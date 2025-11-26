ศาลรธน.ตีตกขอเพิกถอนคำพิพากษาศาลฎีกา-คำวินิจฉัยกกต.เพิกถอนสิทธิ ชี้ไม่เข้าเกณฑ์-คำสั่งที่สุดแล้ว

ศาลรธน.ตีตกคำร้องขอเพิกถอนคำพิพากษาศาลฎีกา-คำวินิจฉัยกกต.เพิกถอนสิทธิ เหตุไม่ต้องด้วยหลักเกณฑ์ และมีคำสั่งถึงที่สุดแล้ว
วันนี้ (26พ.ย.) ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์มีคำสั่งไม่รับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัยในคดีที่นายสุรพล ผิวบาง และนายอธิทัชร์ โภควรรณวิทย์ ผู้ร้อง ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญ พิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 213 โดยกล่าวอ้างว่า พ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2561 มาตรา 14 (24) ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 5มาตรา 26และมาตรา 252 คำวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)ผู้ถูกร้องที่ 1 ที่สั่งระงับสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้ร้องทั้งสอง ไว้เป็นการชั่วคราวเป็นระยะเวลา 1 ปี และการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลฎีกา ผู้ถูกร้องที่ 2 ที่สั่งเพิกถอน สิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้ร้องทั้งสองเป็นระยะเวลา 10 ปี นับแต่วันที่มีคำพิพากษา เป็นอันใช้บังคับมิได้ เนื่องจากเป็นการจำกัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลเกินสมควรแก่เหตุ ทำให้ผู้ร้องทั้งสองได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้อันเนื่องจากการถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพ ดังกล่าว
โดยศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วเห็นว่า ข้อเท็จจริงตามคำร้องและเอกสารประกอบ ผู้ร้องทั้งสองกล่าวอ้างว่า พ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 2561 มาตรา 14 (24) ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 5 มาตรา 26และมาตรา 252เป็นการขอให้ ตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย รัฐธรรมนูญบัญญัติให้สิทธิไว้เป็นการเฉพาะแล้วตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 212 และมาตรา 231 (1) กรณีไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามพ.ร.ป.ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ 2562 มาตรา 48 ประกอบมาตรา 47 (2) ซึ่งมาตรา 46 วรรคสาม บัญญัติให้ศาลรัฐธรรมนูญสั่งไม่รับคำร้องไว้พิจารณา ดังนั้น ผู้ร้องทั้งสองไม่อาจยื่น คำร้องดังกล่าวตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 213
ส่วนกรณีที่ผู้ร้องทั้งสองโต้แย้งคำวินิจฉัยของกกต. ที่สั่งระงับสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ของผู้ร้องทั้งสองไว้เป็นการชั่วคราวเป็นระยะเวลา 1 ปี และขอให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้คำพิพากษา หรือคำสั่งของศาลฎีกาผู้ เป็นอันใช้บังคับมิได้ นั้น เป็นเรื่องที่ศาลอื่นมีคำพิพากษาหรือคำสั่งถึงที่สุดแล้วตาม พ.ร.ป.ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ 2561 มาตรา 47 (4) ซึ่งมาตรา 46 วรรคสาม บัญญัติให้ศาลรัฐธรรมนูญสั่งไม่รับคำร้องไว้พิจารณา ดังนั้น ผู้ร้องทั้งสอง ไม่อาจยื่นคำร้องดังกล่าวตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 212