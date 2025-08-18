มมส. จัดค่าย “เยาวชนหัวใจ STRONG” รุ่นแรก ปลูกค่านิยมซื่อสัตย์-โปร่งใส ขยายผลต้านทุจริต

มมส. จัดค่าย “เยาวชนหัวใจ STRONG” รุ่นแรก ดึงนิสิต 300 คนร่วมเรียนรู้ค่านิยมต้านทุจริตผลิตผลงานคลิปวิดีโอ 30 กลุ่ม สร้างเครือข่าย “STRONG Youth COPAG ป.ป.ช.”ย้ำหลัก S-T-R-O-N-G ปลูกฝังซื่อสัตย์ โปร่งใส ตระหนักรู้ และเอื้ออาทร สู่สังคมอยู่ดีมีสุข
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หน่วยวิจัยพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการ “สร้างเยาวชนไทยหัวใจ STRONG เพื่อสังคมอยู่ดีมีสุข” รุ่นที่ 1 โดยได้รับการสนับสนุนจากกองทุนป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (กองทุน ป.ป.ช.)
โครงการดังกล่าวนำโดย รศ.วชิรวัตติ์ อาริยะสิริโชติ ประธานโครงการ พร้อมด้วย ดร.ปิยธิดา โคกโพธิ์ ดร.ธายุกร พระบำรุง ดร.สว่าง ไชยสงค์ และนายจักริน แดนสมปัดสา มีนิสิตนักศึกษากว่า 300 คนเข้าร่วมกิจกรรม ออกแบบแผนกลยุทธ์การสื่อสารเพื่อขยายผล “ค่านิยม STRONG ป.ป.ช.” และผลิตคลิปวิดีโอ 30 กลุ่ม 30 คลิป เพื่อเผยแพร่สู่สาธารณะ พร้อมทั้งจัดตั้ง “ชมรม STRONG Youth COPAG ป.ป.ช.” เพื่อสร้างเครือข่ายเยาวชนต้านทุจริต
ทั้งนี้ สำนักต่อต้านการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช. นำโดยนายสมพงษ์ ตะโกพ่วง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและติดตามต้านการทุจริตศึกษา 2 พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมให้กำลังใจและให้ข้อเสนอแนะการถอดบทเรียน รวมถึงแนวทางการขับเคลื่อนโครงการในอนาคต
ด้านรศ.วชิรวัตติ์ อาริยะสิริโชติ กล่าวให้เห็นภาพก่อนที่ผู้ร่วมเข้าค่ายจะออกแบบยุทธศาสตร์การสื่อสารฯว่า ยุทธศาสตร์การสื่อสาร ค่านิยม STRONG โดย S (Sufficiency): ความพอเพียง คือการรู้จักความต้องการของตนเอง ไม่เบียดเบียนผู้อื่น ไม่สร้างความเดือดร้อนให้สังคม T (Transparency): ความโปร่งใส คือ การปฏิบัติงานที่เปิดเผย ตรวจสอบได้ R (Realize): ความตระหนักรู้ คือ การตระหนักถึงผลเสียของการทุจริตและผลดีของการประพฤติสุจริต O (Onward): มุ่งไปข้างหน้า คือ การมุ่งมั่น พัฒนาตนเอง และส่วนรวมอย่างต่อเนื่อง N (Knowledge): ความรู้ คือ การมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริต G (Generosity): ความเอื้ออาทร คือ การมีน้ำใจ ช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่น