แจ้งเส้นทางเคลื่อนขบวนพระบรมศพ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จาก รพ.จุฬาลงกรณ์ไปยังพระบรมมหาราชวัง วันที่ 26 ต.ค.

วันนี้ (25 ต.ค.) กองบัญชาการตำรวจนครบาลแจ้งเส้นทางเคลื่อนขบวนพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ไปยังพระบรมมหาราชวัง ในวันพรุ่งนี้ (26 ตุลาคม 2568) เวลา 16.00 น. เส้นทางประมาณ 10 กิโลเมตร
1. ออกจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนอังรีดูนังต์
2. จากนั้นเลี้ยวขวาเพื่อเข้าสู่ถนนพระรามที่ 4 มุ่งหน้าแยกสามย่าน
3. เมื่อถึงแยกสามย่าน เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนพญาไท
4. เมื่อถึงแยกพญาไท เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนศรีอยุธยา
5. เดินทางผ่านบริเวณกองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ และวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร
6. จากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนราชดำเนิน มุ่งหน้าสู่จุดหมายปลายทาง