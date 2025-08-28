วว. คว้ารางวัล “สำเภา-นาวาทอง” 2568 จากผลงาน “การพัฒนา Solution Platform เพื่อยกระดับการให้บริการ”

นายจตุพร บุรุษพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล “สำเภา - นาวาทอง” ประจำปี 2568 ซึ่งจัดโดย หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เพื่อมอบให้แก่สุดยอดหน่วยงานรัฐด้านการอำนวยความสะดวกภาคธุรกิจเป็นการให้กำลังใจและเชิดชูหน่วยงานภาครัฐที่ปรับปรุงกระบวนงานอย่างมีประสิทธิภาพ การเปลี่ยนผ่านสู่ความเป็นดิจิทัลและการปรับปรุงการให้บริการ รวมทั้งลดอุปสรรคในการดำเนินธุรกิจอย่างเห็นผลเป็นรูปธรรม ในวันที่ 27 สิงหาคม 2568 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
โอกาสนี้ ผศ.ดร.วีรชัย อาจหาญ ผู้ว่าการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เข้ารับมอบรางวัลในระดับกรม จากผลงาน “การพัฒนา Solution Platform เพื่อยกระดับการให้บริการ” โดย วว. นำเทคโนโลยียกระดับการบริการสู่สังคมดิจิทัลด้วยระบบ JUMP ที่สะดวกและครบวงจร ลดขั้นตอนการดำเนินงาน ให้บริการด้วยห้องปฏิบัติการที่ทันสมัย ครอบคลุมทุกการทดสอบที่ต้องการ ในกรอบการดำเนินงานให้บริการของโรงงานบริการนวัตกรรมอาหาร (FISP) ศูนย์บริการนวัตกรรมเวชสำอางแบบครบวงจน (ICOS) และศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย (TPC) ในการนี้ ดร.จิตรา ชัยวิมล รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์และจัดการนวัตกรรม คณะผู้บริหารและบุคลากร วว. เข้าร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดีด้วย
ทั้งนี้ ระบบบริการลูกค้า วว. (TISTR JOINT Unit –Task Platform หรือ วว. JUMP) เป็นการสนับสนุนนโยบาย Digital Transformation โดยเฉพาะ e-payment และการให้บริการสะดวกของภาครัฐ โดยมีระบบการพัฒนาฐานข้อมูลความต้องการของลูกค้า เพื่อนำมาใช้พัฒนาการบริการ ตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ทำให้ลูกค้าพึงพอใจได้ทันท่วงที