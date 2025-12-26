กกต.ไฟเขียวออกเสียงประชามตินอกราชอาณาจักร ส่งบัตรทางไปรษณีย์ได้

กกต.ไฟเขียวการออกเสียงประชามตินอกราชอาณาจักร ทางไปรษณีย์ หรือ วิธีการอื่นตามที่เอกอัครราชทูตในแต่ละประเทศเห็นสมควร เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนคนไทยในต่างแดนน
วันที่ 26 ธ.ค. เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ระเบียบกกต.ว่าด้วยการออกเสียงประชามตินอกราชอาณาจักรที่กำหนดวันออกเสียงประชามติในวันเดียวกับวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใหม่ เป็นการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ.2568โดย กำหนดให้สถานเอกอัครราชทูต รวมถึงสำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย หรือที่ทำการที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่น ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เช่นเดียวกับสถานเอกอัครราชทูต สามารถดำเนินการจัดการลงคะแนนประชามตินอกราชจักรได้ 3 รูปแบบ ได้แก่ 1. การจัดการลงคะแนนเสียงประชามติที่หน่วยลงคะแนนที่สถานเอกอัครราชทูตกำหนด 2.การจัดการลงคะแนนเสียงประชามติทางไปรษณีย์ โดยสถานเอกอัครราชทูตจะส่งบัตรออกเสียงประชามติและเอกสารอื่น ๆ ให้ตามที่อยู่ที่ผู้มีสิทธิออกเสียงได้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิการออกเสียงประชามตินอกราชอาณาจักรไว้ และให้ผู้มีสิทธิออกเสียงดำเนินการออกเสียงประชามติตามขั้นตอนสถานเอกอัครราชทูต และ 3.วิธีการการจัดการลงคะแนนเสียงประชามติอื่น ในกรณีที่เอกอัครราชทูตเห็นสมควรให้มีการลงคะแนนออกเสียงโดยวิธีอื่น ให้เอกอัครราชทูตประกาศให้ผู้มีสิทธิออกเสียงทราบโดยละเอียดถึงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการลงคะแนนออกเสียงภายใน 10วันนับแต่วันมีประกาศให้มีการออกเสียงประชามติ
ทั้งนี้ ผู้ที่จะใช้สิทธิ์ออกเสียงประชามตินอกราชอาณาจักรได้ต้องลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์ฯ ภายในวันเวลา ตามที่ กกต. หรือ สถานเอกอัครราชทูตในแต่ละประเทศกำหนด