เอสซีจีจัดแสดงนิทรรศการภายใต้แนวคิด “Green Breakthrough – เร่งด้วยกรีน รอดด้วยกัน” เพื่อนำเสนอนวัตกรรมและแนวทางสู่การเปลี่ยนผ่านสู่สังคมคาร์บอนต่ำ โดยตอกย้ำว่าการเดินหน้าไปสู่เป้าหมาย Net Zero ไม่ได้อาศัยเพียงนวัตกรรมเทคโนโลยีเท่านั้น แต่ต้องอาศัย Collaboration Action หรือ ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างอย่างเป็นระบบ การจัดแสดงแบ่งเป็น 3 ไฮไลต์สำคัญ
· Green Manufacturing – การผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
· Green Innovative Solutions – โซลูชันนวัตกรรมกรีนที่ตอบโจทย์ทั้งทั้งด้าน B2B (Green Business Solutions) และ B2C (Green Innovation for Better Living)
· Green Synergy – ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพื่อขับเคลื่อนสู่เป้าหมาย Net Zero
พบกับบูท เอสซีจี ได้ในงาน Sustainability Expo 2025 (SX2025) ชั้น G ระว่างวันที่ 26 กันยายน - วันที่ 5 ตุลาคม 2568 เวลา 10.00-20.00 น. ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ (QSNCC)