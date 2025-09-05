SX REPARTMENT STORE ชวนเปลี่ยน “ของที่ไม่ใช้” ให้กลายเป็น “พลังแห่งความหมาย” ในงาน SX2025

สิ่งของที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว อย่าเพิ่งทิ้งอย่างไร้ค่า ร่วมส่งต่อสิ่งของเหล่านั้นให้เกิดประโยชน์ผ่านการแปรเปลี่ยนเป็นโอกาส รอยยิ้ม และคุณค่าทางสังคมไปพร้อมกันที่ SX REPARTMENT STORE พื้นที่อบอุ่นที่เปิดรับสิ่งของในบ้านที่อาจมองข้ามไป มีสภาพดี มีประโยชน์และคุณค่า อย่าเพิ่งเก็บไว้ให้ฝุ่นจับ หรือปล่อยให้ถูกลืมเพราะของชิ้นเล็ก ๆ เหล่านั้นอาจสร้างรอยยิ้มและโอกาสครั้งใหม่ให้กับใครอีก หลายคน
พร้อมกันนี้ SX REPARTMENT STORE รับบริจาคสิ่งของ เพื่อนำมาคัดแยกอย่างพิถีพิถัน ตั้งราคาอย่างใส่ใจ และจำหน่ายราคาที่เป็นธรรม โดยรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายทั้งหมดจะถูกส่งต่อไปยังมูลนิธิชัยพัฒนา เพื่อใช้ในโครงการช่วยเหลือสังคมในวงกว้าง มากไปกว่านั้น ทุกชิ้นที่คุณมอบให้ ช่วยเปิดประตูโอกาสให้พี่ ๆ กลุ่มผู้เปราะบางจากโครงการ “จ้างวานข้า” โดยมูลนิธิกระจกเงาได้มีงานทำ อีกทั้งยังเสริมสร้างประสบการณ์และทักษะธุรกิจให้กับเยาวชนรุ่นใหม่ที่มาจากโครงการ Beta Young Entrepreneur มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ที่จะได้มีพื้นที่ในการเรียนรู้ ลงมือทำจริงอีกด้วย
เพราะทุกการให้จะเต็มไปด้วยความสุข ความอบอุ่น และแรงบันดาลใจ พบกันที่ SX REPARTMENT STORE ชั้น LG หน้า Hall 8 ที่งาน Sustainability Expo 2025 (SX2025) ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน - วันที่ 5 ตุลาคม 2568 เวลา 10.00-20.00 น. ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ (QSNCC)
