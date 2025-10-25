ประชาชนหลั่งไหลร่วมแสดงความอาลัย “สมเด็จพระพันปีหลวง” หน้า รพ.จุฬาฯ ด้วยความโศกเศร้า

ประชาชนทั่วสารทิศหลั่งไหลร่วมแสดงความอาลัย “สมเด็จพระพันปีหลวง” หน้าโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ท่ามกลางบรรยากาศโศกเศร้า
วันนี้ (25 ต.ค.) เมื่อเวลา 07.30 น. ประชาชนเริ่มทยอยมารวมตัวบริเวณหน้าโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เพื่อแสดงความอาลัย ภายหลังทราบข่าว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จสวรรคต เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม เวลา 21.21 น.
ทั้งนี้ บรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้า ประชาชนจำนวนมากต่างอัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์มาถือไว้ พร้อมทั้งร้องไห้ และกล่าวคำแสดงความอาลัยด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้