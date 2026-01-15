กกต.อุดรธานีผนึกสื่อ-ภาคีเครือข่าย เร่งสร้างการรับรู้เลือกตั้ง ส.ส.ควบคู่ทำประชามติ

อุดรธานี - กกต.ประจำจังหวัดอุดรธานี เดินหน้าขับเคลื่อนการสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการเลือกตั้งแก่ประชาชน ผนึกกำลังสื่อมวลชนและภาคีเครือข่ายในพื้นที่จัดกิจกรรม “กกต.อุดรธานี พบสื่อมวลชน และภาคีเครือข่ายรณรงค์การเลือกตั้ง” เตรียมความพร้อมก่อนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และการออกเสียงประชามติที่กำลังจะมีขึ้นในอนาคตอันใกล้
วันนี้ (15 ม.ค.) เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมอัมมาน จ.อุดรธานี คณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดอุดรธานีจัดสัมมนาภายใต้โครงการ “พัฒนาการมีส่วนร่วมในการสร้างความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข” โดยมี นายราชันย์ ซุ้นหั้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ สื่อมวลชน และภาคีเครือข่ายรณรงค์การเลือกตั้งเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง
นางสาวสมิหรา เดชะอังกูร ผู้อำนวยการสำนักงาน กกต.ประจำจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า การจัดกิจกรรมครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกระบวนการเลือกตั้ง ทั้งการเลือกตั้ง ส.ส. และการออกเสียงประชามติ ตลอดจนสร้างความร่วมมือกับสื่อมวลชน หน่วยงานทางการศึกษา และภาคประชาชน ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง เป็นธรรม และไม่บิดเบือน
ผู้อำนวยการ กกต.อุดรธานีระบุเพิ่มเติมว่า การทำงานร่วมกับสื่อมวลชนจะช่วยลดความสับสนของประชาชน ทำให้เข้าใจสิทธิและหน้าที่ของตนเองมากขึ้น อันจะนำไปสู่กระบวนการเลือกตั้งที่สุจริต เที่ยงธรรม โปร่งใส และได้รับการยอมรับจากทุกฝ่าย
ด้าน นายราชันย์ ซุ้นหั้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี กล่าวเน้นย้ำถึงบทบาทของสื่อมวลชนและเครือข่ายรณรงค์การเลือกตั้งว่า การที่ประชาชนจะใช้สิทธิเลือกตั้งได้อย่างมีคุณภาพ จำเป็นต้องได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเข้าใจง่าย สื่อจึงมีบทบาทสำคัญในการสร้างการรับรู้ กระตุ้นความตื่นตัว และเชิญชวนให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง รวมถึงการออกเสียงประชามติให้มากที่สุด
นายราชันย์ยังกล่าวอีกว่า การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานรัฐ ตำรวจ บุคลากรทางการศึกษา และสาธารณสุข จะช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับระบอบประชาธิปไตย และทำให้กระบวนการเลือกตั้งเป็นไปอย่างเรียบร้อย โปร่งใส และตรวจสอบได้
พร้อมกันนี้ ได้หยิบยกสถิติการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2566 ซึ่งจังหวัดอุดรธานีมีจำนวนผู้มาใช้สิทธิอยู่ในลำดับที่ 76 ของประเทศ มาเป็นบทเรียนสำคัญ พร้อมขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะสื่อมวลชน ช่วยกันประชาสัมพันธ์และเชิญชวนประชาชนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งในครั้งต่อไปให้มากยิ่งขึ้น
สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นเวทีแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารแล้ว ยังมุ่งสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการสื่อสาร เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติสามารถกระจายสู่ประชาชนได้อย่างทั่วถึง รวดเร็ว และต่อเนื่อง โดยคาดหวังให้ประชาชนมีส่วนร่วมทั้งในฐานะผู้ใช้สิทธิและผู้ร่วมเฝ้าระวังกระบวนการเลือกตั้ง เพื่อยกระดับมาตรฐานการเลือกตั้งให้มีคุณภาพและน่าเชื่อถือ
ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุดรธานียืนยันจะเดินหน้าประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนอย่างใกล้ชิด เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และเสริมสร้างประชาธิปไตยให้หยั่งรากลึกในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีอย่างยั่งยืน