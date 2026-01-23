xs
กกต.ย้ำโทษซื้อสิทธิขายเสียง จำคุก ปรับหนัก เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 10 ปี

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



กกต.เตือนห้าม ซื้อสิทธิ – ขายเสียง มีความผิดตามกฎหมาย โทษหนักทั้งจําคุก ปรับ และเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง

วันนี้ ( 23 ม.ค.) สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เตือนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ผู้สมัคร รับเลือกตั้ง และพรรคการเมือง งดเว้นการกระทําเข้าข่ายการซื้อสิทธิขายเสียง ซึ่งเป็นการกระทําที่ขัด ต่อกฎหมายเลือกตั้งและมีโทษทางอาญาอย่างร้ายแรง

กรณีผู้ซื้อสิทธิ พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง สส. และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 73 บัญญัติ

และกรณีผู้ขายเสียง พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง สส. และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 101 บัญญัติ ผู้ใดฝ่าฝืน ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่ 1 -5 ปี หรือปรับตั้งแต่ 20,000 – 100,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกําหนด 10 ปี

แต่ในกรณีที่ผู้ฝ่าฝืนเป็นผู้รับหรือยอมจะรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ถ้าได้แจ้งถึงการกระทําดังกล่าวต่อ กกต. หรือผู้ซึ่ง กกต.มอบหมายก่อนถูกจับกุม ผู้นั้นไม่ต้องรับโทษและไม่ต้องถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง ตามมาตรา 164 โดยสํานักงาน กกต. ขอความร่วมมือผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ผู้สมัคร รับเลือกตั้ง และพรรคการเมือง ไม่ซื้อสิทธิ ไม่ขายเสียง เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความสุจริต เที่ยงธรรม และชอบด้วยกฎหมาย











