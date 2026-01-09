กกต.เตรียมส่งตัวอย่างบัตรออกเสียงประชามติสีเหลืองถึงเจ้าบ้าน เชื่อวันจริงไม่สับสน มองครั้งนี้คึกคักเพราะทำพร้อมเลือกตั้ง สส.
วันนี้(9ม.ค.)นายแสวง บุญมี เลขาธิการ กกต. กล่าวว่าบัตรเลือกตั้งในครั้งนี้จัดพิมพ์ 56.1 ล้านฉบับ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งประมาณ 53 .4 ล้านคน โดยจัดพิมพ์บัตรเลือกตั้งเกิน 5 % หรือจัดพิมพ์บัตรสำรองเกิน 100,000 เล่ม เล่มละ 20 ฉบับ โดยสำรองสำหรับการเลือกตั้งล่วงหน้าและการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร และเบื้องต้นหน่วยเลือกตั้ง ประมาณ 102,000 หน่วย ส่วนความปลอดภัยก็มีการรักษาความปลอดภัยตั้งแต่การจัดพิมพ์ การขนส่ง และการจัดเก็บที่ศูนย์คัดแยก และเขต ซึ่งจะมีกล้องวงจรปิดติดตามดูความปลอดภัยตลอดเวลา ขณะที่บัตรเลือกตั้งล่วงหน้าจะมีการคัดแยกในห้องที่มีกล้องวงจรปิดติดตามได้ตลอดเวลา บัตรเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรก็จะมีการเก็บรักษาที่สถานที่ปลอดภัยเช่นสถานีตำรวจ ส่วนบัตรที่ไม่ได้ลงคะแนนก็จะมีการตอกทำลายและทิ้งไปเลยทั้งในวันเลือกตั้งล่วงหน้าและวันเลือกตั้งจริง
นายแสวง ยังได้ชี้แจงถึงเอกสารแจ้งเจ้าบ้าน ว่าเนื้อหาเป็นของครม.จัดทำก็จริง แต่ตัวอย่างบัตรออกเสียงประชามติเป็นหน้าที่ของ กกต. ด้วยการจัดพิมพ์เอกสาร 31 หน้า มีการจัดพิมพ์แบบ 2 สีคือสีฟ้าและสีดำ ทำให้ตัวอย่างบัตรออกเสียงประชามติกลายเป็นสีฟ้าไปด้วย แต่ความจริงบัตรออกเสียงประชามติเป็นสีเหลือง ดังนั้นจึงต้องประชาสัมพันธ์เพิ่มและ มีการจัดส่งตัวอย่างบัตรออกเสียงประชามติสีเหลืองไปให้เจ้าบ้านอีกครั้ง เชื่อว่าในวันจริงจะไม่เกิดความสับสน หน้าหน่วยออกเสียงก็จะมีตัวอย่างบัตรประชามติสีเหลืองติดไว้ด้วย รวมถึงข้อความในบัตรก็จะมีระบุให้ทำเครื่องหมายกากบาท
นายแสวง ยังเชื่อว่าการออกเสียงประชามติครั้งนี้น่าจะคึกคักกว่าทุกครั้งเพราะบรรยากาศที่เป็นประชาธิปไตย ผนวกกับการเลือกตั้ง สส.เป็นวันเดียวกัน ซึ่งการเลือกตั้งที่ผ่านมา ประชาชนออกเสียงร้อยละ 75 สำนักงานฯก็จะเร่งประชาสัมพันธ์ เน้นสาระสำคัญว่าจะให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบ ให้ข้อมูลความรู้ให้ความเข้าใจประชาชนมากที่สุดให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น
ด้านนายมังกร ประทุมแก้ว อธิบดีกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ กล่าวว่า ในวันนี้จะมีการจัดส่งอุปกรณ์เลือกตั้งและออกเสียงประชามติ ไปยัง 67 ประเทศ 95 สถานทูตและสถานกงสุล สถานทูตได้รับก็จะดำเนินการจัดการเลือกตั้งและออกเสียงประชามติตามที่แต่ละสถานทูตกำหนด ซึ่งมีทั้งการออกเสียงที่สถานทูต การออกหน่วยเคลื่อนที่ และการออกเสียงทางไปรษณีย์ สำหรับการขนส่งอุปกรณ์เลือกตั้งและบัตรออกเสียงประชามติไปยังประเทศกัมพูชา จะมีการขนส่งทางอากาศ ซึ่งจะไปลงที่กรุงพนมเปญ ส่วนเสียมเรียบ จะมีเจ้าหน้าที่มารับจากพนมเปญอีกครั้ง โดยได้เตรียมแผนรองรับไว้แล้ว ส่วนการอำนวยความสะดวกให้กับคนไทยที่พำนักในกัมพูชานั้น คนไทยผู้มีสิทธิเลือกตั้งพำนักในกัมพูชาลงทะเบียนขอใช้สิทธิไม่มากนัก เพราะบางส่วนอาจสะดวกเดินทางเข้ามาเลือกตั้งในประเทศไทย คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหา ขณะที่กรณีประเทศยูเครนและเวเนซุเอลา ไม่มีผลกระทบ เพราะขณะนี้ไม่มีคนไทยพำนักอยู่