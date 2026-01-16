กกต.จัดเสริมความรู้สื่อ เลือกตั้ง สส.- ออกเสียงประชามติ

กกต.จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจสื่อมวลชน ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และการออกเสียงประชามติ
วันนี้ (16 ม.ค.) นายณรงค์ กลั่นวารินทร์ ประธานกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานเปิดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจสื่อมวลชน ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการออกเสียงประชามติ พร้อมด้วย นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ กรรมการการเลือกตั้ง และ นายณรงค์ รักร้อย กรรมการการเลือกตั้ง เข้าร่วมกิจกรรม และร่วมสรุปภาพรวมสาระสำคัญของการจัดการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกระบวนการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติให้แก่สื่อมวลชน ให้สามารถถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารสู่สาธารณชนได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ
นายณรงค์ กล่าวว่า ขอขอบคุณสื่อมวลชนที่ได้สร้างการรับรู้การเลือกตั้ง สส.และประชามติให้กับประชาชน โดยตนยินดีตอบคำถามสื่อมวลชนทุกเรื่อง เพราะตนมาทำงานตรงนี้เป็นการทำงานให้ประเทศชาติ พร้อมได้รับการตรวจสอบอยู่แล้ว และช่วงนี้เป็นช่วงที่มีการจัดการเลือกตั้งและออกเสียงประชามติ ซึ่งเป็นวันเดียวกัน ถือเป็นเรื่องใหม่ของประเทศไทย ที่ผ่านมา อาจมีข้อบกพร่องหรือติดขัดอยู่บ้างในการรับรู้หรือความเข้าใจของประชาชน แต่สำนักงาน กกต.พยายามแก้ปัญหาและคิดว่าทั้งสองเรื่องมาในระยะเวลากะทันหัน มีการยุบสภา โดยเฉพาะต้องทำประชามติในวันเดียวกันกับวันเลือกตั้ง เรื่องกฎระเบียบกติกามีการเปลี่ยนแปลงหมด แต่ กกต.พยายามทำงานในส่วนของเรา และจะสำเร็จได้สื่อมวลชนมีความสำคัญมากที่สุดในเผยแพร่ให้ความรู้ เพราะผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั่วประเทศ 50 กว่าล้านคน
ขณะนี้สำนักงานกำลังเร่งให้ความเข้าใจโดยเฉพาะหน่วยเลือกตั้งและหน่วยออกเสียง โดยได้กำหนดรูปแบบหน่วยและได้จะเริ่มทำแบบจำลองเผยแพร่ให้ประชาชนรับทราบ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องขอความร่วมมือสื่อมวลชนในการเผยแพร่ ซึ่งถือเป็นโอกาสที่ดี โดยในวันนี้ตนและกรรมการทั้งสองคนยินดีตอบคำถามในภาพรวม ส่วนรายละเอียดก็มีเลขา กกต. รองเลขาฯ กกต. และผอ.สำนักต่างๆ พร้อมตอบคำถามสื่อมวลชนครบทุกด้าน ขณะเดียวกัน ขอให้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาขนรับรู้ว่า 1 เสียงของประชาชนมีคุณค่าและความหมายต่อประเทศชาติ ขอให้ทุกคนออกมาเลือกตั้งเพื่อเสริมสร้างประชาธิปไตยให้มีความเข้มแข็งและช่วยกันให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสุจริต เที่ยงธรรม และขอให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิให้มาก เพราะจะเป็นการสะท้อนถึงความตื่นตัวทางการเมือง และขอให้รณรงค์ในเรื่องของการทำผิดกฎหมายเลือกตั้งโดยเฉพาะการซื้อสิทธิขายเสียงหรือหาเสียงโดยผิดกฎหมาย ชี้ให้เห็นว่าสิ่งที่ถูกต้องคืออะไร
นอกจากนี้ นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง และรองเลขาธิการ ร่วมชี้แจงขั้นตอนและแนวทางการจัดการเลือกตั้งในด้านต่างๆ เช่น ภารกิจการจัดการเลือกตั้ง ภารกิจด้านการสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัย ภารกิจด้านงานพรรคการเมือง และภารกิจด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วม พร้อมเปิดโอกาสให้สื่อมวลชนซักถามข้อสงสัยในประเด็นที่เกี่ยวข้อง และการแลกเปลี่ยนแนวทางความร่วมมือด้านการมีส่วนร่วมและการประชาสัมพันธ์ โดย นายวีระ ยี่แพร รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง และนางสาวบุญเรือน ไทยวัฒนธรรม ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือ ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งและสื่อมวลชนในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติให้ประชาชนได้รับทราบอย่างถูกต้องและทั่วถึงอย่างต่อเนื่อง