กทม.ร่วมกิจกรรมจิตอาสาคลีนนิ่งเส้นทางคลื่อนขบวนพระบรมศพ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

นายธนิต ตันบัวคลี่ รองปลัดกรุงเทพมหานคร นำข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานครร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เตรียมความพร้อมและทำความสะอาดเส้นทาง จากบริเวณลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ ถึง ศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานคร เขตพระนคร ซึ่งเป็นเส้นทางเคลื่อนขบวนพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ไปยังพระบรมมหาราชวัง เพื่อให้การเคลื่อนพระบรมศพเป็นไปอย่างสมพระเกียรติและราบรื่น
ทั้งนี้ กองบัญชาการตำรวจนครบาล ได้แจ้งเส้นทางเคลื่อนขบวนพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ไปยังพระบรมมหาราชวัง ในวันพรุ่งนี้ (26 ต.ค. 68) เวลา 16.00 น.
