ยวซ้าย เข้าสู่ถนนอังรีดูนังต์
2. จากนั้น เลี้ยวขวา เพื่อเข้าสู่ถนนพระรามที่ 4 มุ่งหน้าแยกสามย่าน
3. เมื่อถึงแยกสามย่าน เลี้ยวขวา เข้าสู่ถนนพญาไท
4. เมื่อถึงแยกพญาไท เลี้ยวซ้าย เข้าสู่ถนนศรีอยุธยา
5. เดินทางผ่านบริเวณกองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ (901 Land) และวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร
6. จากนั้น เลี้ยวซ้าย เข้าสู่ถนนราชดำเนิน มุ่งหน้าสู่พระบรมมหาราชวัง










