ผู้สมัครสส.ขอนแก่น ร้องกกต. ชื่อผีโผล่! ย้ายเข้าทะเบียนบ้าน

ศูนย์ข่าวขอนแก่น-ผู้สมัครสส.ขอนแก่นเขต 8 ร้อง กกต.มีชื่อผีเข้าทะเบียนบ้าน หวังใช้สิทธิ์เลือก อบต.และสส.ในคราวเดียวกัน ไม่เชื่อไปรษณีย์ส่งหนังสือผิดบ้าน เหตุบ้านเลขที่ตำบลเดียวกัน ซ้ำกันไม่ได้ ด้านกกต.ขอนแก่น แนะให้แจ้งยกเลิกรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่ไม่ถูกต้องก่อนเลือกตั้ง
วันนี้ ( 8 ม.ค.) ที่โรงแรมโฆษะขอนแก่น ก่อนที่ กกต.ขอนแก่น จะเปิดการประชุม โครงการปฏิรูปการเมืองสุจริตบนฐานของการเลือกตั้ง นางสาวณิชวดี เลิศมหาลาภ ผู้สมัครพรรคไทยสร้างไทย เขต 8 อยู่บ้านเลขที่ 359 หมู่ 1 ต.สวนหม่อน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น ได้เข้ายื่นหนังสือกับนายวัชระ สีสาร ผู้อำนวยการสำนักคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดขอนแก่น (กกต.ขอนแก่น) เพื่อร้องเรียนว่า มีชื่อผีย้ายเข้าทะเบียนบ้าน
นางสาวณิชวดี เลิศมหาลาภ กล่าวว่า ตนในฐานะผู้สมัคร สส.เขต 8 ขอนแก่น ที่บ้านของญาติ คือบ้านพี่ชาย บ้านเลขที่ 508 หมู่ 13 ต.กุดเค้า อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่นได้มีหนังสือจากคณะกรรมการบริหารการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเค้า ให้ผู้อาศัยอยู่ในบ้านเลขที่ 508 ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง นายก อบต.กุดเค้า ชื่อน.ส.ศุณัฏฐา โสภาจันทร์ ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งลำดับที่ 179 ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ซึ่งเป็นที่น่าสงสัยว่า บ้านเลขที่ดังกล่าวเป็นบ้านไม่มีผู้อาศัย
การเลือกตั้งสมาชิก และนายก อบต.จะมีขึ้นในวันที่ 11 มกราคมนี้ หลังจากที่ได้รับหนังสือที่ช่องรับหนังสือหน้าบ้าน ได้เข้าไปสอบถามกับเจ้าหน้าที่ทะเบียนราษฎร์อำเภอมัญจาคีรี ยังไม่ได้รับความกระจ่างแต่อย่างใด โดยทางเจ้าหน้าที่อ้างว่า ไปรษณีย์ อาจส่งหนังสือผิดบ้าน ซึ่งเป็นไปได้ยาก เนื่องจากบ้านเลขที่ตำบลเดียวกัน จะซ้ำกันไม่ได้อยู่แล้ว และจากการสอลถามทาง ผอ.กกต.ขอนแก่น ก็ให้ไปแจ้งยกเลิกรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่ไม่ถูกต้อง ก่อนการเลือกตั้ง ที่สำนักงานทะเบียนราษฎร์ อำเภอมัญจาคีรีได้เลย
ขณะที่ กกต.ขอนแก่น ได้จัดโครงการปฏิรูปการเมืองสุจริตบนรากฐานของการเลือกตั้ง เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการเลือกตั้งทั่วไป เสริมสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง โดยมีนายพันธ์เทพ เสาโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธาน ซึ่งมีผู้สมัคร และตัวแทนผู้สมัครในการหาเสียงเข้าร่วมกว่า 200 ราย
นายวัชระ สีสาร ผอ.กกต.ขอนแก่น กล่าวว่าจังหวัดขอนแก่นแบ่งเขตเลือกตั้งออกเป็น 11 เขตเลือกตั้ง มีผู้สมัครรับเลือกตั้งรวมทั้งสิ้น 95 ท่าน และมีขาดคุณสมบัติมีลักษะต้องห้ามจำนวน 1 ท่าน ยังเหลือผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบ 94 ท่าน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้สมัคร จึงจัดอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเลือกตั้งให้กับผู้สมัครและตัวแทนผู้สมัครให้มีการแข่งขันกันเชินโยบาย ไม่อยากให้มีการซื้อเสียง ให้เงิน หรือให้สิ่งของ หรืองานรื่นเริงในทางอ้อม ให้แข่งขันกันด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม ซึ่งจะจัดให้มีการลงคะแนนเสียงในวันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์นี้
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในครั้งนี้ จะมีเหตุการพิเศษเกิดขึ้นอีกครั้งในการออกเสียงประชามติขอความเห็นชอบของรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่ ซึ่งพี่น้องประชาชนจะได้รับบัตร 3 ใบ คือบัตรเลือก สส.แบ่งเขต และบัญชีรายชื่อ อย่างละใบ ส่วนบัตรออกเสียงประชามติ 1 ใบ เข้าใจง่ายๆ คือบัตรใบสีเขียวเลือก สส.แบบแบ่งเขต บัตรใบสีชมพูแบบบัญชีรายชื่อ และบัตรสีเหลืองเลือกการออกเสียงแบบประชามติ โดยจะอำนวยความสะดวกให้พี่น้องประชาชนเลือกตั้ง สส.ก่อน ก่อนที่จะขยับไปจุดที่ใกล้กันเพื่อรับบัตรออกเสียงประชามติ ที่อยู่บริเวณเดียวกัน