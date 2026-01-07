ไล่เก็บวุ่น!มือมืดติดป้าย “ไม่เลือกพรรคประชาชนเขมร-ด้อยค่าทหาร”ทั่วเขต 1 พิษณุโลก

พิษณุโลก – เทศกิจเทศบาลนครพิษณุโลก ไล่เก็บให้วุ่น..หลังมือมืดนำป้ายโจมตีพรรคการเมือง 32 จุดทั่วเขตเลือกตั้งที่ 1 เมืองสองแคว ระบุข้อความ"ไม่เลือกพรรคประชาชนเขมร- ไม่เลือกพรรคด้อยค่าทหาร"
วันนี้ (7 ม.ค.69) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังปรากฏป้ายปริศนาระบุข้อความ “เราไม่เลือกพรรคประชาชนเขมร” "เราไม่เลือกพรรคด้อยค่าทหาร" เป็นต้น ถูกนำมาตั้งตามจุดต่างๆ ทั่วเขตเลือกตั้งที่ 1 พิษณุโลก ครอบคลุมพื้นที่เทศบาลนครพิษณุโลก และตำบลบึงพระ ทำให้ผู้ที่พบเห็นตีความได้ชัดเจนว่าเป็นการพุ่งเป้าโจมตีผู้สมัครและพรรคประชาชน
อย่างไรก็ตาม ไม่มีรายงานว่ามือมืดที่นำป้ายมาติดตั้งอยู่พรรคการเมืองใด กระทั่งมีคนแจ้งไปยังสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จังหวัดพิษณุโลก ให้ตรวจสอบว่าการกระทำดังกล่าวเข้าข่ายการโจมตีทางการเมืองหรือไม่
ต่อมา นายสมชาย ปานเกิด เทศกิจเทศบาลนครพิษณุโลก นำกำลังเจ้าหน้าที่เทศกิจ ตระเวนเก็บป้ายโจมตีทางการเมืองดังกล่าว นับได้ 32 ป้าย ทั่วเขตเทศบาลนครพิษณุโลก และนำมาเก็บไว้ที่สำนักงานเทศกิจ ยืนยันว่า ป้ายทั้งหมดไม่ได้ขออนุญาตติดตั้งในพื้นที่ ถือว่าผิดตาม พ.ร.บ.ความสะอาด หากมีผู้ใดมาแสดงตนเป็นเจ้าของ จะมีโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท พร้อมย้ำว่า ป้ายดังกล่าวไม่เข้าข่ายป้ายหาเสียงเลือกตั้งแต่อย่างใด
ส่วนจนท.กกต.จังหวัดพิษณุโลก กำลังตรวจสอบที่มาของป้ายดังกล่าวอีกครั้งว่าเข้าข่ายความผิดตามกฎหมายเลือกตั้งหรือเป็นการโจมตีทางการเมืองหรือไม่