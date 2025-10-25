xs
บช.น.แจ้งเส้นทางเคลื่อนพระบรมศพสมเด็จพระพันปีหลวงสู่พระบรมมหาราชวัง ในวันที่ 26 ต.ค.นี้

กองบัญชาการตำรวจนครบาลแจ้งเส้นทางเคลื่อนขบวนพระบรมศพสมเด็จพระพันปีหลวงสู่พระบรมมหาราชวัง ในวันพรุ่งนี้ (26 ต.ค.) เวลา 16.00 น.

วันนี้ (25 ต.ค.) กองบัญชาการตำรวจนครบาลแจ้งเส้นทางเคลื่อนขบวนพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงไปยังพระบรมมหาราชวังในวันพรุ่งนี้ (26 ตุลาคม 2568) เวลา 16.00 น. เส้นทางประมาณ 10 กิโลเมตร

1. ออกจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนอังรีดูนังต์

2. จากนั้นเลี้ยวขวาเพื่อเข้าสู่ถนนพระรามที่ 4 มุ่งหน้าแยกสามย่าน

3. เมื่อถึงแยกสามย่าน เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนพญาไท

4. เมื่อถึงแยกพญาไท เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนศรีอยุธยา

5. เดินทางผ่านบริเวณกองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ (901 Land) และวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร

6. จากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนราชดำเนิน มุ่งหน้าสู่จุดหมายปลายทาง



