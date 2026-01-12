กกต.ยังมั่นใจเหตุไม่สงบภาคใต้ ไม่กระทบวันเลือกตั้ง ย้ำ นำคนนอกช่วยหาเสียงต้องแจ้ง กกต.พร้อมลงเป็นค่าใช้จ่าย

กกต.ยังมั่นใจเหตุไม่สงบภาคใต้ ไม่กระทบวันเลือกตั้ง ย้ำนำคนนอกช่วยหาเสียงต้องแจ้ง กกต.พร้อมลงเป็นค่าใช้จ่าย เผย ปรับรูปแบบจ่าหน้าซองบัตรเลือกตั้งล่วงหน้าใช้การประทับตราแทน ป้องกันสับสน ไปรษณีย์ส่งถูกเขตแน่ ขอปชช.ศึกษาข้อมูลก่อนหย่อนบัตร 1 ก.พ.
วันนี้ (12 ม.ค.) นายแสวง บุญมี เลขาธิการ กกต.กล่าวถึงการนำคนนอกเข้ามาช่วยหาเสียงเลือกตั้ง ว่า การที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งจะนำบุคคลใดมาช่วยหาเสียงเลือกตั้ง ไม่ว่าจะเป็นสมาชิกพรรคหรือบุคคลภายนอก ต้องมีคุณสมบัติเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ตามระเบียบกกต.ว่าด้วยผู้ช่วยหาเสียงเลือกตั้ง ซึ่งเมื่อได้รับการแต่งตั้งแล้วเขาก็สามารถช่วยผู้สมัคร หรือพรรคการเมืองหาเสียงได้ ซึ่งการแต่งตั้งผู้ช่วยหาเสียงมีค่าตอบแทน จะถูกนำมาคำนวณเป็นค่าใช้จ่าย โดยต้องรายงานต่อ กกต.ให้ทราบ ทั้งก่อนหาเสียงและหลังเสร็จสิ้นการเลือกตั้ง ต่อ กกต.ประจำจังหวัด หากมีบุคคลที่ไม่ใช่ผู้ช่วยหาเสียงเลือกตั้งตามที่แจ้ง จะต้องรายงานให้ กกต.ทราบทันที
นายแสวง ยังกล่าวถึงการเตรียมความพร้อมการจัดการเลือกตั้งล่วงหน้าและการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ว่า ในส่วนนี้ กกต.ได้มีการจัดส่งบัตรเลือกตั้ง และบัตรออกเสียงประชามติเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา กระทรวงการต่างประเทศก็คงไปดำเนินการในรูปแบบของแต่ละประเทศ ซึ่งในการออกเสียงลงคะแนนที่มีอยู่ 3 รูปแบบทั้งการออกเสียงทางไปรษณีย์ การจัดหน่วยเคลื่อนที่ และการลงคะแนนที่สถานทูต คิดว่าน่าจะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยส่วนการส่งบัตรเลือกตั้ง สส.กลับมานับที่ประเทศไทย และการส่งต่อไปยังเขตเลือกตั้งต่างๆ ครั้งนี้ ต้องดีขึ้นไปเรื่อยๆ ครั้งที่ผ่านมาก็ไม่เกิดข้อผิดพลาด ส่วนบัตรออกเสียงประชามติซึ่งจะนับที่ต่างประเทศเลยก็จะส่งคะแนนกลับมารวมที่ประเทศไทยภายใน 48 ชั่วโมง
ส่วนการเลือกตั้งล่วงหน้าวันที่ 1 ก.พ. 69 สำนักงานและเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจะทำให้ดีขึ้นเรื่อยๆ ที่บางแห่งมีจำนวนผู้ลงทะเบียน 2-3 หมื่นคน และด้วยสถานที่จำกัดก็ต้องยอมรับว่าอาจไม่สะดวก 100% แต่จะพยายามทำให้ดีขึ้น รวมทั้งในการลงคะแนน เช่นเลขรหัสเลือกตั้งที่ต้องจ่าหน้าซอง ก็จะทำให้ไม่เกิดความสับสนเพราะในแต่ละที่มีคนทั้ง 77 จังหวัดไปลงในที่เดียวกัน
“ปีนี้จะไม่สับสนอีกมีการทำความเข้าใจว่าตัวเลขที่ไปถึงแต่ละเขต เป็นรหัสเขตทั้ง 400 เขต ไม่ใช่รหัสไปรษณีย์ และการจ่าหน้าซองสำนักงานจะเป็นผู้รับผิดชอบอาจจะเป็นการประทับตราเพื่อให้จัดส่งไปยังเขตได้ถูกต้อง เพราะหากให้ประชาชนเขียนเองก็อาจกลายเป็นรหัสไปรษณีย์ได้เนื่องจากความเคยชิน และได้มีการทำความเข้าใจกับไปรษณีย์แล้วว่าไม่ใช่รหัสไปรษณีย์ พร้อมขอให้ประชาชนที่จะไปใช้สิทธิได้ศึกษารายละเอียด ว่า ลงทะเบียนเลือกตั้งไว้ที่ใดเพราะหน่วยเลือกตั้งค่อนข้างใหญ่กว่าหน่วยปกติ รวมถึงต้องเตรียมเอกสารที่นำไปใช้ในการแสดงตนขอใช้สิทธิ์เช่นบัตรประชาชนหรือบัตรที่หน่วยราชการออกให้ รวมทั้งสามารถใช้ thai ID แสดงตนได้”
นายแสวง ยังกล่าวด้วยว่า จะเน้นย้ำกรรมการประจำหน่วยในเรื่องดังกล่าว เพื่อไม่ให้ความผิดพลาดเกิดขึ้นอีก เพราะไม่เช่นนั้นจะเหมือนเราไม่พัฒนา เรามีหน้าที่อำนวยความสะดวกให้ประชาชน แต่ด้วยผู้ปฏิบัติงานมีจำนวนมากก็ได้ย้ำหลายครั้งว่าเรื่องแบบนี้ต้องใส่ใจ ซึ่งได้มีการอบรมผู้ปฏิบัติงานอยู่แล้วโดยจะทำทุกช่องทางไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดหรือความไม่สะดวก การเข้าไปในพื้นที่ประชาชนต้องเกิดความสะดวกด้วย และต้องทำด้วยความรวดเร็วถูกต้อง รวมถึงการจ่าหน้าซองการจำแนกบัตรเพื่อที่เวลาไปรษณีย์มารับจะได้สามารถส่งไป 400 เขต ได้อย่างถูกต้อง
ส่วนการจัดทำป้ายไวนิลข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัครแต่ละเขตและพรรคการเมืองติดภายในหน่วยเลือกตั้งนั้น นายแสวง กล่าวว่า เป็นข้อปฏิบัติที่สำนักงานฯต้องทำเพื่ออำนวยความสะดวกประชาชน เพราะบัตรเลือกตั้งเป็นบัตรโหล มีแต่หมายเลขกับช่องลงคะแนน กกต.จะอำนวยความสะดวกโดยมีป้ายไวนิลที่มีข้อมูลผู้สมัครทุกคนของแต่ละเขตและหมายเลขของพรรคการเมือง เผื่อหากประชาชนจดจำไม่ได้เมื่อเข้าไปมองเห็นก็จะได้กาไม่ผิดเบอร์
นายแสวง ยังกล่าวกรณีหน่วยเฉพาะกิจ จ.นราธิวาส ออกประกาศยกระดับมาตรการความปลอดภัยในพื้นที่ ว่า หากเป็นเรื่องความปลอดภัย กกต. มีความกังวลทั้งนั้น เพราะประชาชนก็คือผู้มีสิทธิเลือกตั้ง แต่โชคดีที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ในพื้นที่จำกัด ไม่ใช่พื้นที่ที่ประชาชนไปรวมตัวกันจำนวนมาก ทำให้การเลือกตั้งนายก อบต. เมื่อวานนี้ (11 ม.ค.) ผ่านไปด้วยดี
ส่วนการประเมินสถานการณ์วันเลือกตั้งล่วงหน้า ในวันที่ 1 ก.พ.และวันเลือกตั้งจริงในวันที่ 8 ก.พ. เราก็ต้องรับฟังเรื่องความมั่นคง ว่า จะกระทบกับการเลือกตั้งหรือไม่ ไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ชายแดน หรือที่ภาคใต้ แต่คาดว่าหากเป็นลักษณะของภาคใต้ ที่ไม่ได้กระทบในวงกว้างเหมือนปัญหาชายแดนและการบริหารจัดการจะซับซ้อนกว่า ก็คิดว่าสามารถรับมือได้ เพราะมีกฎหมายให้ทำได้ เช่น การย้ายหน่วย แต่ยังอยู่ในเขตเลือกตั้งนั้น แต่ทั้งนี้ ก็ต้องดูความสะดวกและความปลอดภัยของประชาชนด้วย หรืออาจจะงดลงคะแนนหน่วยนั้นไปก่อนเพียงหน่วยเดียว และหากในวันเลือกตั้งเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นมาจริงๆ กกต.เขตจะเป็นผู้ตัดสินใจ