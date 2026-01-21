สะพัด! กกต.มีมติถอนชื่อผู้สมัคร สส.พรรคกล้าธรรม เปิดช่องอุทธรณ์ถึงศาลฎีกา

21 มกราคม 2569 รายงานข่าวจากแวดวงการเมืองระบุว่า กระแสวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมได้ทวีความเข้มข้นขึ้น หลังมีการเผยแพร่คำพิพากษาของศาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งมีคำตัดสินตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2542 ว่า นายก้องเกียรติ เกตุสมบัติ หรือ “บิ๊กโอ” ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดนครศรีธรรมราช เขต 7 เบอร์ 3 พรรคกล้าธรรม เคยมีความผิดในคดีลักทรัพย์ อันเป็นความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระทำโดยทุจริต ส่งผลให้เกิดข้อสงสัยถึงคุณสมบัติในการลงสมัครรับเลือกตั้งตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. พ.ศ.2561
.
แหล่งข่าวระบุว่า หลักฐานสำคัญที่ถูกนำมาพิจารณา คือสำเนาคำพิพากษาศาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี คดีหมายเลขดำที่ 3747/2542 และคดีหมายเลขแดงที่ 3673/2542 ระหว่างพนักงานอัยการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นโจทก์ และนายก้องเกียรติ เกตุสมบัติเป็นจำเลย ซึ่งคดีดังกล่าวได้ถึงที่สุดแล้ว โดยศาลมีคำพิพากษาชัดเจนว่าเป็นความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่มีลักษณะทุจริต
.
จากพัฒนาการล่าสุด เมื่อวันที่ 20 มกราคมที่ผ่านมา คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ประชุมพิจารณาประเด็นดังกล่าว และมีมติตัดสิทธิพร้อมถอนชื่อนายก้องเกียรติออกจากการเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้ง สส. เขต 7 จังหวัดนครศรีธรรมราช อย่างไรก็ตาม ตามกระบวนการทางกฎหมาย ผู้สมัครที่ถูกถอนชื่อยังมีสิทธิยื่นอุทธรณ์คำวินิจฉัยของ กกต.ต่อศาลฎีกา เพื่อให้ศาลตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของการใช้อำนาจ ซึ่งคำวินิจฉัยของศาลฎีกาจะถือเป็นที่สุด
.
ขณะเดียวกัน ก่อนหน้าการมีมติดังกล่าว นายก้องเกียรติได้ออกมาชี้แจงผ่านเพจส่วนตัว โดยยืนยันว่าพร้อมแข่งขันตามกติกา และปฏิเสธการใส่ร้าย พร้อมระบุว่า คดีดังกล่าวมีจำเลยทั้งหมด 3 คน และตนไม่ใช่จำเลยตามที่ถูกกล่าวอ้าง อีกทั้งยังชี้ว่าเคยได้รับการรับรองคุณสมบัติจากคณะกรรมการการเลือกตั้งมาแล้วในอดีต ซึ่งประเด็นดังกล่าวยังคงต้องรอการพิจารณาข้อกฎหมายขั้นสุดท้ายจากศาลฎีกาต่อไป
.
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้สนามเลือกตั้งนครศรีธรรมราชในช่วงโค้งสำคัญของการเลือกตั้งปี 2569 กลับมาอยู่ในความสนใจอีกครั้ง ท่ามกลางการจับตาของประชาชนและพรรคการเมืองต่อบทบาทขององค์กรอิสระในการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร และการบังคับใช้กฎหมายเลือกตั้งอย่างเคร่งครัด