📲 โหลดเลย! SX แอปพลิเคชัน เก็บคะแนนปัง ๆ ได้ทุกวัน ตลอด 10 วันของงาน SUSTAINABILITY EXPO 2025 (SX2025) สะสมครบ แลกรับของสุดพิเศษที่ SX SHOP
👜 SX2025 Premium Bag มูลค่า 385 บาท (1,540 คะแนน)
🛍️ SX2025 Nylon Bag มูลค่า 220 บาท (880 คะแนน)
📒 SX Notebook (80 คะแนน)
🌱 SX2025 Sticker (80 คะแนน)
🎁 SX2025 rPET Bag Collection มูลค่า 175 บาท (700 คะแนน)
และพิเศษสุด! รับฟรี! SX Drinking Water เพียงโหลดแอปแล้วมาลงทะเบียนหน้างาน 💦
👉 ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Google Play
อย่าลืมเก็บแต้ม แล้วมาแลกของน่ารัก ๆ ที่ SX SHOP กันนะ!
ดาวน์โหลดเลยที่นี่ :
👉 iOS AppStore : https://apps.apple.com/.../sustainability-expo/id1640414525
👉 Play Store : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sx2022
#SX2025 #SustainabilityExpo2025 #SufficiencyforSustainability #พอเพียงยั่งยืนเพื่อโลก