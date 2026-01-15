กกต.เชื่อเลือกตั้ง-ประชามติไร้ปัญหา หลังซ้อมเสมือนจริง ยันจำเป็นต้องแสดงตน 2 รอบเพื่อให้รัดกุมไม่สับสน

กกต.เชื่อเลือกตั้ง-ประชามติไร้ปัญหา หลังซ้อมเสมือนจริง ยันจำเป็นต้องให้ประชาชนแสดงตน 2 รอบเพื่อให้รัดกุมไม่สับสน มีช่องทางพิเศษลงประชามติเฉพาะ ส่วนปมผู้สมัคร ปชน.โดนจับ ยังไม่ถือขาดคุณสมบัติ
วันนี้(15ม.ค.)ว่าที่ร้อยตรี ภาสกร สิริภคยาพร รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กล่าวหลังการซักซ้อมการลงคะแนนเลือกตั้งและการลงคะแนนออกเสียงประชามติเสมือนจริง ว่า สำนักงานกกต. ได้มีการจัดอบรมบุคลากร ซึ่งวิทยากรเหล่านี้จะต้องไปอบรมกรรมการประจำหน่วย การเลือกตั้งทั้ง 400 เขตซึ่งต้องถือว่าเป็นการทำงานครั้งแรกของวิทยากรที่เป็นการจัดการเลือกตั้งพร้อมกับการออกเสียงประชามติอยู่ในขั้นตอนเดียวกันฉะนั้นเราก็จะดูว่าการเลือกตั้ง การออกเสียงประชามติ และการนับคะแนนมีข้อบกพร่องอะไรเพื่อที่จะมีการปรับแก้ให้การเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติในวันจริงเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
จากที่ซักซ้อมอาจมีปัญหาบ้างเช่นในช่วงเช้ามีการมารอใช้สิทธิ์จำนวนมาก ซึ่งก็ต้องมาพิจารณาว่าจะมีการบริหารจัดการอย่างไร อาจจัดสถานที่ให้รอ หรือเพื่อให้เร็วก็มีการแบ่งแยกบัญชีในการตรวจสอบ ย้ำว่าในการเลือกตั้งและการออกเสียงวิชามติครั้งนี้ประชาชนจำเป็นที่จะต้องแสดงตน 2 รอบ เพราะเป็นกฎหมายคนละฉบับ และตามกฎหมายเลือกตั้งก็มีการเลือกตั้งล่วงหน้าแต่ประชามติจะไม่มีบัญชีของผู้มาใช้สิทธิ์ก็แตกต่างกัน ประชาชนอาจเสียเวลานิดนึง แต่จะจบในหน่วยเดียวกัน ซึ่งประชาชนต้องเผื่อเวลาในเตรียมตัว แต่เป็นเรื่องจำเป็นเพราะเรื่องนี้เพราะเรื่องนี้หากไม่ไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งประเภทใด ก็จะถูกจำกัดสิทธิ์ตามกฎหมายซึ่งมีผลต่อประชาชน แบบนี้เราเลยต้องทำแบบนี้เพื่อให้เกิดความรัดกุม
สำหรับกระบวนการออกมาใช้สิทธิ์ของประชาชน จะเหมือนกับ การเลือกตั้งทั่วไปหรือท้องถิ่น เริ่มจากการตรวจบัญชีรับบัตรเลือกตั้ง สส. เข้าคูหากาบัตร เมื่อใช้สิทธิ สส.เสร็จนั้น ก็ตรวจบัญชีออกเสียงประชามติ รับบัตรหย่อนบัตร หลังจากนั้นก็เสร็จสิ้นเสียเวลาหน่อยแต่ได้ประโยชน์
รองเลขา กกต.ยังกล่าวด้วยว่า กรณีที่ประชาชนได้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าส.ส.ไปก่อนแล้วเมื่อวันที่ 1 ก.พ.69 การใช้สิทธิ์ออกเสียงประชามติในวันที่ 8 ก.พ. กปน.ก็จะมีการอำนวยความสะดวกให้ผู้มีสิทธิ์ได้เข้าช่องทางพิเศษเพื่อใช้สิทธิ์ออกเสียงประชามติ
ซึ่งจากการซักซ้อมในวันนี้ก็เชื่อว่าการจัดเลือกตั้งสส.พร้อมการออกเสียงประชามติในวันที่ 8 ก.พ คิดว่าน่าจะเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
เมื่อถามว่าหากช่วงเช้ามาใช้สิทธิ์เลือกตั้งแล้วต้องไปธุระ จะสามารถกลับมาใช้สิทธิ์ออกเสียงประชามติช่วงบ่ายได้หรือไม่ รองเลขาธิการกกตกล่าวว่า สามารถทำได้ พอการเลือกตั้งสสและการออกเสียงประชามติเป็นกฎหมายคนละตัว แต่ถ้ามาถึงหน่วยเลือกตั้งแล้วจะขอใช้สิทธิ์ออกเสียงประชามติก่อนแล้วจึงใช้สิทธิ์เลือกตั้งกกต.ก็ขอว่าเพื่อให้กระบวนการออกเสียงเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประชาชนที่มีสิทธิ์ทั้งเลือกตั้งส.สและออกเสียงประชามติก็ขอให้เข้าช่องทางปกติกรรมการประจำหน่วยได้ออกแบบไว้ แต่ถ้าใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าวันที่ 1ก.พ.ไปแล้ว การมาใช้สิทธิ์ออกเสียงประชามติในวันที่ 8 ก.พ.กปน. ก็จะอำนวยความสะดวกให้เข้าช่องทางพิเศษ เพื่อจะได้ไม่เกิดความวุ่นวาย และเพื่อให้ประชาชนได้ใช้สิทธิ์ครบทั้งสองประเภทก่อน
ว่าที่ร.ต.ภาสกร ยังปฏิเสธเพื่อให้ความเห็นกรณีนายรัชต์พงศ์ สร้อยสุวรรณ ผู้สมัครสส.เขต 2จ.ตาก พรรคประชาชนถูกจับกุมจะเข้าข่ายขาดคุณสมบัติในการลงสมัครหรือไม่โดยต้องดูข้อเท็จจริงว่าที่ถูกจับกุมเป็นเรื่องอะไร อยู่ในขั้นตอนไหนและเข้าลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 42 ของพรป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.หรือไม่ ถ้าข้อเท็จจริงยังไม่เข้าก็จะยังคงเป็นผู้สมัครต่อไป แต่หากมีลักษณะต้องห้าม หรือเจ้าตัวลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคก็จะถือว่าขาดคุณสมบัติในการลงสมัคร พรรคไม่สามารถเปลี่ยนตัวผู้สมัครได้เพราะปิดการรับสมัครไปแล้ว โดยในวันเลือกตั้งกรรมการประจำหน่วยก็จะติดประกาศไว้ที่หน้าหน่วยว่าบุคคลดังกล่าวขาดคุณสมบัติในการเป็นผู้สมัคร เพื่อที่ประชาชนจะได้ไม่ไปลงคะแนนให้แล้วกลายเป็นบัตรเสีย