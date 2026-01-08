“แสวง” รับตัวอย่างบัตรประชามติอาจมีข้อความตกหล่น ย้ำเนื้อหาทั้งหมดมาจาก ครม.

“แสวง” รับตัวตัวอย่างบัตรประชามติในเอกสารส่งเจ้าบ้าน อาจผิดพลาดมีข้อความตกหล่น เผยทุกตัวอักษรมาจากครม. ไม่ใช่กกต. ระบุ พรรคการเมือง-ประชาชนแสดงความเห็น ทำประชามติได้ เป็นเสรีภาพ แต่อย่าขัดกม.
วันนี้( 8 ม.ค. ) นายแสวง บุญมี เลขากกต. ให้สัมภาษณ์กรณี มีการตั้งข้อสังเกตว่าในเอกสารข้อมูลประชามติที่ส่งถึงผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ภาพตัวอย่างบัตรออกเสียงประชามติมีการระบุข้อความเพียงว่าให้ทำเครื่องหมายเพียงเครื่องหมายเดียว ซึ่งอาจทำให้ประชาชนเกิดความสับสนว่า ในความเป็นจริงต้องใช้เครื่องหมายกากบาทเพียงเครื่องหมายเดียว ซึ่งเราต้อง ประชาสัมพันธ์ให้เกิดความชัดเจนยอมรับว่า อาจจะเกิดการตกหล่นผิดพลาด ดังนั้นจึงต้องประชาสัมพันธ์ในส่วนนี้เพิ่ม ซึ่งการประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติพรรคการเมืองสามารถทำได้ เพราะอย่างน้อยวันออกเสียงประชามติก็เป็นวันเดียวกับวันเลือกตั้ง แต่ที่กังวลคือสาระสำคัญที่ประชาชนะเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบเพราะเป็นเรื่องเนื้อหา ที่ต้องทำความเข้าใจไม่เหมือนกันเลือกส.ส.อยู่ที่ว่าเราชอบนิยมใคร โดยเอกสารประชามติกกตได้จัดส่งให้เจ้าบ้านแล้วจำนวน 31 หน้าซึ่งเนื้อหาในเอกสารเป็นไปตามที่คณะรัฐมนตรีส่งมาทุกตัวหนังสือมีข้อดีข้อเสียมีองค์ประกอบตามกฎหมาย 5 ข้อตามมาตรา15พ.ร.บ.ว่าด้วยการออกเสียงประชามติ กกต.มีหน้าที่แค่พิมพ์และเผยแพร่เท่านั้น ซึ่งในวันเลือกตั้งกรรมการประจำหน่วย (กปน.) ก็ไม่สามารถชี้นำผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ ว่าจะต้องออกเสียงอย่างไรมีหน้าที่แค่อำนวยความสะดวกเท่านั้น
ส่วนกรณีที่ผู้สมัครสส.ออกมาแนะนำวิธีการไปใช้สิทธิประชามติถือเป็นการชี้นำหรือไม่ นายแสวงกล่าวว่า เรื่องประชามติ มี3ส่วน ส่วนแรกเป็นหนังสือที่คณะรัฐมนตรีส่งมาให้กกต. เพื่อนำส่งไปยังเจ้าบ้านให้รับทราบ ส่วนที่ 2 คือการแสดงความคิดเห็นซึ่งเป็นการจัดเวทีระหว่างผู้เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย และส่วนที่3 คือการรณรงค์ คือสิ่งที่บอกความต้องการที่อยากให้สำเร็จ หรือเห็นชอบไม่เห็นชอบ ให้เหตุผลทำได้ ส่วนประชาชนทั่วไปสามารถประกาศประกาศจุดยืนของตนเองในการเห็นด้วยไม่เห็นด้วยกับการทำประชามติได้ เพียงแต่อย่าให้ขัดกฎหมาย หรือข้อความเป็นเท็จหลอกลวง ซึ่งทำในลักษณะชักจูงได้ การรณรงค์ก็คือการชักจูงอย่างหนึ่งรณรงค์ให้คนไปใช้สิทธิ์ ให้เห็นชอบหรือเห็นชอบ