“หมอปัตพงษ์” เตือนประชาชนระวังอันตรายจากกัญชาสังเคราะห์

รศ.ดร.นพ.ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา (ร่าง) พ.ร.บ.กัญชากัญชงฯ เปิดเผยว่า มีความพยายามทำลายชื่อเสียงของกัญชาอย่างต่อเนื่อง วิธีการหนึ่งที่ใช้คือ การนำเอากัญชาสังเคราะห์มาฉีดพ่นใส่กัญชาธรรมชาติ ขายทั้งทางใต้ดินและทางอินเทอร์เน็ต เมื่อเกิดผลเสียต่อสุขภาพก็จะประโคมข่าวโจมตีกัญชาแบบเหมารวม การให้ประชาชนปลูกกัญชาไว้ใช้เอง จึงช่วยป้องกันอันตรายจากกัญชาสังเคราะห์ได้กัญชารับใช้มวลมนุษยชาติมาแล้วไม่ต่ำกว่าหนึ่งหมื่นปี เป็นทั้งยา อาหารคน อาหารสัตว์ และทำเป็นเครื่องใช้ต่างๆ แม้กระทั่งใช้ในพิธีกรรมทางศาสนากัญชาถูกจัดให้เป็นยาเสพติด เมื่อเพียง 76 ปีนี้เอง นำโดยประเทศสหรัฐอเมริกา โดยการสร้างข่าวเท็จโจมตีกัญชาในหลายรูปแบบ เช่น ทำให้เสพติด เป็นโรคจิต ก่ออาชญากรรม คนผิวดำใช้กัญชาแล้วไปข่มขืนเด็กผู้หญิงผิวขาว ฯลฯ เมื่อคนเชื่อก็ออกกฎหมายจัดให้กัญชาเป็นยาเสพติด ห้ามปลูก ห้ามใช้ [1]ในช่วงนั้น มีคนกลุ่มเล็กๆที่คัดค้านการจัดให้กัญชาเป็นยาเสพติด คือ สมาคมแพทย์อเมริกัน เพราะตอนนั้นแพทย์ก็ใช้กัญชารักษาคนไข้อยู่ แต่ก็ไม่มีพลังทางสังคมเพียงพอที่จะไปคัดค้านได้ในขณะที่ห้ามประชาชนทั่วไปใช้กัญชา บริษัทยากลับได้รับอนุญาตให้ผลิตและขายยากัญชาสังเคราะห์ [2] แต่พบว่า กัญชาสังเคราะห์มีสรรพคุณสู้กัญชาจากธรรมชาติไม่ได้ และมีอันตรายมากกว่าตัวอย่างเช่น บริษัทซาโนฟี่ ประเทศฝรั่งเศส ผลิตยากัญชาสังเคราะห์ชื่อ “ไรโมนาแบนท์” (Rimonabant) นำมาใช้รักษาโรคเบาหวานและโรคอ้วน กลับพบว่า ทำให้มีอาการทางจิตประสาทและฆ่าตัวตาย จนต้องถอนยาตัวนี้ออกจากตลาด [3]นักวิจัยของประเทศโปตุเกสรวบรวมงานวิจัยเกี่ยวกับอันตรายของกัญชาสังเคราะห์ ตีพิมพ์เมื่อปี พ.ศ. 2563 นี้เอง [4] พบว่า กัญชาสังเคราะห์ ทำให้เกิดผลเสียต่อร่างกายเกือบทุกอวัยวะ เช่น ทำให้หัวใจเต้นเร็ว, หัวใจเต้นช้า, ทำให้หัวใจหยุดเต้นได้, มีอาการทางจิต, ประสาทหลอน, กล้ามเนื้อกระตุก, วิงเวียน, ง่วงซึม, ชัก, อาเจียนรุนแรง เป็นต้นงานวิจัยเกี่ยวกับกัญชาจำนวนมากไม่ได้แยกแยะว่า ผู้ป่วยใช้กัญชาจากธรรมชาติหรือกัญชาสังเคราะห์ ทำให้แพทย์จำนวนหนึ่งเข้าใจผิด และมีอคติต่อกัญชาแบบเหมารวมสิ่งที่น่าเป็นห่วงมากในขณะนี้คือ มีการจำหน่ายกัญชาสังเคราะห์ทางอินเทอร์เน็ต หรือนำมาฉีดพ่นผสมใส่พืชกัญชาจากธรรมชาติตัวอย่างยากัญชาสังเคราะห์ที่มีจำหน่ายทางอินเตอร์เน็ต มีมากกว่า 100 ยี่ห้อ เช่น ยี่ห้อ Spice, K2, Green Giant, Smacked, Wicked X, AK-47, Geeked Up, Ninja, Caution, Red Giant, Keisha Kole, Scoobie Snacks, 24-Karat Dream, Yucatan Fire [5]เมื่อคนใช้กัญชาสังเคราะห์แล้วเกิดผลเสียต่อสุขภาพก็จะประโคมข่าวโจมตีกัญชาแบบเหมารวมดังนั้นการให้ประชาชนปลูกกัญชาไว้ใช้เอง จึงช่วยป้องกันอันตรายจากกัญชาสังเคราะห์ได้ ดังตัวอย่างการแก้กฎหมายกัญชาของหลายมลรัฐ ในประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อคนสามารถเข้าถึงกัญชาที่มีคุณภาพแบบถูกกฎหมาย ก็ไม่ไปใช้กัญชาสังเคราะห์ ทำให้ปัญหาสุขภาพที่เกิดจากกัญชาสังเคราะห์จนต้องเข้าโรงพยาบาลมีจำนวนลดลง [6]การพยายามขัดขวางไม่ให้ประชาชนปลูกกัญชาได้ จึงเท่ากับการส่งเสริมกัญชาสังเคราะห์ทางอ้อมยังมีความพยายามทำลายชื่อเสียงของกัญชาอีกหลายรูปแบบ เช่น รัฐบาลสหรัฐนำเอาสารเคมีฆ่าหญ้าพาราควอตไปฉีดพ่นใส่กัญชาธรรมชาติในประเทศเม็กซิโก คนสหรัฐที่ใช้กัญชานำเข้าจากเม็กซิโกจึงมีปัญหาโรคปอดตามมา [7]ดังนั้น การปลูกกัญชาไว้ใช้เอง ปลูกแบบไม่ใช้สารเคมี รู้ที่มาที่ไป เรียนรู้วิธีการใช้ที่ถูกต้อง ไม่ใช้เกินขนาด จึงเป็นทางออกที่ดีในการดูสุขภาพของประชายนเพราะกัญชามีสรรพคุณที่ดีทั้งการรักษาบรรเทาและป้องกันโรคได้หลายโรคเอกสารอ้างอิง[1] ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์. ผลกระทบของนโยบายกัญชาเสรีต่อเด็กและเยาวชน:บทเรียนจากนานาชาติ. เอกสารวิชาการหลักในงานสมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ. ประจำปี 2565. วันที่ 14 กันยายน 2565. กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์. https://www.dcy.go.th/content/1636517892439/1663055417715 [2] https://en.wikipedia.org/wiki/Synthetic_cannabinoids [3] PMID: 21773005[4] PMID: 32530350[5] Office of Addiction Service and Support. New York State. Synthetic-cannabinoids.

https://oasas.ny.gov/synthetic-cannabinoids [6] PMID: 35942512[7] PMID: 6859364