ร้อง กกต.ไต่สวนผู้สมัครสส.เพื่อไทยเขต 5 ขอนแก่น ทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง มอบเงินหนุดจัดงานประจำปี อ.หนองนาคำ

ศูนย์ข่าวขอนแก่น-ชาวบ้านวังเพิ่ม อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น กกต.ขอนแก่น เพื่อให้ตรวจสอบ หลังพบมารดาพร้อมผู้สมัครส.ส.พรรคเพื่อไทยเขต 5 ขอนแก่น มอบเงินสนับสนุน การจัดงาน “งมปลาน้ำแดง แงงผ้าฝ้าย ไหว้พระพุทธนาคำ” ซึ่งเป็นพื้นที่ในเขตเลือกตั้งที่ 5 จี้กกต.ไต่สวนข้อเท็จจริง และดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ถูกร้อง
วันนี้ (21 ม.ค.) ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดขอนแก่น นายสุวรรณชัย เพิ่มศิลป์ อายุ 32 ปี ชาวบ้านตำบลวังเพิ่ม อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น ได้นำเอกสารเข้าร้องเรียนกับทางกลุ่มงานสืบสวนสอบสวนและพรรคการเมือง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดขอนแก่น เพื่อให้ตรวจสอบการร่วมมอบเงินสนับสนุนการจัดงานประจำอำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น หลังนายกเทศมนตรีตำบลภูเวียง ได้มอบเงินสนับสนุนการจัดงาน “งมปลาน้ำแดง แงงผ้าฝ้าย ไหว้พระพุทธนาคำ”
นายสุวรรณชัย เพิ่มศิลป์ ผู้ร้องเรียน กล่าวว่าหลังจากที่มีประกาศยุบสภา ในวันที่ 12 ธันวาคม 2568 ทำให้ สส.ต้องยุติการปฏิบัติหน้าที่ลง จนกระทั่งมีการจัดงานงานงมปลาน้ำแดง แงงผ้าฝ้าย ไหว้พระพุทธนาคำ ที่อำเภอหนองนาคำ ซึ่งเป็นงานประจำอำเภอหนองนาคำ กลับพบว่าวันที่ 17 ธันวาคม 2568 นายกทิวสุดา ศรีสุรพล นายกเทศมนตรีตำบลภูเวียง ซึ่งเป็นมารดา ของนายภาควัต ศรีสุรพล ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต5 ขอนแก่น ไปมอบเงินสนับสนุนการจัดงาน
ทำให้ตนเองต้องมาร้องเรียนบุคคลผู้กระทำความผิดต่อกฎหมายเลือกตั้ง ผู้ถูกร้องที่ 1 นายภาควัต ศรีสุรพล ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดขอนแก่น เขตเลือกตั้งที่ 5 พรรคเพื่อไทย ผู้ถูกร้องที่ 2 นางพรทิพย์พา ศรีสุรพล มารดานายภาควัต ศรีสุรพล ผู้ถูกร้องที่ 3 นางทิวสุดา ศรีสุรพล นายกเทศมนตรีตำบลภูเวียง และเป็นเครือญาติของนายภาควัต ศรีสุรพล
โดยพบว่าผู้ถูกร้องทั้งสาม อาจกระทำความผิดต่อพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2562 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กล่าวคือขณะที่ได้มีการยุบสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2568 และคณะกรรมการเลือกตั้งได้มีประกาศกำหนดวันเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแล้ว เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2568 ต่อมาเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2568 เวลา 19.00 น. นายภาควัต ศรีสุรพล อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดขอนแก่น เขต 5 พรรคเพื่อไทย และผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดขอนแก่น เขต 5 หมายเลข 4 พรรคเพื่อไทย ผู้ถูกร้องที่ 1 ได้รู้เห็น และ/หรือได้มอบหมายให้ ผู้ถูกร้องที่ 3 นางทิวสุดา ศรีสุระพล นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลภูเวียง
ได้ร่วมกันมอบเงินบริจาคสนับสนุนงานประเพณี “งมปลาน้ำแดง แงงผ้าฝ้าย ไหว้พระพุทธนาคำ” ที่อำเภอหนองนาคำ ซึ่งเป็นงานประเพณีประจำปีของประชาชนพื้นที่ อำเภอหนองนาคำ และเป็นพื้นที่เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดขอนแก่น เขต 5 โดยคณะกรรมการจัดงาน และทั้งประชาชนผู้มาร่วมในงานดังกล่าวเป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดขอนแก่นเขต 5 ที่นายภาควัต ผู้ถูกร้องที่ 1 เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งและหาเสียงอยู่ในเขตดังกล่าว
ในการมอบเงินดังกล่าวนั้นนางทิวสุดา และนางพรทิพย์พา ทั้งสองได้มอบให้แก่ ร.ต.อ.หญิงอรุณี อินทรมณี นายอำเภอหนองนาคำ เป็นตัวแทนคณะกรรมจัดงานเป็นผู้รับมอบบนเวที ต่อจากที่นายอดุล ครามดิษฐ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประธานในพิธี ได้กล่าวเปิดงาน เพื่อนำไปเป็นค่าใช้จ่ายในงานประเพณีดังกล่าวต่อไป
นายสุวรรณชัย กล่าวว่าการที่นางทิวสุดา ศรีสุรพล และนางพรทิพย์พา ศรีสุรพล มารดาของนายภาควัตร ศรีสุรพล ได้ร่วมกันบริจาคเงินสนับสนุนในการจัดงานประเพณี “งมปลาน้ำแดง แงงผ้าฝ้าย ไหว้พระพุทธนาคำ” ของอำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น ที่อยู่ในเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดขอนแก่น เขต 5 ที่นายภาควัตร ศรีสุรพล ซึ่งเป็นหลานของนางทวิสุดา ศรีสุรพล และเป็นบุตรของนางพรทิพย์พา ศรีสุรพลได้เป็นอดีต สส. และเป็นผู้สมัครรับเลือกอยู่ในเขตเลือกตั้งนั้น
จึงเป็นการที่นางทิวสุดา ศรีสุรพล และนางพรทิพย์พา ศรีสุรพล ได้กระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อจูงใจผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ในเขตเลือกตั้งอำเภอหนองนาคำจังหวัดขอนแก่น ให้ลงคะแนนให้แก่ นายภาควัต ศรีสุรพล ด้วยการให้ เสนอให้ หรือสัญญาว่าจะให้เงินทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อมแก่ชุมชน สมาคม มูลนิธิ วัด สถานศึกษา สถานสงเคราะห์ หรือสถาบันอื่นใด อันเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนต่อกฎหมาย มาตรา 73 (1) (2) ประกอบมาตรา 158 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2561
และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2566 และฝ่าฝืนต่อระเบียบของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ซึ่งอาจทำให้การ เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดขอนแก่น เขต 5 มิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม และมิชอบด้วยกฎหมาย โดยที่นายภาควัต ศรีสุรพล ผู้ถูกร้องที่ 1 เองก็อาจรู้เห็นและได้ยินยอมด้วย จึงได้ทำหนังสือมาร้องขอ กกต.ประจำจังหวัดขอนแก่น ดำเนินการสืบสวน สอบสวน และไต่สวนข้อเท็จจริง และดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ถูกร้องทั้ง 3 คนต่อไป เพื่อให้การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม