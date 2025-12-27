สนามเลือกตั้ง อ่างทอง พรรคภูมิใจไทย ส่งสองพี่สอง “ปริศนานันทกุล” เข้าชิง

ภาคกลาง - อ่างทอง เปิดรับสมัครเลือกตั้ง ส.ส.วันแรกเป็นไปอย่างคึกคัก ผู้สมัครจากหลายพรรคการเมืองเดินทางยื่นเอกสารตั้งแต่เช้า ท่ามกลางบรรยากาศเป็นกันเองและการให้กำลังใจจากผู้สนับสนุน
วันนี้( 27 ธ.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศการเปิดรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง ซึ่งเป็นวันแรกของการรับสมัคร พบว่าบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก มีผู้สมัครจากหลายพรรคการเมืองพร้อมคณะเดินทางมายื่นเอกสารสมัครตั้งแต่ช่วงเช้า
จังหวัดอ่างทองแบ่งเขตเลือกตั้งออกเป็น 2 เขต โดยผู้สมัครจากแต่ละพรรคต่างเข้าทักทายและพูดคุยกันอย่างเป็นกันเอง ท่ามกลางบรรยากาศที่เป็นระเบียบเรียบร้อย มีผู้สนับสนุนของแต่ละฝ่ายนำดอกไม้และพวงมาลัยมาให้กำลังใจผู้สมัคร ก่อนเข้ารับฟังคำชี้แจงขั้นตอนและรายละเอียดจากเจ้าหน้าที่ กกต. ก่อนดำเนินการจับสลากหมายเลขผู้สมัคร
สำหรับผลการจับสลากหมายเลขผู้สมัครในวันแรก มีดังนี้
เขตเลือกตั้งที่ 1 นายณษกร เครือศิริ พรรคเพื่อไทย หมายเลข 1 นายธโนดม โสขุมา พรรคประชาชน หมายเลข 2 ดร.พณศธร อยู่ประเสริฐ พรรคกล้าธรรม หมายเลข 3 นายภราดร ปริศนานันทกุล พรรคภูมิใจไทย หมายเลข 4
เขตเลือกตั้งที่ 2 นายสาโรจน์ ฉ่ำจิตร พรรคประชาชน หมายเลข 1 นายกรวีร์ ปริศนานันทกุล พรรคภูมิใจไทย หมายเลข 2 นายชวกร ศรีราชา พรรคเพื่อไทย หมายเลข 3
ด้าน นางสาวสุธีรัตน์ ฉิมฉวี ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอ่างทอง เปิดเผยว่า การรับสมัครเลือกตั้ง ส.ส. จะเปิดรับจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 และกำหนดวันเลือกตั้งทั่วไปในวันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 พร้อมกับการออกเสียงประชามติการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ในวันเดียวกัน
ทั้งนี้ กกต.ได้เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าและนอกราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2568 ถึงวันที่ 5 มกราคม 2569 เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง