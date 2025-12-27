สระบุรีเปิดรับสมัคร ส.ส.วันแรกคึกคักไม่แพ้จังหวัดอื่นๆ พรรคการเมืองส่งผู้สมัครทั้งอดีต ส.ส.-หน้าใหม่ลงชิงชัย

สระบุรี – บรรยากาศการเปิดรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขต จังหวัดสระบุรี วันแรกเป็นไปอย่างคึกคัก พรรคการเมืองหลายพรรคส่งผู้สมัครทั้งอดีต ส.ส.และผู้สมัครหน้าใหม่ พร้อมกองเชียร์เดินทางมาให้กำลังใจ ขณะที่ กกต.วางมาตรการดูแลความเรียบร้อยอย่างใกล้ชิด
วันนี้ (27 ธ.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จังหวัดสระบุรี ซึ่งจัดขึ้นบริเวณหอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี ตั้งแต่ช่วงเช้า มีผู้สมัครจากหลายพรรคการเมืองพร้อมคณะผู้ติดตามทยอยเดินทางมารอลงทะเบียนตั้งแต่ก่อนเปิดรับสมัคร ส่งผลให้บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักพอสมควร
โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสระบุรี รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เตรียมความพร้อมในการดำเนินการรับสมัครอย่างเป็นระบบ มีผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัด พี่น้องประชาชน สื่อมวลชน ตลอดจนเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและตำรวจ ร่วมสังเกตการณ์และดูแลความเรียบร้อย
สำหรับบรรยากาศโดยรอบสถานที่รับสมัคร พบว่ามีเฉพาะกลุ่มผู้ติดตามและผู้ให้กำลังใจผู้สมัคร ไม่มีการจัดกิจกรรมรณรงค์หรือขบวนรถใด ๆ ทำให้ภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บางพรรคการเมืองมีการนัดรวมตัวของสมาชิกในจุดใกล้เคียง ก่อนเดินเข้าสู่พื้นที่รับสมัครพร้อมกัน
ทั้งนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสระบุรีได้ชี้แจงขั้นตอนว่า หากมีผู้สมัครมารอก่อนเวลา จะเริ่มแจกคิวในเวลา 08.30 น. และในกรณีที่ไม่สามารถตกลงกันได้ จะใช้วิธีจับสลากเพื่อกำหนดลำดับการสมัคร ซึ่งลำดับดังกล่าวมีผลต่อหมายเลขผู้สมัครในแต่ละเขตเลือกตั้ง
จังหวัดสระบุรีมีเขตเลือกตั้งทั้งหมด 4 เขต ประกอบด้วย
เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอเมืองสระบุรี (ยกเว้นตำบลหนองโน) อำเภอเฉลิมพระเกียรติ และอำเภอแก่งคอย (เฉพาะตำบลห้วยแห้ง)
เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอแก่งคอย (ยกเว้นตำบลห้วยแห้ง) อำเภอมวกเหล็ก และอำเภอวังม่วง
เขตเลือกตั้งที่ 3 อำเภอหนองแค อำเภอวิหารแดง อำเภอหนองแซง และอำเภอเมืองสระบุรี (เฉพาะตำบลหนองโน)
เขตเลือกตั้งที่ 4 อำเภอพระพุทธบาท อำเภอบ้านหมอ อำเภอเสาไห้ อำเภอหนองโดน และอำเภอดอนพุด
ในการเลือกตั้งครั้งนี้ มีอดีต ส.ส.ในพื้นที่หลายรายกลับมาลงสมัครอีกครั้ง ควบคู่กับผู้สมัครหน้าใหม่จากหลายพรรคการเมือง ซึ่งสะท้อนถึงการแข่งขันที่หลากหลายและน่าจับตา ขณะเดียวกัน ในช่วงเช้ายังไม่พบผู้สมัครจากบางพรรคการเมืองเข้ามายื่นใบสมัคร
คณะกรรมการการเลือกตั้งได้กำหนดให้วันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 เป็นวันเลือกตั้ง และเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 27–31 ธันวาคม 2568 ตั้งแต่เวลา 08.30–16.30 น. ณ สถานที่ที่ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตกำหนด โดยจังหวัดสระบุรีมี ส.ส.แบบแบ่งเขต จำนวน 4 คน
ทั้งนี้ ในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาเมื่อปี 2566 จังหวัดสระบุรีมีอัตราการใช้สิทธิของประชาชนอยู่ในลำดับต้น ๆ ของประเทศ สะท้อนความตื่นตัวทางการเมืองของประชาชนในพื้นที่