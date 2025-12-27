xs
xsm
sm
md
lg

สนามเลือกตั้ง อ่างทอง พรรคภูมิใจไทย ส่งสองพี่สอง “ปริศนานันทกุล” เข้าชิง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ภาคกลาง - อ่างทอง เปิดรับสมัครเลือกตั้ง ส.ส.วันแรกเป็นไปอย่างคึกคัก ผู้สมัครจากหลายพรรคการเมืองเดินทางยื่นเอกสารตั้งแต่เช้า ท่ามกลางบรรยากาศเป็นกันเองและการให้กำลังใจจากผู้สนับสนุน

วันนี้( 27 ธ.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศการเปิดรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง ซึ่งเป็นวันแรกของการรับสมัคร พบว่าบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก มีผู้สมัครจากหลายพรรคการเมืองพร้อมคณะเดินทางมายื่นเอกสารสมัครตั้งแต่ช่วงเช้า

จังหวัดอ่างทองแบ่งเขตเลือกตั้งออกเป็น 2 เขต โดยผู้สมัครจากแต่ละพรรคต่างเข้าทักทายและพูดคุยกันอย่างเป็นกันเอง ท่ามกลางบรรยากาศที่เป็นระเบียบเรียบร้อย มีผู้สนับสนุนของแต่ละฝ่ายนำดอกไม้และพวงมาลัยมาให้กำลังใจผู้สมัคร ก่อนเข้ารับฟังคำชี้แจงขั้นตอนและรายละเอียดจากเจ้าหน้าที่ กกต. ก่อนดำเนินการจับสลากหมายเลขผู้สมัคร
สำหรับผลการจับสลากหมายเลขผู้สมัครในวันแรก มีดังนี้

เขตเลือกตั้งที่ 1 นายณษกร เครือศิริ พรรคเพื่อไทย หมายเลข 1 นายธโนดม โสขุมา พรรคประชาชน หมายเลข 2 ดร.พณศธร อยู่ประเสริฐ พรรคกล้าธรรม หมายเลข 3 นายภราดร ปริศนานันทกุล พรรคภูมิใจไทย หมายเลข 4
เขตเลือกตั้งที่ 2 นายสาโรจน์ ฉ่ำจิตร พรรคประชาชน หมายเลข 1 นายกรวีร์ ปริศนานันทกุล พรรคภูมิใจไทย หมายเลข 2 นายชวกร ศรีราชา พรรคเพื่อไทย หมายเลข 3

ด้าน นางสาวสุธีรัตน์ ฉิมฉวี ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอ่างทอง เปิดเผยว่า การรับสมัครเลือกตั้ง ส.ส. จะเปิดรับจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 และกำหนดวันเลือกตั้งทั่วไปในวันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 พร้อมกับการออกเสียงประชามติการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ในวันเดียวกัน

ทั้งนี้ กกต.ได้เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าและนอกราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2568 ถึงวันที่ 5 มกราคม 2569 เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง








สนามเลือกตั้ง อ่างทอง พรรคภูมิใจไทย ส่งสองพี่สอง “ปริศนานันทกุล” เข้าชิง
สนามเลือกตั้ง อ่างทอง พรรคภูมิใจไทย ส่งสองพี่สอง “ปริศนานันทกุล” เข้าชิง
สนามเลือกตั้ง อ่างทอง พรรคภูมิใจไทย ส่งสองพี่สอง “ปริศนานันทกุล” เข้าชิง
สนามเลือกตั้ง อ่างทอง พรรคภูมิใจไทย ส่งสองพี่สอง “ปริศนานันทกุล” เข้าชิง
สนามเลือกตั้ง อ่างทอง พรรคภูมิใจไทย ส่งสองพี่สอง “ปริศนานันทกุล” เข้าชิง
กำลังโหลดความคิดเห็น