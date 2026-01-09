เปิดยอดพิมพ์บัตรเลือกตั้ง-ประชามติสูง 168.3 ล้านฉบับ กกต.แจงรองรับผู้มีสิทธิ์ 53.4 ล้านคน ชี้แต่ละประเภทพิมพ์ 56.1 ล้านฉบับมากกว่าผู้มีสิทธิ์เหตุต้องจัดสรรเป็นเล่ม ยันคำนึงถึงประโยชน์สูงสุด และความคุ้มค่าแล้ว เผยสีบัตรเลือกตั้ง ส.สแบบแบ่งเขตเลือกตั้งสีเขียว ปาร์ตี้ลิสต์สีชมพู และบัตรออกเสียงประชามติสีเหลือง
วันนี้(9ม.ค.) สำนักงาน กกต.ชี้แจงการจัดพิมพ์บัตรเลือกตั้ง สส. แบบแบ่งเขตและแบบบัญชีรายชื่อ รวมถึงบัตรออกเสียงประชามติ แบ่งเป็นประเภทละ 56,100,000 บัตร โดยคำนวณจากผู้มีสิทธิเลือกตั้งและผู้มีสิทธิออกเสียงประชามติ ประมาณ 53,400,000 คน บวกจำนวนสำรองประมาณร้อยละ 5 ของจำนวนผู้มีสิทธิฯ ดังกล่าว เพื่อใช้ในการจัดสรรบัตรเพื่อใช้ในการออกเสียงลงคะแนน จำนวน 3 รอบ คือ
1. การลงคะแนนนอกราชอาณาจักร ต้องจัดสรรให้มีจำนวนเพียงพอสำหรับ ผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้ง สส. และออกเสียงประชามตินอกราชอาณาจักร โดยจัดส่งให้สถาน เอกอัครราชทูต และสถานกงสุลใหญ่ ตามจำนวนผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้ง สส. และออกเสียง ประชามตินอกราชอาณาจักร รวมทั้งบัตรเลือกตั้ง ที่สำรองเก็บไว้ ณ สถานเอกอัครราชทูต และสถาน กงสุลใหญ่แต่ละแห่ง รวมจำนวนทั้งสิ้น 95 แห่ง
2. การลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง สส. (ล่วงหน้า) โดยต้องจัดสรรให้มีจำนวนเพียงพอกับจำนวนผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า ณ ที่เลือกตั้งกลางนอกเขต จำนวนทั้งสิ้น 424 แห่ง และที่เลือกตั้งกลางในเขต จำนวนทั้งสิ้น 421 แห่ง และต้องสำรองเก็บไว้ ณ ที่เลือกตั้งกลางนอกเขต และในเขต ของแต่ละแห่งด้วย
3. การลงคะแนนวันเลือกตั้ง สส./วันออกเสียงประชามติ ต้องจัดสรรให้มีจำนวน เพียงพอกับจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง สส./ออกเสียงประชามติ ในแต่ละหน่วยเลือกตั้ง (หักจำนวน ผู้ลงทะเบียนนอกเขต และนอกราชอาณาจักร) ซึ่งมีหน่วยเลือกตั้งทั้งประเทศ ประมาณ 100,000 หน่วยเลือกตั้ง
4. การจัดสรรบัตรเลือกตั้ง สส และบัตรออกเสียงประชามติ จะจัดสรรแบบเต็มเล่ม (มากกว่าจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง) บัตรเลือกตั้ง 1 เล่ม จะมี 20 ฉบับ เพื่อไปใช้ในการลงคะแนนตามข้อ 1 - ข้อ 3 ซึ่งในการจัดพิมพ์บัตรเลือกตั้ง สส. และบัตรออกเสียงประชามติ กกตยืนยันว่าได้คำนึงถึง ประโยชน์สูงสุด และความคุ้มค่า เพื่อให้การเลือกตั้ง สส. และการออกเสียงประชามติ เป็นไปด้วย ความสุจริต เที่ยงธรรม และชอบด้วยกฎหมาย
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อรวมตัวเลขการจัดพิมพ์บัตรสำหรับใช้ในการเลือกตั้งส.ส.2แบบ และการออกเสียงประชามติแล้วทำให้การเลือกตั้งครั้งนี้ในการพิมพ์บัตรฯสูงถึง168.3ล้านฉบับ ส่วนสีของบัตรเลือกตั้งส.สแบบแบ่งเขตเลือกตั้งจะใช้สีเขียวแบบบัญชีรายชื่อสีชมพู และบัตรออกเสียงประชามติสีเหลือง