สัมมนาวิชาการระดับชาติ เปิดเวที AI ขับเคลื่อนความยั่งยืน นักศึกษาระดับท็อป 6 หลักสูตรชั้นนำของประเทศ ชี้ทิศทางประเทศสู่อนาคต

การสัมมนาครั้งนี้เป็นการรวมตัวของ 6 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงชั้นนำระดับประเทศ ประกอบด้วย หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการ ศาลยุติธรรม วิทยาลัยการยุติธรรม หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) สถาบันพระปกเกล้า หลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง (พตส.) สถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) สถาบันวิทยาการการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ที่มีนักศึกษาที่เป็นบุคคลสำคัญชั้นนำในภาคราชการ และวงการธุรกิจ อาทิ คุณพรวิช ศิลาอ่อน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ คุณจักรา ยอดมณี รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ คุณวาสนา รุ่งแสงทอง เจ้าของแบรนด์ NARAYA นักศึกษา TEPCoT รุ่นที่ 17 เข้าร่วมงานงานสัมมนาจะเริ่มต้นด้วยปาฐกถา "Unlocking Next Growth" โดย ดร. พจน์ อร่ามวัฒนานนท์ ประธานหอการค้าไทย ตามด้วยการนำเสนอจากผู้แทน 6 สถาบัน และเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น "Next Growth for Thailand Sustainability and Stability" โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เป็นผู้ดำเนินรายการผู้สนใจสามารถชมการถ่ายทอดสดทางเฟซบุ๊กมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย https://www.facebook.com/utccnews