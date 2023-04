ประชาชนคนไทยทุกคน ควรปกป้องสิทธิในการปลูกกัญชาของตน

อิทธิพลของการใส่ร้ายป้ายสีและด้อยค่ากัญชา ที่เริ่มมาตั้งแต่เมื่อ 80 กว่าปีก่อนจนถึงปัจจุบัน ทำให้บางคนหลงเชื่อและออกมาต่อต้านกัญชา จนกระทั่งเมื่อตนเองหรือญาติเจ็บป่วย รักษาอย่างไรก็ไม่หาย ต้องทุกข์ทรมาน เมื่อมาใช้กัญชาแล้วดีขึ้น ถึงได้รู้ว่าตนถูกหลอก จึงสำนึกผิด และหันกลับมาเป็นผู้สนับสนุนกัญชาอย่างเต็มตัว ประชาชนคนไทยทุกคน ควรปกป้องสิทธิ์ในการปลูกกัญชาของตนอย่างเข้มแข็ง อย่าให้ใครมาปล้นไปอีกหลักฐานจากหลุมฝังศพของหญิงชาวจีนเมื่อหลายพันปีก่อน พบห่อกัญชาข้างกายผู้ป่วยโรคมะเร็งบันทึกของจักรพรรดิเซ็นเน็ง ของจีน เมื่อ 4,000 ปีก่อน ระบุกัญชารักษาโรคได้มากกว่า 100 โรคมีบันทึกสรรพคุณของกัญชาในตำรายาอียิปต์โบราณ เมื่อ 2,500 ปีก่อนตำรายาของไทยสมัยสมเด็จพระนารายณ์ เมื่อ 360 ปีก่อน มีกัญชาเป็นส่วนผสมมากกว่า 90 ตำรับอังกฤษและอเมริกาใช้กัญชารักษาโรคมาตั้งแต่ 200 ปีก่อน ยากัญชาวางจำหน่ายทั่วไปโดยไม่ต้องมีใบสั่งแพทย์บริษัทยาดังๆ ในปัจจุบัน ตอนนั้นก็ขายยากัญชาตำราแพทย์แผนปัจจุบันเล่มแรกของสหรัฐ กล่าวถึงสรรพคุณกัญชาไว้หลายตอน [1]เมื่อประมาณ 80 กว่าปีมาแล้ว กลุ่มผู้มีอิทธิพลในสหรัฐมุ่งขจัดกัญชา เพราะเป็นคู่แข่งสำคัญของสินค้าปิโตรเคมีเริ่มจากการส่งญาติของตนชื่อ นายแฮรี่ แอนสลิงเกอร์ ไปดูแล งานด้านยาเสพติดเปลี่ยนชื่อกัญชา จากเดิม คือ แคนาบีส หรือ เฮมพ์ กลายมาเป็น มารีฮวนน่าเพื่อทำให้คนรู้สึกว่าเป็นของคนส่วนน้อย ชาวละตินอเมริกา และคนอเมริกันก็เหยียดผิวอยู่แล้วมีการสร้างภาพยนตร์ เรื่อง รีฟเฟอร์แมดเนส (กัญชาทำให้บ้า) และใช้สื่อต่างๆ ตอกย้ำบ่อยๆกล่าวหากัญชาว่า เป็นยาเสพติด ทำลายสมอง ทำให้คุ้มคลั่ง เป็นโรคจิต ก่ออาชญากรรม โดดตึก ฆ่าตัวตาย ฆ่าตัดคอคนผิวดำเสพกัญชา แล้วไปข่มขืนเด็กผู้หญิงผิวขาวกัญชาทำลายสมองเยาวชน ฯลฯพอคนหลงเชื่อ รัฐบาลกลางก็ออกกฎหมายจัดให้กัญชาเป็นยาเสพติด ที่มีอันตรายร้ายแรงที่สุด เทียบเท่าเฮโรอีนห้ามปลูก ห้ามใช้ ถอนชื่อกัญชา ออกจากตำรับเภสัชจับเอาคนที่ฝ่าฝืนไปขังคุกจำนวนมาก ทั้งๆ ที่ไม่ได้ก่ออาชญากรรมใดๆตอนนั้นสมาคมแพทย์อเมริกันพยายามคัดค้าน แต่ไม่สำเร็จเมื่อทำสำเร็จที่สหรัฐ นายแฮรี่ แอนสลิงเกอร์ ก็รุกคืบต่อไปที่สหประชาชาติใช้กระบวนการล็อบบี้อย่างหนัก ให้ทุกประเทศยอมรับมติ จัดให้กัญชาเป็นยาเสพติด เมื่อ 61 ปีมาแล้วผู้ป่วยและหมอพื้นบ้านที่ใช้กัญชารักษาโรคอยู่จึงได้รับผลกระทบไปทั่วโลกแม้ว่าในปัจจุบันหลายมลรัฐของสหรัฐ และในอีกหลายประเทศ มีการแก้กฎหมายให้ใช้กัญชาโรคได้แล้วแต่ยังคงมีการสร้างข้อมูลเท็จ ใช้ข้อมูลที่มีอคติ มาโจมตีกัญชาอย่างต่อเนื่อง ตอกย้ำอยู่บ่อยๆเพื่อทำให้แพทย์และประชาชนกลัวและไม่กล้าใช้กัญชารักษาโรค [1][2]อดีตผู้พิพากษาแห่งมลรัฐฟอริดา ชื่อ นายด๊อค เบ้นช์ (Doug Bench) เคยพิพากษา คดีกัญชา ตัดสินจำคุกคนไปมากกว่า 300 คนต่อมาตนเองป่วยหนัก ด้วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ขั้นสุดท้าย เพราะเคยสูบบุหรี่จัด สมัยเป็นหนุ่มรักษาแบบแผนปัจจุบันก็ไม่ดีขึ้น หมอบอกว่าเขาจะมีชีวิตอยู่ต่อได้อีกไม่เกิน 2 ปีภรรยาไปหายากัญชามาจากมลรัฐโคโลราโดมาให้ เขาก็ไม่ยอมใช้เพราะเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมาย ขัดกับอาชีพของตน และคิดว่าเป็นสิ่งอันตรายแต่สุดท้ายก็ต้องยอมใช้ เพราะภรรยาขู่ว่า ถ้าไม่ยอม เธอจะทิ้งเขาไปหลังจากใช้กัญชารักษา เขามีอาการดีขึ้นเรื่อยๆ จนแพทย์ประจำตัวเขา ประหลาดใจมากว่า ทำไมเขายังไม่ตายนายด๊อค เบ้นช์ ได้สุขภาพที่ดีกลับคืนมา และรอดชีวิตจากโรคร้ายเขาและภรรยาจึงเป็นผู้นำในการเคลื่อนไหวให้ความรู้ที่ถูกต้องแก่ประชาชน และผลักดันให้มลรัฐฟอริดาแก้กฎหมายยาเสพติดจนสำเร็จปัจจุบันเขาจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกัญชาให้แก่ประชาชนที่เจ็บป่วยอย่างต่อเนื่องเขาสารภาพว่า เพื่อเป็นการ “ไถ่บาป” ที่เคยพิพากษา ตัดสินคดี เอาคนที่เจ็บป่วยเอาไปขังคุกจำนวนมาก [3][4]ผู้ที่เสียประโยชน์ยังคงความพยายามใส่ร้ายป้ายสีกัญชาอย่างต่อเนื่องเพื่อสกัดกั้นไม่ให้ประชาชนพึ่งตนเองพยายามทำลายชื่อเสียงกัญชา โดยการเอากัญชาสังเคราะห์อันตรายมาขายและเอายาฆ่าหญ้า เช่น พาราควอต ไปฉีดใส่กัญชาธรรมชาติ [5]การปลูกกัญชาไว้ใช้เอง จึงจะช่วยป้องกันอันตรายดังกล่าวได้แต่ถ้าเขาทำให้กัญชาถูกจัดให้เป็นยาเสพติดได้สำเร็จอย่างที่ประกาศไว้จริงก็ให้ประชาชนเตรียมเงินไว้เป็นค่าประกันตัวไว้เลย เวลาถูกตำรวจจับกุมข้อหาครอบครองกัญชา ต้องจ่ายค่าประกันตัว 10,000 ถึง 100,000 บาทข้อหาจำหน่ายกัญชา ต้องจ่ายค่าประกันตัว ตั้งแต่ 300,000 บาท ขึ้นไป [6]กัญชามีประโยชน์มากมายมหาศาล ในการป้องกันและรักษาโรค [7][8][9]การโจมตีกัญชา เพื่อจัดให้กัญชา “กลับไปเป็นยาเสพติด” เป็น “บาปกรรม” หนักประชาชนคนไทยทุกคน ควรปกป้องสิทธิ์ในการ “ปลูกกัญชา” ของตนอย่างเข้มแข็งอย่าให้ใครมาปล้นไปอีกเพราะนี่จะเป็นการ “ปล้นทั้งเงิน” และ “ปล้นสุขภาพ” ของเราไป ![1] ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์. ประชาชนจะเชื่อใครดี ในยุค “สงครามข่าวสาร” ต่อต้านกัญชา.ผู้จัดการออนไลน์. เผยแพร่: 5 มีนาคม พ.ศ.2566.[2] ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์. “หมอปัตพงษ์” ชี้ เอากัญชากลับไปเป็นยาเสพติด คือ “การทำร้ายเด็ก”. ผู้จัดการออนไลน์. เผยแพร่: 13 มีนาคม พ.ศ.2566.[3] ProjectCBD. 